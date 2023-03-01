Las personas morales tendrán hasta el 3 de abril de 2023 para presentar la declaración anual del ISR, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) se imple...

Las personas morales tendrán hasta el 3 de abril de 2023 para presentar la declaración anual del ISR, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) se implementó en 2022, por lo que este será el primer año en el que se presentará la declaración anual del ejercicio con dicho régimen. La fecha límite para presentar la declaración anual de personas morales es el 31 de marzo de cada año. Pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente informó que las personas morales tendrán hasta el 3 de abril de 2023 para presentar la declaración anual del Impuesto sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal 2022. En este contexto, Soy Conta expuso, entre otros, los siguientes aspectos a considerar sobre el simulador de la declaración anual de personas morales del RESICO:

Estados financieros

El nuevo formato de la declaración anual incluye la integración de los estados financieros básicos:

Estado de Resultado Integral (NIF B-3)

Estado de Situación Financiera (NIF B-6)

Estado de Cambios en el Capital Contable (NIF B-4)

Estado de Flujo de Efectivo (NIF B-2).

A su vez, se señala que los estados financieros serán comparativos. Es decir, que deberán presentarse los correspondientes al ejercicio de 2021 y 2022. Además, deberán ser complementados con notas a sus rubros respectivos.

Ingresos y gastos devengados

Un aspecto que se debe considerar es el relacionado con los ingresos y gastos que, en el ejercicio del 2021, se acumularon y dedujeron en virtud de que en dicho ejercicio se tributaba, en general, bajo el régimen de devengado y no de flujo de efectivo, como lo es el RESICO. Por eso, es importante verificar que aquellos ingresos y gastos correspondientes al 2021, cuyo flujo de efectivo se percibió o erogó en 2022, no sean parte del cálculo del ISR del ejercicio 2022. (Imagen: El Contribuyente)

Ingresos precargados

El aplicativo muestra datos precargados de ingresos, Soy Conta sugiere conciliarlos con los papeles de trabajo y flujo de efectivo del RESICO para cumplir debidamente con las disposiciones fiscales y acumular-deducir los ingresos-gastos que sean efectivamente cobrados y pagados, concernientes al ejercicio fiscal 2022.

Revisa completo el formato de la declaración

Soy Conta también sugirió a las personas morales del RESICO que revisen el formato de la declaración anual de forma completa, para identificar aquella información que, en su caso particular, requiera mayor inversión de tiempo para su realización y así puedan comenzar a elaborar los papeles de trabajo correspondientes a fin de declarar la información contable y fiscal adecuada y requerida por la autoridad tributaria.