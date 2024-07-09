Descubre cómo abrir una cuenta bancaria por internet y aprovechar todos sus beneficios y ventajas para potenciar la salud financiera. Gracias a la tecnología e innovación es posible hacer cosas que en el pasado parecían imposibles, por ejemplo, contratar diferentes productos financieros por internet. Conoce a continuación cómo abrir una cuenta bancaria por internet, lo fácil que puede ser y el poco tiempo que toma, al ser un proceso que puede realizarse en tan solo algunos clics, ya sea desde el celular o con una computadora.

¿Qué hace que las cuentas bancarias gratuitas sean tan usadas?

Son flexibles y muy fáciles de obtener

Este tipo de cuentas generalmente se solicitan a través de la aplicación digital de la entidad financiera que las ofrecen. Para obtenerlas, solo se requiere descargar la app en un celular o computadora, completar los datos que se solicitan, ser mayor de 18 años, verificar tu identidad mediante un documento vigente y selfie, y aceptar los términos y condiciones de la cuenta. Estas cuentas digitales generalmente corresponden a un límite de aproximadamente $24,384.52* de depósito mensual, sin comisiones por apertura o manejo de cuenta. Con esta contratación también se adquiere, sin costo, los servicios digitales para disfrutar de sus beneficios de manera inmediata. * Valor equivalente a 3,000 UDI calculado a 2024-06-28.

Cuentan con los últimos adelantos tecnológicos

Este tipo de cuentas son como tener una sucursal bancaria en todo momento, ya que se puede ingresar mediante una aplicación desde el celular, o a través de la banca en línea en cualquier dispositivo, y así revisar cada detalle y movimiento. En la misma línea, cuentan con diversas medidas de seguridad para ingresar, desde factor de doble autenticación, el uso de datos biométricos y reconocimiento facial. También ofrecen la opción de activar notificaciones para recibir avisos en el mail o por SMS de cualquier movimiento que se realice en la cuenta.

Permiten hacer retiros de forma segura

Al ser cuentas bancarias digitales, igualmente es posible solicitar una tarjeta de débito y hacer el retiro de efectivo con el plástico bancario, pero también es posible hacerlo sin tarjeta, a través de códigos de un solo uso y confirmación vía SMS, de esa forma se pueden hacer retiros más seguros de efectivo y evitar comisiones. Otro aspecto a considerar es que las mejores cuentas bancarias gratuitas ponen a disposición de los usuarios una amplia infraestructura de cajeros automáticos, para que de esa forma los usuarios puedan retirar dinero de una gran cantidad de lugares.

Pueden recibir remesas

Otra de las cosas a considerar para este tipo de cuentas es que es posible recibir remesas, una transferencia internacional de dinero que se realiza de un remitente a un destinatario entre diferentes países. Así, cada vez que alguien de otro país, como Estados Unidos y Canadá, necesita enviar dinero a México, se puede tener la seguridad de poder recibirlo de forma fácil, rápida y sin complicaciones. Saber cómo abrir una cuenta bancaria por internet y obtener una es el primer paso hacia una mayor independencia económica, tener libertad financiera y tomar decisiones informadas para manejar las finanzas personales. Por otro lado, tener alguna de las mejores cuentas bancarias gratuitas que hay en el mercado, puede ser el comienzo de un acompañamiento constante por parte de la entidad financiera para alcanzar grandes metas en el futuro, a través de productos financieros como créditos, seguros, planes de ahorro e inversión.