La Constancia de Situación Fiscal (CSF) es un documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que proporciona información sobre la situación fiscal de un contribuyente. La CSF...

La Constancia de Situación Fiscal (CSF) es un documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que proporciona información sobre la situación fiscal de un contribuyente. La CSF certifica la situación tributaria de una persona física o entidad ante la autoridad fiscal en un momento específico. Contiene detalles como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nombre, domicilio fiscal, régimen fiscal y si se está al corriente con las obligaciones fiscales.

El SAT eliminó campos del “estado del domicilio” en la CSF

Uno de los últimos cambios relacionados con la CSF, es que la autoridad fiscal eliminó los siguientes campos:

"Estado del domicilio"

"Estado del contribuyente en el domicilio".

El SAT informó lo anterior en el documento de la Segunda Reunión 2023 de Síndicos del Contribuyente, en la que expuso las actualizaciones a la CSF, con respecto al domicilio del contribuyente. La CSF tenía los campos "estado del domicilio" y el "estado del contribuyente en el domicilio". En estos campos se indicaba si el contribuyente se encontraba localizado o su domicilio estaba por verificar. Estos rubros eran apropiados para consultar el estado del domicilio del contribuyente y así evitar sanciones relacionadas a la restricción temporal de los Certificados de Sellos Digitales (CSD). Pero estos campos ya no están disponibles en la CSF. Los contribuyentes pueden consultar los siguientes videos del SAT para conocer cómo generar la CSF: