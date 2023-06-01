Una duda común entre los contribuyentes es respecto al procedimiento y tiempo para recibir por parte del SAT el saldo a favor en los casos que aplica. Aunque las obligaciones fiscales de los contribuyentes suelen representar una carga burocrática, cada vez son más quienes buscan cumplirlas en tiempo y forma gracias al interés en conocer si tienen saldo a favor. Pero ¿cuándo y cómo te lo regresa el Servicio de Administración Tributaria (SAT)? La plataforma zenfi, desarrollada con el objetivo de poner al alcance de los usuarios y contribuyentes su información crediticia y fiscal en un mismo lugar de manera fácil y confiable, indica a propósito del tema de impuestos, algunos hallazgos relevantes que abonan al cumplimiento de las obligaciones ante el SAT, entre ellos: Acceder y compartir información fiscal al instante Aunque los servicios en línea del Servicio de Administración Tributaria (SAT) representan una gran ventaja para los contribuyentes si de consultas y trámites se trata, contar con herramientas adicionales que simplifiquen algunos procesos comunes es de gran ayuda en momentos clave como obtener la Constancia de Situación Fiscal y descargarla o compartirla al instante, sobre todo en el ámbito laboral. Consultar facturas emitidas y recibidas Conocer a detalle las facturas que los contribuyentes emiten y reciben facilita, a su vez, determinar si se encuentran en los supuestos que marcan la ley y el SAT para presentar su declaración anual. Este tipo de información resulta crucial para una óptima gestión, tanto del aspecto financiero como del fiscal, por lo que acceder a ella de manera fácil y rápida puede evitar una serie de inconvenientes que afectan la salud financiera de los contribuyentes. Ahora, conviene analizar los aspectos más importantes para quienes desean saber si tienen saldo a favor en el SAT. ¿Qué es el saldo a favor? El saldo a favor es aquel excedente de pagos que se ha realizado al SAT por parte de un contribuyente. Cuando un contribuyente tiene saldo a favor puede solicitar las devoluciones correspondientes luego de que, al efectuar el cálculo de sus impuestos, resulta que pagó más de lo que debía. En este caso puede solicitarse al SAT que la cantidad excedente le sea devuelta al contribuyente tras presentar su declaración anual de impuestos y puede hacerlo desde Devoluciones y compensaciones, dentro del mismo portal. Si resulta saldo a favor, entonces la autoridad fiscal hará la respectiva devolución; en caso contrario, los contribuyentes deberán pagar el saldo en contra. ¿Cuándo te regresa el SAT el saldo a favor? Por lo general, el SAT tiene un plazo de 40 días hábiles para devolver el saldo a favor, sin embargo, este plazo podría verse modificado por diversos motivos, lo cual podría hacer que la devolución se haga en menor o mayor tiempo. Los contribuyentes pueden conocer a detalle el estado de su solicitud a través del apartado Consulta tu devolución automática. Si existen razones por las cuales la autoridad fiscal no regresa el saldo a favor en el plazo establecido, estas deben informarse al contribuyente. ¿Cómo te regresa el SAT el saldo a favor? El SAT ofrece la opción a los contribuyentes de recibir el saldo a favor de manera automática a todas las personas físicas que presenten su declaración anual del ejercicio fiscal anterior al año en curso; además, deberán ubicarse en los supuestos siguientes de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT):

Señalen la opción de devolución en la declaración anual del ejercicio.

Presenten su declaración de forma electrónica con contraseña, e.firma, e.firma portable, según corresponda y conforme a lo siguiente:

Si el saldo a favor es igual o menor a $10,000.000 puede presentarse la declaración anual con contraseña. Si el saldo a favor es mayor a $10,000.00 y no excede de $150,000.00 puede presentarse la declaración anual con contraseña, siempre y cuando se seleccione una cuenta CLABE activa a 18 dígitos previamente cargada en el aplicativo y que debe estar a nombre el contribuyente. En caso de que la cuenta CLABE capturada sea distinta a las precargadas, la declaración deberá presentarse utilizando la e.firma o la e.firma portable. Si el saldo a favor es de $10,001.00 a $150,000.00, la declaración anual deberá presentarse utilizando la e.firma o la e.firma portable.

En resumen, para obtener este recurso es necesario que el SAT determine que el contribuyente ha pagado de más en su declaración y haber proporcionado la información bancaria requerida para la devolución del saldo a favor, la cual deberá verse aplicada en un plazo de hasta 40 días hábiles posteriores. La fintech zenfi ofrece a los usuarios de manera gratuita acceso a sus datos fiscales mediante una aplicación para smartphones, la cual también les permite administrar mejor su salud financiera mediante funcionalidades y recomendaciones personalizadas con el objetivo de tener un mejor control en términos de impuestos y finanzas. Recomendaciones adicionales Involucrarse de forma proactiva para comprender el aspecto fiscal y financiero es una recomendación que cualquier contribuyente debe atender con el fin de evitar afectaciones a sus obligaciones tributarias, por lo que conviene hacer uso de herramientas y plataformas tecnológicas que simplifiquen esta tarea.