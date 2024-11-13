México enfrenta el año 2025 con una previsión de crecimiento para su Producto Interno Bruto (PIB) situada entre el 1.8% y el 2.6%, según proyecciones de organismos internacionales, como el Fondo Mo...

México enfrenta el año 2025 con una previsión de crecimiento para su Producto Interno Bruto (PIB) situada entre el 1.8% y el 2.6%, según proyecciones de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Se trata de un rango de crecimiento ligeramente superior a las proyecciones del año 2024 que termina. Responde a una combinación de factores internos y externos que influencian el desarrollo económico del país. Los esfuerzos para la diversificación de mercados, el impulso del nearshoring y la estabilidad en las políticas económicas nacionales presentan una oportunidad para que México avance hacia un crecimiento sostenible.

El Banco de México ha ajustado su expectativa de crecimiento para 2025, situándolo en un rango de entre 1.7% y 2.9%. A su vez, la OCDE mantiene sus previsiones en torno al 2%, proyectando un contexto económico moderado en el que las inversiones externas y la estabilidad comercial jugarán un papel fundamental.

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Crecimiento económico (la estabilización)

Las proyecciones de crecimiento para 2025 reflejan un panorama moderadamente optimista, aunque con desafíos que requieren políticas de estabilización macroeconómica. Una economía global que sigue en recuperación afecta de forma notable la demanda de productos y servicios mexicanos. Sin embargo, la estabilidad en las tasas de inflación y una política monetaria cautelosa por parte del Banco de México han permitido crear un ambiente económico controlado, propicio para la inversión y el consumo interno.

En términos de política monetaria, el banco nacional se enfrenta al reto de mantener el control de la inflación sin afectar la actividad económica. La moderación en el aumento de tasas de interés ha permitido reducir costos de financiamiento, incentivando a las empresas a invertir en capital y a los hogares a incrementar el consumo.

Dependencia comercial con Estados Unidos

Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de México, representando más del 80% de las exportaciones nacionales. Sin embargo, en 2025, la economía de Estados Unidos ha mostrado señales de crecimiento estable, lo cual beneficia al país mediante una demanda constante de productos manufacturados y agrícolas. La industria automotriz y el sector de la manufactura avanzada continúan siendo los principales motores de exportación hacia el mercado estadounidense.

La necesidad de diversificación comercial se vuelve más urgente para reducir la exposición de México a las fluctuaciones de la economía estadounidense. Para contrarrestar esta situación, el gobierno ha intensificado esfuerzos en la búsqueda de nuevas alianzas comerciales en Asia y Europa, y fortaleciendo el comercio con otras economías emergentes.

Nuevos mercados en Asia y Europa

El gobierno mexicano ha centrado esfuerzos en Asia y Europa, mercados que ofrecen grandes oportunidades para sectores estratégicos como la tecnología, la agroindustria y los productos manufacturados.

En concreto, la alianza comercial con China y la modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea son puntos clave en esta estrategia. La actualización del Acuerdo Global con la UE permite a México mejorar su acceso a mercados europeos, potenciando la exportación de productos agrícolas, farmacéuticos y tecnológicos. Asimismo, en Asia, los acuerdos comerciales y de asociación económica están facilitando la expansión de la industria manufacturera mexicana, abriendo oportunidades para exportaciones de alto valor agregado.

Por otro lado, el auge del comercio digital y la adopción de tecnologías avanzadas facilitan la interacción entre México y estos mercados, haciendo que las exportaciones no se limiten solo a bienes físicos, sino también a servicios tecnológicos y digitales. Esta diversificación permite que México aproveche la demanda en otros continentes, fortaleciendo su economía frente a las fluctuaciones de los mercados tradicionales.

Nearshoring, pilar para el crecimiento económico y el empleo

Esta estrategia, impulsada por empresas que buscan reducir sus dependencias en Asia y acercar sus operaciones al mercado norteamericano, ha favorecido que México se posicione como una ubicación ideal para las nuevas cadenas de suministro. La ubicación geográfica, el costo competitivo de la mano de obra y los acuerdos comerciales de México hacen del país un destino atractivo para empresas que buscan eficiencia y proximidad a Estados Unidos.

Gracias al nearshoring, sectores como el automotriz, la tecnología y la logística, están recibiendo una importante inyección de capital extranjero, impulsando la creación de empleo y estimulando la economía local.

Es un fenómeno que permite la reducción de la dependencia económica de Estados Unidos y, también, incrementar las exportaciones hacia otros mercados, aprovechando la infraestructura desarrollada y la red de acuerdos comerciales de México.

Retos económicos globales

El panorama económico global de 2025 plantea varios desafíos para México como son la persistente volatilidad en los precios de materias primas (petróleo y metales industriales), lo que tiene un impacto directo en la economía mexicana. La situación global, marcada por tensiones geopolíticas y conflictos en regiones clave, genera incertidumbre en los mercados, afectando tanto a los precios como a las inversiones extranjeras.

México sigue siendo un exportador de petróleo y minerales, lo que lo hace vulnerable a los cambios de precio en estos sectores. Sin embargo, la tendencia hacia una economía más diversificada, incluyendo la producción de bienes manufacturados y la implementación de tecnologías limpias, es un paso positivo hacia una mayor independencia de los precios de las materias primas.