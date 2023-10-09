La educación financiera es útil para que seas consciente del manejo de tus recursos económicos. Conoce sus conceptos y lo que implican. Conocer los conceptos clave de educación financiera hará que ...

La educación financiera es útil para que seas consciente del manejo de tus recursos económicos. Conoce sus conceptos y lo que implican. Conocer los conceptos clave de educación financiera hará que el manejo de tus finanzas sea más sencillo, que tu situación económica mejore de manera sustancial y que desarrolles los hábitos necesarios para conseguirlo. Dominar estos términos puede ayudarte a administrar tu dinero de la mejor manera posible. En este artículo te entregamos los conceptos más comunes e importantes, desde el presupuesto, hasta los intereses y la planificación de la jubilación.

9 conceptos claves de la educación financiera

A continuación, encontrarás algunos términos que quizás ya has escuchado, pero quieras conocer más o bien sean nuevos para ti:

1. Educación financiera

Lo esencial es conocer qué implica este término. La educación financiera es un proceso en donde se comprenden los datos y herramientas básicas para la adecuada administración del dinero, con la finalidad de que mejores tu calidad de vida y la de tu familia.

2. Finanzas personales

Es la gestión o manejo del dinero que posees tanto de forma individual como familiar. Parte desde el momento en que obtienes tus ingresos, hasta cómo los distribuyes, gastas o inviertes. Te permite plantearte metas y objetivos económicos, como un viaje, para enfocar tus esfuerzos en ello.

3. El presupuesto

Es la guía que debes seguir para poder lograr un buen control y dar un orden a tus finanzas personales. Su finalidad es que crear un registro, que puede ser por escrito o una planilla de Excel, para tener un panorama general de tus ingresos y gastos mensuales, que te lleve a tomar las decisiones más adecuadas y planificar cómo distribuir tu dinero.

4. Ahorro

El ahorro es una cantidad de tus ingresos (que puede ser desde el 10% de estos), que programas apartar. Por ejemplo, puedes hacerlo mensualmente y colocarlo a resguardo en una cuenta con una finalidad futura. También te permite tener una reserva económica para enfrentar algún imprevisto, hacer una compra o invertir.

5. Crédito

Es un producto, gracias al que puedes obtener dinero a manera de préstamo, por medio de una entidad financiera. Debes de devolverlo en un periodo establecido, bajo las condiciones acordadas.

6. Tasa de interés

Los intereses están relacionados con los créditos y representan el costo que estos tienen. Son los recursos que un banco o cualquier entidad financiera cobra mensualmente por la utilización del dinero que prestan.

7. Buró de crédito

Es la entidad que lleva un registro de todos los créditos que has tomado o tienes actualmente, para otorgarte un puntaje de acuerdo con el manejo que les des. Es clave que sepas que todas las personas con compromisos financieros están en el buró. Tener un buen puntaje te da a conocer como una persona responsable y lo puedes conseguir haciendo abonos puntuales.

8. Inversión

La inversión es destinar una parte de tus ingresos, para poder adquirir un activo o un bien que a futuro pueda generar ganancias. Su diferencia con el ahorro es que hace crecer tu dinero. Si te preocupa no obtener ganancias, puedes invertir en distintos proyectos, lo que se conoce como diversificación.

9. Planificación de jubilación

Se trata de un proceso orientado a asegurar que dispongas de los recursos necesarios para satisfacer tus necesidades futuras cuando te retires. Para eso es importante hacer una gestión eficaz de los ahorros y bienes que tengas acumulados hasta ese momento. Tus finanzas personales se pueden ver muy beneficiadas si eres consciente de lo que implican estos términos, por lo cual es recomendable que los tomes en cuenta, los repases y consideres cómo implementarlos en tu economía familiar.