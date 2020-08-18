Desde que llegó al SAT como Administradora, cinco amigos y familiares de Paloma Rachel Aguilar Correa han conseguido puestos administrativos en el fisco. Paloma Rachel Aguilar Correa, actual admini...

Desde que llegó al SAT como Administradora, cinco amigos y familiares de Paloma Rachel Aguilar Correa han conseguido puestos administrativos en el fisco. Paloma Rachel Aguilar Correa, actual administradora General de Recursos y Servicios y quien fuera miembro de la ayudantía del Presidente, colocó en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a sus amigos y familiares, de acuerdo con información del periódico Reforma. En mayo de este año se dio a conocer que dos miembros de la ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador consiguieron puestos administrativos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sin contar con experiencia fiscal. Paloma Rachel Aguilar Correa y Javier Portugal Dorantes fueron promotores de Morena en las elecciones presidenciales de 2018. Después, ambos formaron parte de la ayudantía. La ayudantía es un organismo que sustituiría al Estado Mayor Presidencial, según explicó el presidente después de ganar las elecciones:

“Voy a contar con una Ayudantía, voy a tener un equipo de 20 profesionales, no necesariamente profesionales en el tema de seguridad, sino profesionales porque todos ellos van a tener un nivel académico de cuando menos licenciatura, y serán hombres y mujeres. 10 hombres y 10 mujeres.”

En su momento, el presidente López Obrador defendió a ambos funcionarios argumentando que sí cumplen con el perfil necesario; además, son “incorruptibles”:

“Tienen mucha experiencia. No recuerdo ahora a Portugal pero sí a Paloma. Paloma que es una joven abogada que tiene un gran mérito, algo que para mí es fundamental. Es una mujer con convicciones y honesta, incorruptible y eso es lo que se necesita en el SAT y todo el gobierno: servidores públicos que no tengan precio, que no se vendan.”

Ahora, según reporta el periódico *Reforma,*parece que familiares y amigos de Paloma Rachel Aguilar, quien maneja el presupuesto del organismo, también consiguieron puestos administrativos en el SAT.

Conocidos de Paloma Rachel Aguilar Correa consiguen puestos en el SAT

Paloma Rachel Aguilar Correa trabajó en el despacho Torres y Blásquez que asesoraba a Teófilo Torres Corzo, ex gobernador de San Luis Potosí. Después, fue asesora parlamentaria del PRI en 2015. Entre 2016 y 2018, fue promotora de afiliación de Morena y llegó a ser candidata a diputada federal. En su último puesto como asistente de AMLO, su salario era de 46 mil pesos. Actualmente, Aguilar Correa es la Administradora General de Recursos y Servicios del SAT. Su salario es de 103 mil pesos. De acuerdo con *Reforma,*desde que llegó al SAT en 2019, cinco personas cercanas a ella han ocupado puestos en el SAT sin contar la experiencia relacionada, lo cual es un requisito. Estos son los nombramientos que llaman la atención:

Javier Portugal Haces como Administrador de Operación de Recursos y Servicios. Portugal Haces es el suegro de Aguilar Correa.

Jorge Antonio Dorantes Arellano como Administrador Central de Operación de Recursos y Servicios. Dorantes trabajó con Aguilar en su campaña de candidata a diputada en San Luis Potosí.

Raymundo Castañón Aguilar como Administrador de Operación de Recursos y Servicios "5", Montserrat Berrones Martínez como Administradora de Gestión Interna y Claudia Carolina Coutiño Acosta como Administradora para el Destino de Bienes. Los tres funcionarios son amigos de Aguilar. Además, Ángel Javier Portugal Dorantes, quien es señalado como novio de la Paloma Aguilar, también se integró al SAT.

Con información de Reforma https://www.reforma.com/se-lleva-al-sat-a-suegro-y-cuates/gr/ar2011364?md5=0dbc046cd6eb762627d274e6ccd5dc2d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscripto

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