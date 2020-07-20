El SAT respondió sólo dos de los siete requerimientos del solicitante, por tal motivo el Instituto intervino con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la información El Pleno del Instit...

El SAT respondió sólo dos de los siete requerimientos del solicitante, por tal motivo el Instituto intervino con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la información El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a realizar una búsqueda de información requerida por un ciudadano, consistente en:

El desglose por personas físicas y morales del monto total de los capitales repatriados a territorio nacional en los ejercicios de 2010 a 2014,

el ISR causado, pagado y condonado,

así como, en qué fueron invertidos los capitales repatriados y, en su caso, el monto total de los capitales repatriados.

El solicitante pidió al SAT lo antes mencionado, sin embargo, la dependencia solamente respondió dos de los siete requerimientos, por lo cual el Inai intervino en el asunto para garantizar el derecho de la información. Solamente se le envió una tabla de contenidos con el importe total del ISR recaudado por concepto de repatriación de capitales de 2010 a 2014 y proporcionó un vínculo electrónico para consultar la información referente al impuesto recaudado de 2008 a 2014. Sobre el desglose en personas físicas y morales señaló que no está obligado a elaborar un documento ad hoc. Se presentó el asunto ante el pleno del INAI; Francisco Javier Acuña Llamas destacó que el acceso a estos temas es de suma importancia para la economía mexicana. “Este recurso ingresó al erario, pero siendo menor del que hubiese sido, porque se acogió el contribuyente al beneficio del estímulo por repatriación de capitales; los montos son de miles de millones de pesos y, por supuesto incumben a todos no sólo al solicitante”, dijo el comisionado Acuña. La búsqueda de la información se realizó en las áreas Administración Central de Planeación y Análisis e información. Sin embargo, no se llevó a cabo en la Administración General de Grandes Contribuyentes, que por sus atribuciones podría conocer los datos solicitados. Una vez analizado el caso, el INAI instruyó al SAT a realizar una búsqueda de la información requerida sobre los ejercicios de 2010 a 2014 con el desglose de personas físicas y morales, y de los montos repatriados a territorio nacional. https://twitter.com/INAImexico/status/1284864177253818369 Puedes revisar el comunicado del Inai aquí / Publicado: 19 de julio 2020

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