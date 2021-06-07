El monto de estos estímulos fiscales aplicará del 6 al 11 de junio. El 11 de junio la Secretaría de Hacienda publicará los montos actualizados, mismos que serán válidos entre el 12 y el 18 de junio...

El monto de estos estímulos fiscales aplicará del 6 al 11 de junio. El 11 de junio la Secretaría de Hacienda publicará los montos actualizados, mismos que serán válidos entre el 12 y el 18 de junio. El viernes pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los porcentajes del estímulo fiscal del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a los combustibles que aplicarán del 6 al 11 de junio. La SHCP dio a conocer que el estímulo fiscal de la gasolina Magna pasará de 1.7143 a 1.9914 pesos. El porcentaje del estímulo que se aplicará es de 38.93%. La cuota de impuesto que aplicará en este combustible es de 3.1234 pesos por litro. El incremento al estímulo fiscal entró en vigor el sábado pasado. El estímulo de la gasolina Premium será del 10.1%, equivalente a 0.4409 pesos por litro. En este sentido, la cuota por litro que pagarán los consumidores será de 3.8783 pesos por litro. El subsidio a la gasolina premium tiene cinco semanas consecutivas aplicándose, luego de un periodo durante el cuál no se aplicó. El diésel tendrá un estímulo del 21.46%, con lo que el descuento aplicable será de 1.2044 pesos por litro. Así, los contribuyentes tendrán que pagar una cuota de 4.4168 pesos de impuesto por litro.

El monto de estos estímulos fiscales aplicará del 6 al 11 de junio. El 11 de junio la Secretaría de Hacienda publicará los montos actualizados, mismos que serán válidos entre el 12 y el 18 de junio.

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