Se presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que busca reducir el impuesto sobre la nómina a las organizaciones que cuenten con más del 10% de su plantilla bajo el esquema lab...

Se presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que busca reducir el impuesto sobre la nómina a las organizaciones que cuenten con más del 10% de su plantilla bajo el esquema laboral de home office El pasado 5 de agosto de 2020, Fernando José Aboitiz Saro, diputado del Partido Encuentro Social (PES), presentó una iniciativa que plantea modificar el Código Fiscal de la capital, con el fin de reducir el i****mpuesto sobre la nómina, pasando del actual cobro del 3% a 2%. Dicha reducción sería únicamente para las empresas que promuevan el home office o teletrabajo entre sus trabajadores. Para ello deberían contar con con al menos el 10% de su plantilla bajo este esquema laboral. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2018/03/que-es-el-impuesto-sobre-nominas-de-la-cdmx-y-quienes-lo-utilizan/

¿Cuál sería la modificación a este impuesto?

El legislador explicó que se busca reformar el actual artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad de México, que plantea lo siguiente, "el Impuesto sobre Nóminas se determinará, aplicando la tasa del 3% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado". Añadiendo así, mediante esta iniciativa, los dos puntos sustanciales siguientes:

Cuando el patrón implemente el teletrabajo entre sus empleados, la tasa a la que hace referencia el párrafo anterior será de 1%.

Para acceder al estímulo fiscal establecido en el párrafo anterior, los trabajadores en comento deberán representar al menos el 10% del total de la plantilla laboral.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/ica-si-recibio-condonaciones-y-adjudicaciones-directas-del-gobierno/ Con información del Congreso de la Ciudad de México.

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