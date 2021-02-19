La autoridad argumenta que los equipos médicos de mala calidad pueden ser un peligro para la salud de los mexicanos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) detuvo el ingreso ilegal de 110 mil piezas de productos de uso médico. En un comunicado publicado el pasado 17 de febrero, expuso que de estos decomisos, 82 mil 775 piezas eran oxímetros y 27 mil 840 eran pruebas médicas para la detección de COVID-19. La dependencia informa que durante la revisión de selección automatizada detectaron que en el pedimento no estaba acreditada la documentación requerida para el ingreso al país del equipo médico. Así, la mercancía fue puesta a disposición de las autoridades para integrar la carpeta de investigación correspondiente. La autoridad argumentó que con el decomiso se busca proteger la salud de los mexicanos, evitando que se vendan productos de dudosa calidad.

#ComunicadoSAT Con el compromiso de proteger la salud pública, así como promover la formalidad, Aduanas detuvo el ingreso ilegal de oxímetros y pruebas para COVID-19. pic.twitter.com/3ZRDlK9P9p — SATMX (@SATMX) February 17, 2021

Crece la venta de equipo médico pirata

Según reporta el portal de noticias EMEEQUIS, la venta de productos médicos piratas como termómetros, medidores de coagulación y baumanómetros no es nueva en México, pero con la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, se ha detonado la venta de este tipo de productos en el mercado negro, a través de tianguis, páginas de internet y redes sociales a precios por debajo del mercado. "Estos productos tienen que pasar por un control, por una certificación de una agencia de salud y tienen que tener un registro por parte de Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios). El problema es que no lo tienen, y el riesgo es que la gente comience a tener lecturas incorrectas, que estén mal y les marque que está bien, o que estén bien y les marque mal. Cualquiera de las dos es un riesgo", dijo al portal de noticias Xavier Tello, quien es médico cirujano y analista en políticas de salud. Los oxímetros defectuosos, que se han vendido más durante la pandemia debido a que se usan para detectar el nivel de oxigenación en la sangre, son particularmente peligrosos durante la coyuntura, podrían no detectar un caso de hipoxia, ante el cual hay que actuar inmediatamente. Con información de EMEEQUIS. https://www.m-x.com.mx/investigaciones/detectan-invasion-de-oximetros-baumanometros-y-termometros-pirata

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