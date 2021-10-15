Se espera que el dictamen esté listo esta semana para iniciar la discusión el próximo lunes. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados está lista para iniciar la discusión sobre la Ley de Ingresos 2022. En este sentido, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dijo que espera que el dictamen sobre la Ley de Ingresos esté listo este viernes para ser analizado en el pleno durante la semana del 18 al 21 de octubre. Gutiérrez Luna también dijo que la prioridad antes que acelerar el proceso es encontrar diálogo entre los diversos grupos parlamentarios. El presidente de la Cámara la Cámara de Diputados dijo que se buscará consenso y comunicación durante toda la discusión. Hay que recordar que el último día para aprobar la Ley de Ingresos es el 15 de noviembre; esta fecha aplica para la Cámara de Diputados así como la de Senadores.

No se han puesto de acuerdo

Sin embargo, como señala Reforma, la Comisión de Hacienda todavía no ha conseguido acuerdos en algunos de los temas más importantes; por ejemplo, el RESICO, el RFC para mayores de 18 años, los castigos de prisión para contadores públicos y el precio el barril de petróleo. Carlos Valenzuela, secretario de la Comisión, dijo que el PVE buscará modificar la obligatoriedad del RESICO, así como del RFC para mayores de edad. De acuerdo con Valenzuela, estos cambios llevarán a una sobrerregulación, lo que, sumado a la falta de citas del SAT, llevará a multas. En los últimos días, el PRI también se ha mostrado en contra de este cambio al RFC. Valenzuela también dijo que el PAN quiere aumentar el precio del barril de petróleo de 55 a 58 dólares. La idea detrás de este cambio es que algunas proyecciones ubican el precio sobre los 61 dólares para el próximo año. Por su parte, Movimiento Ciudadano buscará aclarar el tema de la carta porte en el transporte de mercancías. La Junta Directiva de la Comisión de Hacienda se reunirá hoy para definir el proceso de votación del paquete de ingresos. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/alista-comision-de-hacienda-discusion-de-ingresos-para-2022/ar2277150 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Perfilan-discusion-de-Ley-de-Ingresos-la-proxima-semana-20211013-0017.html

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