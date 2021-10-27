Durante la aprobación, fueron rechazadas las propuestas de los legisladores de oposición para hacer cambios a ambos documentos. Ayer, la Miscelánea Fiscal 2022 fue aprobada en lo general y en lo pa...

Durante la aprobación, fueron rechazadas las propuestas de los legisladores de oposición para hacer cambios a ambos documentos. Ayer, la Miscelánea Fiscal 2022 fue aprobada en lo general y en lo particular en el Senado de la República. El documento, que establece un régimen simplificado de confianza (RESICO), fue enviado al Ejecutivo Federal. Se trata de las reformas a diversas disposiciones de las leyes del Impuesto sobre la Renta (ISR), del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuestos Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y del Código Fiscal de la Federación (CFF), entre otros ordenamientos.

Los cambios aprobados

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de la Miscelánea Fiscal en lo general, con 67 votos a favor y 43 en contra. Después rechazó las propuestas para modificar diversos artículos del dictamen, que presentaron senadoras y senadores del PAN, PRI, PRD, entre otros partidos. Además, los senadores de Morena retiraron las reservas que habían registrado. Las propuestas de los legisladores buscaban, entre otros puntos, eliminar lo siguiente:

Finalmente, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen en lo particular, con 67 votos a favor, 47 en contra y una abstención. Una vez que el proyecto fue aprobado, en lo general y en lo particular, fue remitido al Ejecutivo Federal.

Avalan la Ley de Ingresos

La madrugada de este miércoles, los senadores avalaron en lo general y lo particular la Ley de Ingresos de la Federación 2022, tras más de 15 horas de discusión. En el proyecto se estimó una captación de recursos por 7 billones 88 mil 250.3 millones de pesos, también prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) registrará un crecimiento puntual de 4.1 por ciento para el ejercicio fiscal de 2022, un tipo de cambio respecto al dólar de 20.3 pesos por dólar, una plataforma de producción de petróleo crudo de un millón 826 mil barriles diarios con una estimación del precio del barril de petróleo de 55.1 dólares por barril. Al igual que la Miscelánea Fiscal, la Ley de Ingresos fue turnada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.