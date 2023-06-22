Los "hombres camión" son las microempresas de transporte que cuentan entre 1 a 5 camiones en su flotilla, señalan especialistas La Carta Porte como complemento del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, que ampara el transporte y la legal tenencia de mercancías, entró en vigor desde el 1 de enero de 2022. Pero será a partir del 1 de agosto de 2023 cuando comiencen a aplicarse sanciones por la omisión o llenado incorrecto de la Carta Porte. En su conferencia mensual de junio, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) advirtió que los contribuyentes deben poner especial atención a cada detalle y requisito, para evitar multas o sanciones. La presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo, dijo que los beneficios otorgados a la fecha se han centrado en la no imposición de sanciones, pero no así en facilidades administrativas.

Contribuyentes que cumplen cuentan con la infraestructura necesaria

Además, destacó que los contribuyentes que hasta ahora han logrado cumplir con esta disposición es debido a que poseen la infraestructura, recursos económicos y humanos para hacerlo, ventajas con las que desafortunadamente el resto de los contribuyentes no cuentan. Aunque transportistas y embarcadores están implementando soluciones para cumplir con la Carta Porte, el nuevo requerimiento fiscal-administrativo exigido por el SAT, aún enfrentan varios retos, según reporta Reforma. Por ejemplo, las empresas que solicitan un viaje en ocasiones trasladan la responsabilidad del llenado del documento fiscal a los transportistas, dijo al diario Octavio Ocaña, director comercial de Buzón E, empresa especializada en soluciones tecnológicas para factura electrónica.

Los 'hombres camión' no cuentan con un departamento de tecnología

Además, señaló que los 'hombres camión' no cuentan con un departamento de tecnología, lo que les dificulta tener una transición más rápida para cumplir con la Carta Porte. Los 'hombres camión' son las microempresas de transporte que cuentan entre 1 a 5 camiones en su flotilla. Ocaña indicó que otra de las preocupaciones del sector es tener que compartir información sensible sobre el nombre de operadores, direcciones, valor de la mercancía y de qué tipo es esta última, en medio de la inseguridad que afecta a México. Indicó que la solicitud de dicha información no es algo nuevo, pues es un requerimiento que siempre ha existido. El Contribuyente "Lo que pasa es que no se estaba aplicando. No obstante, se han dado facilidades en la resolución miscelánea 2023, las cuales están segmentadas por tipo de transporte y de mercancías. "En dichas resoluciones, por ejemplo, empresas de valores y mercancía sensible no están obligados a emitir la Carta Porte en trayectos menores a 30 kilómetros siempre y cuando no toquen zonas federales", recordó.