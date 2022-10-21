El anterior titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes es ahora el jefe del fisco en México El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un documento a la Cámara de Diputados para ratificar el nombramiento de cuatro funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los funcionarios que fueron propuestos por el mandatario, y que serán ratificados por los legisladores son los siguientes: Antonio Martínez Dagnino, como jefe del SAT. Armando Ramírez Sánchez, como administrador general de Grandes Contribuyentes. Gari Gevijoar Flores Hernández González, administrador general de Recaudación. Ricardo Carrasco Varona, administrador general Jurídico. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó el documento a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para la ratificación. El documento indica que el titular del Ejecutivo Federal tiene la facultad de nombrar a los empleados superiores de la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados tiene la facultad para su ratificación. Esto con fundamento en el artículo 89, fracciones II y III, de la Constitución Política. La Comisión de Hacienda se encargará de llamar a comparecer a los designados, para evaluar sus perfiles y determinar si se confirman los nombramiento hechos por el presidente. El 10 de octubre, Antonio Martínez Dagnino tomó posesión como el nuevo titular del SAT López Obrador designó a Martínez Dagnino en el cargo, luego de que pasó a la ahora ex jefa del fisco, Raquel Buenrostro Sánchez, a dirigir la Secretaría de Economía.

Administración General de Grandes Contribuyentes

Martínez Dagnino era el titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) del SAT, cargo que ahora será ocupado por Armando Ramírez Sánchez. Un perfil de LinkedIn indica que Armando Ramírez Sánchez fue directivo en Deloitte, de 2015 a 2018, y Administrador Central del SAT, de 2019 a 2022.