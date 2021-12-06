El país ocupa el tercer lugar a nivel mundial llegada de remesas en 2021, solo detrás de China e India. De acuerdo con un análisis de BBVA Research, México ocupa el tercer lugar en la recepción de ...

El país ocupa el tercer lugar a nivel mundial llegada de remesas en 2021, solo detrás de China e India. De acuerdo con un análisis de BBVA Research, México ocupa el tercer lugar en la recepción de remesas en 2021 a nivel mundial con 52 mil 743 millones de dólares (mdd), solo por detrás de China e India, además, el país es parte de las 10 naciones que concentran el 51% del total. El Banco de México (Banxico) menciona que las remesas enviadas por nacionales que radican en otro país ascendieron a 42 mil 162 mdd durante el periodo de enero y octubre; esta cantidad superó la cifra récord de 40 mil 605 mdd que ingresaron en 2020. Banxico detalla que en los primeros 10 meses del año, el monto total de los ingresos por remesas registro un incremento anual de 25.6%.

En comparación con América Latina

A pesar de que México es un importante receptor de estos ingresos, el porcentaje respecto al Producto Interno Bruto (PIB) no es tan grande como otros países de América Latina, esto debido a su economía. Se prevé que las remesas en México alcancen el 4.1% del PIB en 2021, cifra mucho menor en comparación con Honduras, cuya porcentaje esperado es de 26.6%, esto según un análisis de BBVA basado en cifras del Banco Mundial. La institución financiera menciona que hay países cuya economía es dependiente de este flujo de ingresos como es el caso de Honduras y El Salvador, en donde los ingresos por remesas representan más del 26% de su economía en 2021, en comparación con Jamaica, cuyas remesas son el 23.6% de su PIB, mientras que en Guatemala, Nicaragua y Haití representan más del 15%.

No solo en México

Además, explica que el aumento de las remesas en México se debe a un fenómeno similar al resto de América Latina y es por el flujo de sus nacionales en Estados Unidos, ya que es un país que tiene una de las recuperaciones económicas más rápidas entre los países receptores de migrantes. BBVA menciona que de acuerdo con el Banco Mundial, América Latina y el Caribe tendrán un incremento de remesas superior al resto del mundo, pues espera que la expansión será de 21.6%. Mientras tanto, a través de un análisis del Banco Mundial, menciona que con la recuperación económica las remesas aumentarán en 6.5% durante 2021, con una cifra aproximada de 751 mil mdd; mientras que para 2022 proyecta 774 mil mdd en “migradólares”

No es para celebrar

Por su parte, Janneth Quiroz, subdirectora de análisis económico de Monex, mencionó que, aunque es positivo el ingreso de remesas, no debe de verse como un logro del gobierno. “No es mérito local, pero sin duda ha beneficiado que el consumo presente una recuperación en el país, sin duda de no haber tenido estos apoyos enviados desde el extranjero la recuperación del consumo local hubiera sido mucho más gradual”, comentó. Mientras que la directora de análisis económico y financiero de Banco Base, Gabriela Siller, también coincide en que las remesas no pueden considerarse como logro de la economía mexicana. “Se reciben como consecuencia del crecimiento económico de otro país, particularmente de Estados Unidos. Inclusive, se considera que el alto crecimiento de las remesas está relacionado con el lento crecimiento de México y con la falta de oportunidades laborales”, menciona.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.