Descubre cómo puedes verificar si estas afiliado al Seguro Social. Sigue estos pasos, pero ten a la mano tu CURP, número de seguro social (NSS) y correo electrónico El paro general de labores provocado por la pandemia del coronavirus (Covid-19) podría llevar a que se dé de baja a los trabajadores del Seguro Social sin su consentimiento. Esto debido a que los empleadores estarían dejando de pagar las cuotas patronales sin que los trabajadores fueran enterados de esta acción. Según Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se han registrado casi 350,000 bajas de puestos de trabajo ante el IMSS, es decir que el IMSS dejó de recibir la cantidad de las cuotas patronales. “Ahorrarse el pago de las cuotas significa dejar a los trabajadores sin atención médica, que en el contexto de una epidemia es una situación muy grave”, destacó el funcionario en una conferencia matutina en Palacio Nacional. Tú puedes verificar si estás dado de alta en este organismo, o si tu patrón sigue pagando sus cuotas patronales y tienes derecho a las seguridad social a través de internet o la aplicación IMSS Digital. Para verificar es necesario que cuentes con tu CURP, número de seguridad social (NSS) y correo electrónico. Hay dos formas de verificar a través de Internet o aplicación.

Pasos a seguir para verificar si estas afiliado al IMSS

Para realizar el trámite vía Internet, te solicitarán los datos mencionados anteriormente para poder informarte si está vigente tus derechos. Dale clic aquí. La segunda forma de verificar es descargando la aplicación IMSS Digital (es compatible con Android e iOS). Una vez que tengas la aplicación en tu teléfono en la opción de “Tramita”, luego en la opción Vigencia de derechos y deberás de proporcionar tu CURP y correo electrónico. Una vez ingresada la información te aparecerá si esta vigente o cancelada. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

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