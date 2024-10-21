La reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada en octubre de 2024 busca proteger a los trabajadores de plataformas digitales, pero también enfrenta desafíos fiscales y administrativos. ¿Qué cam...

La reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada en octubre de 2024 busca proteger a los trabajadores de plataformas digitales, pero también enfrenta desafíos fiscales y administrativos. ¿Qué cambios se avecinan y cómo podrían transformar el mercado laboral digital en México?

El 16 de octubre de 2024 se presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que busca integrar a los trabajadores de plataformas digitales al marco de derechos sociales.

Según la exposición de motivos, la propuesta reconoce la necesidad de proteger a estos trabajadores, quienes han sido excluidos por políticas neoliberales durante años. Tal como lo expone un análisis de Fiscalia, esta reforma responde a los cambios que la economía digital ha traído al mercado laboral, creando nuevas formas de empleo gestionadas por plataformas.

Contexto de la reforma

En los últimos años, el trabajo en plataformas digitales ha crecido debido a su flexibilidad y accesibilidad. Sin embargo, esta misma modalidad ha dejado a los trabajadores vulnerables, sin acceso a derechos básicos como la seguridad social, vivienda y el derecho a la desconexión. La iniciativa busca corregir este vacío social y económico.

Implicaciones fiscales

La consultora Fiscalia advierte que, aunque la reforma se concentra en modificar la LFT, queda pendiente una adecuación de las leyes fiscales. Actualmente, los trabajadores de plataformas tributan bajo el régimen de “Plataformas Digitales”, lo que implica un sistema de retención de impuestos incompatible con el régimen de salarios.

Esto también afecta el Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya que las plataformas actualmente retienen este impuesto, pero la situación cambiaría si los trabajadores son considerados asalariados.

Reforma a leyes fiscales

Para que el nuevo esquema laboral funcione, será necesario revisar las leyes de ISR e IVA, de modo que el tratamiento fiscal sea coherente con el régimen laboral propuesto.

Obligación de emitir CFDI de nómina

Otra de las cuestiones clave es si las plataformas digitales deberán emitir recibos de nómina digitales (CFDI con complemento para nómina). Las plataformas nacionales estarían sujetas a esta obligación, pero aún queda por definir si las extranjeras deberán cumplir con los mismos requisitos. De no ser así, las plataformas mexicanas se verían en desventaja competitiva.

Esta regulación implicaría un importante esfuerzo administrativo para controlar la nómina de miles de trabajadores, lo que demandará una planeación detallada y rigurosa por parte de las plataformas digitales.