Algunos contribuyentes han recibido cartas invitación del Infonavit para cumplir con la obligación de los informes cuatrimestrales. El pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Feder...

Algunos contribuyentes han recibido cartas invitación del Infonavit para cumplir con la obligación de los informes cuatrimestrales. El pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) lareforma al outsourcing. El cambio más importante es que se prohíbe la subcontratación; en su lugar, las empresas solamente podrán contratar servicios especializados de un padrón organizado por la STPS. Uno de los puntos de la reforma establece que las empresas de servicios especializados deberán entregar informes cuatrimestrales al IMSS e Infonavit. Estos informes deberán incluir nombre, razón social con quien se firmó el contrato, clase de la persona moral, objeto social y actividad económica. Además, se presentarán los días 17 de enero, mayo y septiembre.

Infonavit está enviando cartas a los patrones

Como señala IDC Online, el Infonavit ha empezado a enviar correos masivos a los patrones que se dieron de alta en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). La intención es que los patrones envíen sus informes cuatrimestrales. La misma nota señala que la ley establece que para estar obligado a presentar la información se debe haber celebrado un contrato de prestación de servicios u obras especializadas; es decir, no basta con solamente estar en el REPSE. Sin embargo, los correos dicen que los patrones deben enviar la información aunque no hayan celebrado un contrato durante el cuatrimestre. También hay que recordar que las cartas del Infonavit no están validadas en la ley; así, son solamente una invitación para cumplir y no afectan de ninguna manera al patrón. De todas formas, se recomienda revisar la documentación para verificar que todo esté en orden; especialmente si existe la obligación de presentar los informes. Con información de IDC Online https://idconline.mx/seguridad-social/2021/11/25/cartas-invitacion-infonavit-sobre-informativas-cuatrimestrales

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