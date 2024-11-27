Plataformas digitales extranjeras contribuirán al fisco: La Ley de Ingresos 2025 garantizará 15 mil millones de pesos en IVA por almacenamiento en México

Plataformas digitales extranjeras contribuirán al fisco: La Ley de Ingresos 2025 garantizará 15 mil millones de pesos en IVA por almacenamiento en México

Con la reciente aprobación de la Ley de Ingresos 2025 en la Cámara de Diputados, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Hacienda, destacó un nuevo frente en la recaudación fiscal: las plataformas digitales extranjeras como Shein, Temu y Amazon, que aportarán cerca de 15 mil millones de pesos en Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Eficiencia recaudatoria como base del incremento

El legislador subrayó que el enfoque no es eliminar las exenciones actuales, como las aplicables a mercancías de hasta 50 dólares, sino garantizar que las plataformas que almacenan productos en territorio nacional paguen el IVA correspondiente.

“No es posible que las grandes plataformas digitales se conviertan en una fuente de evasión muy grande y sacrifiquen las finanzas nacionales”, expresó Ramírez Cuéllar.

La medida busca evitar que empresas con establecimiento permanente en otros países eludan contribuciones, mientras que los negocios locales cumplen con sus obligaciones fiscales.

Impacto en la recaudación tributaria

Ramírez Cuéllar señaló que este esquema de tributación contribuirá a romper récords en la recaudación fiscal nacional, superando el 14% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto se ha logrado mediante una combinación de medidas que incluyen:

Cobro a grandes contribuyentes.

No condonación de impuestos.

Eficiencia administrativa en la fiscalización y recaudación.

“Nunca habíamos llegado a tener una recaudación por arriba del 14 por ciento del PIB”, resaltó.

Un esquema más equitativo

El diputado recalcó que estas medidas no pretenden frenar el comercio digital, sino garantizar un esquema más justo y equilibrado. Las plataformas que operan con almacenamiento en México deberán cumplir con las mismas reglas fiscales que las empresas nacionales.

“Simple y sencillamente, las grandes plataformas deben pagar lo que les corresponde, sin importar que tengan un establecimiento permanente en otro lugar del planeta”, concluyó.