Descubre quiénes están obligados a emitir la Carta Porte Digital y cómo afecta a empresas, transportistas y compradores. Evita sanciones fiscales y optimiza tu cumplimiento con esta guía clara y de...

Descubre quiénes están obligados a emitir la Carta Porte Digital y cómo afecta a empresas, transportistas y compradores. Evita sanciones fiscales y optimiza tu cumplimiento con esta guía clara y detallada

¿Qué es la Carta de Porte Digital?

La Carta de Porte Digital es un documento fiscal obligatorio para amparar el traslado de bienes y mercancías en México. Su regulación proviene del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación (CFF), otorgando al SAT la facultad de establecer sus características y uso.

¿Quiénes están obligados a emitirla?

Según las reglas 2.7.7.1.1 y 2.7.7.1.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal, la obligación recae en:

Empresas o personas que prestan servicios de transporte de bienes, quienes deben emitir una factura electrónica de tipo ingreso con CCP .

. Dueños de bienes y mercancías que usen sus propios vehículos para transportarlas, generando una factura electrónica de tipo traslado con CCP .

. Intermediarios o agentes de transporte que realicen traslados con vehículos propios, debiendo emitir una factura electrónica de tipo traslado con CCP. Si subcontratan el servicio de transporte, este último será quien deba generar la factura electrónica de tipo ingreso con CCP.

En caso de transporte local con vehículos de carga ligera (categoría menor a “C2” según la NOM-012-SCT-2-2017) y sin tránsito en carreteras federales por más de 30 km, no es obligatoria la emisión de la carta de porte.

Casos en los que no se requiere la Carta Porte

Los vendedores que no realizan el traslado de la mercancía están exentos de emitir la carta porte. Esto ocurre cuando:

El cliente recoge directamente la mercancía en la bodega del vendedor.

El comprador contrata un servicio de transporte para el traslado.

En estos casos, el vendedor solo debe emitir la factura fiscal por la venta, mientras que la obligación de generar la carta de porte recae en quien realice el transporte.

Casos en los que sí se requiere la Carta Porte

Si el vendedor entrega la mercancía en un punto fuera de sus instalaciones y realiza el transporte con sus propios medios, debe emitir una factura de traslado con CCP. Si contrata un servicio de transporte, será este último quien emita la factura de ingreso con CCP.

Importancia de registrar el punto de entrega

Para vendedores que entregan mercancía en sus propias instalaciones, es recomendable documentarlo formalmente en:

Contratos de venta.

Observaciones dentro de la factura.

Esto servirá como prueba ante la autoridad fiscal en caso de revisión, evidenciando que no existía obligación de emitir una carta de porte. El cumplimiento con la normativa de la Carta Digital es esencial para evitar sanciones fiscales. Es recomendable revisar los procesos internos, actualizar documentación y asegurarse de cumplir con las disposiciones del SAT.