Con el nuevo Reporte Personalizado de Cotización al IMSS, los trabajadores podrán dar seguimiento a sus cotizaciones e historial laboral.

Con el nuevo Reporte Personalizado de Cotización al IMSS, los trabajadores podrán dar seguimiento a sus cotizaciones e historial laboral.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recientemente implementó un nuevo servicio digital, a través del cual los trabajadores podrán dar seguimiento a sus cotizaciones e historial laboral. Se trata del Reporte Personalizado de Cotización al IMSS (RPCI). De acuerdo con el IMSS, el nuevo servicio empoderará a 20 millones de trabajadores afiliados a la institución. La nueva herramienta permitirá a los trabajadores saber si su patrón los tiene registrados correctamente ante el IMSS.

Importancia del Reporte Personalizado de Cotización al IMSS

El IMSS indicó que esto es importante porque del salario y días cotizados registrados depende lo siguiente:

El monto de las incapacidades en caso de enfermedad o riesgo de trabajo.

La protección del ingreso ante un suceso inesperado.

El contar con un mayor ahorro para el retiro.

En videoconferencia de prensa, el director general del IMSS, Zoé Robledo, consideró que la frecuencia de cotización, sea a la hora de calcular el retiro o incluso para una incapacidad, son datos importantes que el trabajador debe conocer para hacer “un ejercicio mucho más robusto y potente de sus propios derechos”.

Pasos a seguir para obtener el Reporte Personalizado de Cotización al IMSS

Para utilizar la nueva herramienta del IMSS, es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio Semanas cotizadas del IMSS

Ingresar los datos personales que ahí se solicitan.

Recibir por correo electrónico el documento.

Datos personales que se solicitan para obtener el reporte

Para obtener el Reporte Personalizado de Cotización al IMSS se requieren los siguientes datos:

El Número de Seguridad Social (NSS).

La Clave Única de Registro de Población (CURP).

Un correo electrónico.

Datos que se pueden consultar en el reporte

Los datos que se pueden consultar en este documento son los siguientes:

Fecha de la última alta, fecha de la última baja y salario base actual.

Historial de movimientos.

Historial de salarios base.

Nombre o razón social del patrón.

Número de registro patronal del patrón.

Número de semanas cotizadas.

Número de semanas descontadas.

Número de semanas reintegradas.

Con información de Fiscalia.

Puedes ver la información que publicó el IMSS aquí / Fecha de publicación: febrero de 2021.

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