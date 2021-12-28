La reforma de 2019 tiene buenas intenciones, pero el sistema de conciliación contiene un rasgo ajeno a la conflictividad laboral, de acuerdo con especialistas.

El 1 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT). En el sistema de justicia laboral se determinó que las conciliaciones entre trabajadores y patrones se resolverán en máximo 45 días, y de no lograr acuerdos el caso pasará a los tribunales en la materia. Sin embargo, esta promesa meta no se ha cumplido, en parte, porque la reforma laboral contiene recovecos jurídicos que impiden la pronta resolución de conflictos laborales, frenan la posibilidad de conciliar en menos de 45 días y dan margen a las empresas para recurrir a trampas y alargar los juicios, provocando el desgaste de los trabajadores. En este contexto, Alberto Ramírez García, especialista en derecho laboral en la Universidad Obrera de México (UOM), dijo a La Jornada que “la reforma de 2019 tiene buenas intenciones, pero el sistema de conciliación contiene un rasgo ajeno a la conflictividad laboral, por lo que anunciar el fin de los juicios laborales interminables, no es así, ni por excepción”.

Los tribunales laborales adscritos al Poder Judicial sustituirán a las JCA

Por otra parte, el especialista agregó que con el nuevo modelo de justicia laboral el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y los tribunales laborales adscritos al Poder Judicial sustituyen a las juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA), que han cerrado sus puertas para nuevos asuntos. No obstante, indicó que las juntas durarán todavía varios años, porque se quedan con un rezago de casos y tienen que resolver hasta el último. Asimismo, Lesly Corona Hinojosa, maestra en derecho laboral, señaló que hay asuntos desde 2005 que están activos. “Los juicios laborales no son como las matemáticas; esto a veces se torna subjetivo, hasta abstracto. Impusieron un nuevo procedimiento (con los centros federales de conciliación) que, siendo equilibrados, en este momento que empiezan están siendo ágiles, pero cuando llegue la carga fuerte (de casos) será muy preocupante porque en este momento ya hay un rezago”, dijo Ramírez García a La Jornada.

El coyotaje y la chicana serán difíciles de erradicar

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer en noviembre el arranque de la segunda etapa de la reforma laboral. En este sentido, los abogados coinciden en que aún con el nuevo modelo, el coyotaje y la chicana son muy difíciles de erradicar y van a seguir sucediendo. Corona Hinojosa recordó que antes el coyote no era un estudioso en derecho y representaba al trabajador sólo por saber cómo funcionaba la autoridad. “Ahora, el requisito es contar con una cédula que lo acredite como licenciado y esta actividad se limita nada más a la captura de clientes para diferentes despachos”. Sin embargo, señaló que continuará afuera de las JCA y los centros de conciliación, debido a que “la ausencia de la orientación jurídica de las autoridades laborales permite que los coyotes se beneficien, porque los trabajadores siguen llegando a pedir asesoría y quedan en un limbo, donde no saben a quién dirigirse”.

La parte patronal también es responsable por chicanear los juicios

Ambos litigantes expresaron su descontento ante la STPS por utilizar el término coyotaje, “como si los abogados son quienes alargan los juicios para que no se le pague el trabajador, quienes queremos que los procesos sean interminables, cuando realmente la tardanza viene de la autoridad”. Por último, Ramírez García, añadió que el responsable también es la parte patronal quien chicanea los juicios, marrullerías que pueden ir desde robarse un expediente, en el caso más grave, hasta interponer recursos para alargar la resolución de los asuntos laborales, concluyó. Con información de La Jornada. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/27/sociedad/reforma-laboral-hasta-hoy-solo-promesa-la-resolucion-de-conflictos-en-45-dias/

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