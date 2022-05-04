El documento publicado en el DOF contempla modificaciones relacionadas con diferentes temas El 29 de abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Tercera Resolución de Modificac...

El documento publicado en el DOF contempla modificaciones relacionadas con diferentes temas El 29 de abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022.Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2022 El documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y contempla modificaciones relacionadas con los siguientes temas:

Obtención de ingresos por pensiones y jubilaciones para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Excepción para las personas morales de retener a las personas físicas dedicadas a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, que se encuentren exentas (AGAPES). Del Decreto de estímulos fiscales complementarios a los combustibles automotrices, publicado en el DOF el 4 de marzo de 2022.

Puedes ver la Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2022 aquí / Fecha de publicación: 29 de abril de 2022.