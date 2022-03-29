Con la nueva reforma de la Ley Federal del Trabajo, se espera que los trabajadores reciban en promedio un PTU de 57 días de salario, equivalente a 18,557 pesos; 2.59 veces mayor a lo que reciben actualmente. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) elaboró la guía para cumplir con las obligaciones en materia de Reparto de Utilidades (PTU). A través de su cuenta de Twitter, la dependencia dio a conocer la publicación de la guía, el cual puedes consultar en este enlace. Este año se estima que los trabajadores reciban en promedio un PTU de 57 días de salario, equivalente a 18,557 pesos; 2.59 veces mayor a lo que reciben actualmente. De acuerdo con un informe de la dependencia, la guía destaca las nuevas reglas, aprobadas en la reforma en materia de subcontratación de 2020, en las que se pretende dar claridad a las empresas y garantías para que no se vean afectadas y sea posible impulsar un incremento en el beneficio de los trabajadores. Además, reitera que se deberá pagar a los trabajadores el 10% de las utilidades de la empresa conforme a lo estipulado en el marco legal vigente.

Así será el reparto de PTU

Conforme a lo establecido en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales: Se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. Se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Ademas, como establece la ley, cuando el monto a pagar sea superior a tres meses del salario del trabajador, se establecen los 90 días de salario como límite máximo de pago de la Participación de las Utilidades a los Trabajadores, salvo que el promedio del PTU pagado por la empresa a los trabajadores según su categoría en los últimos tres años sea superior a esa cifra. “El impacto positivo de la desaparición de la figura de la subcontratación de personal comenzará a reflejarse cuando empresas y patrones realicen el reparto de utilidades a los trabajadores, entre mayo y julio de 2022” dijo la STPS.