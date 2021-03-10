En vez de irse a un juicio internacional contra el SAT, Torex Gold optó por el pago millonario de impuestos. Recientemente, la situación fiscal de las empresas mineras extranjeras, especialmente la...

En vez de irse a un juicio internacional contra el SAT, Torex Gold optó por el pago millonario de impuestos. Recientemente, la situación fiscal de las empresas mineras extranjeras, especialmente las canadienses, ha dado de qué hablar. Esto se debe, principalmente, al pleito fiscal entre First Majestic y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el pago de 500 millones de dólares, pero no es la única empresa en un problema similar. En 2020, empresas mineras en México pagaron 235 mil millones de pesos en impuestos. Esto representa una caída de 49% frente a 2019 cuando se recaudaron 461 mil millones de pesos, de acuerdo con el SAT. Los cinco grupos con las minas más importantes en México reportaron utilidades de 229 mil millones de pesos en 2020. Ese año, estos cinco grupos pagaron 17 mil millones de pesos en impuestos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto significa que las empresas solamente pagaron 6% en impuestos por sus ganancias.

Torex Gold pagó 103 millones de dólares

Obviamente, no todas las mineras deciden irse a juicio contra el SAT. Como explica El Financiero, la canadiense Troex Gold pagó 103 millones de dólares al fisco durante 2020. Este pago incluye lo siguiente:

ISR.

Regalías mineras de 7.5%.

Impuestos pendientes de 2019.

Además de esto, la empresa todavía debe varios pagos al SAT originados en 2020:

13 millones de dólares de ISR.

5 millones de dólares por regalías.

30 millones de dólares por un impuesto especial para el sector minero.

Torex Gold es una de las mineras con los proyectos de explotación de oro más importantes en el país. De acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex), hay 14 proyectos para los próximos cuatro años con inversiones totales de dos mil millones de dólares.

Uno de estos proyectos, con un valor de 482 millones de dólares, pertenece a Torex Gold. Se trata de Minera Media Lun, Guerrero y se espera que el proyecto termine en 2024.

Con información de El Financiero y Milenio https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/torex-gold-paga-al-sat-103-mdd https://www.milenio.com/negocios/mineras-canadienses-10-14-proyectos-oro

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