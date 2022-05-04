El documento publicado en el DOF contempla modificaciones relacionadas con diferentes temas El 29 de abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022.Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2022 El documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y contempla modificaciones relacionadas con los siguientes temas:
- Obtención de ingresos por pensiones y jubilaciones para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).
- Excepción para las personas morales de retener a las personas físicas dedicadas a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, que se encuentren exentas (AGAPES).
- Del Decreto de estímulos fiscales complementarios a los combustibles automotrices, publicado en el DOF el 4 de marzo de 2022.
Puedes ver la Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2022 aquí / Fecha de publicación: 29 de abril de 2022.