La Cepal reporta que México tiene una recaudación como porcentaje del PIB del 16.1%. La pandemia de COVID-19 ha sido un trago amargo para todo el mundo no sólo por las innumerables muertes ocasionadas por el virus. También por los estragos ocasionados a las economías de los países del mundo. En este contexto, de acuerdo al reporte Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), México fue el único país de América Latina y el Caribe que logró incrementar su recaudación de impuestos, con un incremento del 0.8% del producto interno bruto (PIB). Lo anterior gracias a la agresiva campaña de fiscalización de parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezado por Raquel Buenrostro. Sin embargo, según otro reporte de la Cepal, México tiene una de las peores recaudaciones de impuestos como porcentaje del PIB de toda la región. Con corte en 2018, la Cepal reporta que México tiene una recaudación como porcentaje del PIB del 16.1%, lo que lo ubica en la posición número 21 de los 25, entre los que se encuentra Venezuela porque no se cuenta con datos. El promedio de los países de América Latina y el Caribe es 23.1%, con una oscilación de entre 12.1% del PIB, en el caso de Guatemala, y de 42.3% en el caso de Cuba, el mayor de la región. La Cepal señala que entre 1990 y 2018, la recaudación promedio de la región pasó de 15.9% a 23.1%, acercándose cada vez más al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es de 33.1%. La diferencia entre los países de la OCDE y los de la región pasó de 16% en 1990 a 11.2% en 2018. Resalta Cuba en este sentido, como el único país de la región con una recaudación superior a la de la OCDE. Así están ubicados los países de América Latina y el Caribe según su recaudación de impuestos:

Cuba, 42.3% Brasil, 33.1 Barbados, 29.7% Belice, 29.7% Uruguay, 29.2% Argentina, 28.8% Jamaica, 27.8% Guyana, 27.4% Bolivia, 25.4% Trinidad y Tobago, 24.2% Costa Rica, 24% Nicaragua, 23% Honduras, 22.3% El Salvador, 21.1% Chile, 21.1% Ecuador, 20.6% Santa Lucía, 20% Colombia, 19.4% Bahamas, 17.6% Perú, 16.4% México, 16.1% Panamá, 14.6% Paraguay,14% República Dominicana, 13.2% Guatemala, 12.1%

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