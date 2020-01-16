Te negaron un préstamo por tener una mala calificación en el Buró de crédito, pero estás al corriente con tus tarjetas de crédito y departamentales, quizá fue un adeudo con el SAT el que te puso en...

Te negaron un préstamo por tener una mala calificación en el Buró de crédito, pero estás al corriente con tus tarjetas de crédito y departamentales, quizá fue un adeudo con el SAT el que te puso en la lista negra Tener deudas puede afectar negativamente tu historial crediticio. Lo mismo da si se trata de un préstamo bancario o de una deuda con el fisco, el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El historial crediticio de los cuentahabientes es recopilado por el Buró de Crédito y el Círculo de Crédito, que son empresas que se encargan de administrar información sobre las operaciones crediticias, y así determinar qué tan seguro o riesgoso es darle un crédito a algún cliente. Guillermo Mendieta Cruz, especialista del Colegio de Contadores Públicos de México y socio director del despacho Guillermo Mendieta y Asociados, nos explicó en entrevista que el fisco puede boletinar a un contribuyente ante el Buró de Crédito cuando éste tenga un adeudo sin pagar. El fisco clasifica los créditos fiscales de dos maneras: como exigibles y firmes. Los primeros refieren al incumplimiento de responsabilidades por las que el SAT notifica al contribuyente para que se ponga al corriente con sus obligaciones fiscales. Tras la llegada de la notificación puede impugnarse el crédito. Si no se paga ni se impugna, el crédito pasa a ser firme y puede ser reportado ante el Buró de Crédito. Pongamos por ejemplo una persona física que tiene gastos comprobables de 25 mil pesos, pero deducciones por 50 mil pesos. Algo no cuadra, ¿cierto? Si la autoridad sospecha de discrepancia fiscal y exige el pago, pero la persona se niega, el SAT tendrá el derecho de boletinar al contribuyente ante el buró de crédito. El contribuyente tiene la opción de impugnar el adeudo fiscal, esto se puede realizar de dos maneras; el recurso de revocación o por el juicio contencioso administrativo (también conocido por juicio nulidad).

Haz clic en esta liga. Ingresa tu RFC y contraseña Selecciona la opción Servicios por Internet Da clic en Solicitud en la carpeta Aclaraciones Das clic en el apartado Descripción del servicioen el menú Trámites Elige la opción de Buró de Crédito en el tipo de trámite de tu aclaración En el Asunto escribe brevemente el motivo de tu aclaración. En la Descripción, pon los números del adeudo a aclarar. Adjunta el archivo que soporte el reporte del buró y el motivo de la aclaración Envía tu aclaración Recibe el folio correspondiente

También aclarar el adeudo de manera presencial en la dependencia, para lo cual tienes que solicitar una cita. Para realizar una cita haz clic aquí. También puedes comunicarte al número 01 55 627 22 728 para pedir la aclaración del adeudo, o enviar un correo electrónico a [email protected] La segunda manera es realizando una consulta directamente con el portal de Buró de Crédito. Puedes revisar tu historial crediticio sin ningún costo una vez al año.

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