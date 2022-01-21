La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó un amparo promovido por la empresa propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego El recurso de amparo promovido por el Grupo Elektra en contra del pago de 2 mil 636 millones de pesos correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio de 2006, fue desechado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El amparo fue rechazado por considerar que no cumplía con los requisitos de interés y trascendencia para revisar el fallo de un tribunal federal, debido a que los argumentos de la empresa no incluían cuestionamientos a la constitucionalidad de una norma federal. De acuerdo con Proceso, la Segunda Sala de la Corte emitió una sentencia que confirma dos fallos previos del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que validaron el monto del crédito fiscal que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) impuso a la empresa de Salinas Pliego desde el año 2013. Finalmente, se votó el amparo directo en revisión de Grupo Elektra que la Segunda Sala de la Suprema Corte decidió desechar de forma definitiva, por lo que la empresa de Ricardo Salinas Pliego deberá pagar el adeudo al fisco de 2 mil 636 millones de pesos.

Grupo Salinas responde

Ante esto, en la cuenta de Twitter de Grupo Salinas se publicó un comunicado en el que se menciona que, al negarse a analizar el amparo, violaron su derecho de acceso a la justicia, por lo cual acudirán a instancias internacionales. “En Grupo Salinas estamos convencidos de que los instrumentos legales tanto nacionales como internacionales son parte fundamental de la democracia; hacer uso de ellos es una manera no solo de defender nuestras empresas y negocios, sino a nuestros colaboradores y nuestra convicción del pleno respeto al libre mercado y el Estado de Derecho”, menciona el escrito. A finales del 2020, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvieron que Grupo Elektra debía pagar al SAT 18 mil 455 millones de pesos por adeudos de ISR del ejercicio fiscal 2013. Sin embargo, días después la Sala Superior ratificó otra resolución en la que el monto a pagar se estableció en 2 mil millones de pesos por un crédito fiscal del ejercicio 2010, según reporta Animal Político.

Los antecedentes

A inicios de 2021, en entrevista en el programa Los Periodistas, transmitido en La Octava, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, aseguró que el fisco estaba disputando a diversas empresas de Grupo Salinas, cuyo principal accionista es Ricardo Salinas Pliego, el pago de 32 mil millones de pesos históricos, sin actualizar por inflación. Así, el adeudo en pesos actuales podría sobrepasar los 40 mil millones de pesos, ya que se le suman intereses y actualizaciones, pues la empresa fusionó a algunas de sus filiales, dedicadas al almacenaje y distribución, y pretendió que lo invertido en esa operación le fuera deducido del Impuesto Sobre la Renta. Ante esto, recibió la negativa de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo cual el Grupo Elektra llevó el caso hasta la Corte, al que llegó en 2018 y donde este miércoles fue desechado su amparo.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.