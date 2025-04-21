Reforma al ISR 2027: Diputados confirma excepción a armadoras y gasolineras
El proceso legislativo terminó y la reforma solo espera su publicación en el DOF. Las empresas fuera de la excepción deben ajustar sus pagos provisionales desde enero.
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En el mundo de los impuestos, la información que llega tarde no es información, es una multa. Mi meta es que nuestros lectores siempre vayan un paso adelante del calendario tributario.
El proceso legislativo terminó y la reforma solo espera su publicación en el DOF. Las empresas fuera de la excepción deben ajustar sus pagos provisionales desde enero.
¿Tienes una idea de emprendimiento y te gustaría llevarla a nivel global? Descubre cómo la carrera de Negocios Internacionales puede ayudarte a lograr tu objetivo.
La nueva disposición ya está vigente, pero su aplicación depende de que el SAT publique el estándar técnico. Así se contará el plazo de 30 días naturales.
El índice de precios de octubre ya está publicado y es el que aplica para actualizaciones fiscales de noviembre. Consulta los componentes y el dato exacto.
Identifica qué plazo le corresponde a tu empresa o despacho: personas morales, dictaminadas y personas físicas tienen fechas distintas, y el catálogo también tiene reglas.
Conoce las reglas publicadas en el DOF el 30 de octubre: suspensión del registro por inactividad, verificación de socios, descuento en sanciones y plazos contables.
Ubica tu fecha de pago con la letra del apellido del titular de la tarjeta, conoce los montos bimestrales de secundaria y los pasos oficiales si el depósito no aparece.
La US Chamber of Commerce manifestó que las nuevas restricciones a deducciones, pérdidas fiscales e intereses elevarían los costos de las empresas estadounidenses en México
Revisa el origen de una app, sus permisos, el aviso de privacidad y los pagos. Una guía práctica para tomar decisiones antes de compartir datos.
Senadores aprobaron cambios a la reforma del ISR para excluir a determinadas empresas automotrices y comercializadoras de combustibles del nuevo límite a deducciones y pérdidas fiscales
La caída de los ingresos petroleros, el ISR y el IEPS afectó las finanzas públicas durante septiembre. Hacienda reportó que los estímulos a las gasolinas también han reducido la recaudación
Revisa antes del puente qué autoridades seguirán contando plazos, cuáles los suspenden y cómo se paga a quien trabaje en domingo según la Ley Federal del Trabajo.
Conoce las tasas de mora y prórroga que aplicará el SAT el próximo año, cuánto ISR te descontará el banco por tus ahorros y qué apoyos sectoriales siguen vigentes.
Te explicamos cómo se financia el Estado mexicano el próximo año: cuánto aportan ISR, IVA e IEPS, cuánta deuda se autorizó y qué sigue tras el voto del Senado.
Entiende el alcance real de las nuevas plataformas y los límites de acceso a la información.
Conoce qué datos de tu inmueble conviene verificar ante la modernización de los registros.
Revisa qué atribuciones conservan las autoridades locales sobre los datos de tu propiedad.
¿Sabes qué hacer si alguien te amenaza con un desalojo a nombre del Instituto?
Entiende qué información registran las sociedades de información crediticia y cómo influye en tus solicitudes.
La presidenta afirmó que detectaron esquemas irregulares para obtener pensiones más altas de las que correspondían a algunos trabajadores. Por eso, explicó, el Gobierno decidió regular la Modalidad 40
Diagnostica las jornadas reales de tu personal antes de que inicien las nuevas disposiciones. También es importante conservar pruebas de los horarios efectivamente trabajados.
El Instituto mantendrá las condiciones actuales de quienes ya están inscritos hasta que concluya el periodo contratado, pero establece nuevas condiciones para quienes busquen continuar asegurados y conservar sus derechos pensionarios.
Conoce el plazo del aviso, las causales de salida y el tratamiento del diferencial en caja.
La revocación de un certificador puede afectar la continuidad del timbrado, pero no convierte automáticamente en irregulares a todos sus clientes
Conoce la regla práctica que permite estimar si la opción resulta favorable para tu negocio.
Siete proveedores de certificación de CFDI fueron detectados en operaciones con empresas que facturan operaciones simuladas. En conjunto, validan 20.53% de la facturación nacional.
Revisa los avisos oficiales antes de asumir que un trámite ya opera bajo la nueva modalidad.
La reforma publicada el 1 de mayo de 2026 incorporó a la LFT la obligación de registrar electrónicamente el inicio y finalización de la jornada laboral.
La reforma al ISR fue avalada con 322 votos a favor y 115 en contra; las empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos tendrán nuevas restricciones para reducir su base gravable.
El primer recorte se aplicará en 2027, cuando el máximo semanal pasará de 48 a 46 horas, sin reducción de salarios ni prestaciones por este cambio.
Las empresas que utilizaban el certificado digital del IMSS ya pueden concluir la vinculación para ingresar al IDSE con la e.firma del SAT.
Revisa si tu régimen te permite optar antes de hacer cualquier ajuste a tu facturación.
Empieza por un proceso concreto, conéctalo a tus sistemas y define cómo vas a medirlo.
El Instituto incorporará los formatos EMI-1 y EMI-2 de las propuestas de Emisión Mensual Anticipada y Emisión Bimestral Anticipada en el apartado “Mis Documentos” del Buzón IMSS.
Revisa el nivel del INPC para actualizar tus contribuciones y créditos fiscales pendientes.
Conoce qué alternativas existen para que tus trabajadores obtengan su inscripción en el padrón.
Ser socio o incluso controlar una sociedad no basta para atribuirle personalmente las obligaciones de la empresa.
Revisa cada concepto del documento antes de firmarlo y aceptar que no quedan pagos pendientes.
Revisa el origen de cada prueba antes de ofrecerla en un juicio paralelo a un proceso penal.
Un retraso prolongado en la devolución puede comprometer el capital de trabajo del negocio.
Conoce cuándo puede acreditarse el consentimiento de un contrato sin que exista documento escrito.
Si te rechazaron o te dieron de baja, acude a PRODECON para revisar tu caso particular.
El Tribunal Colegiado determinó que los visitadores pueden valorar documentos, registros e información presentada por el patrón para comprobar si el salario base de cotización corresponde a las remuneraciones efectivamente pagadas.
La Suprema Corte determinó que las revisiones de gabinete del IMSS son constitucionales. El Instituto puede requerir información y documentación para verificar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social.
Comprender los activos subyacentes de una cartera ayuda a evitar que el número de productos se confunda con el grado de diversificación del riesgo
Conoce las dos posturas sobre el alcance real del nuevo mecanismo de control a deducciones.
La Corte consideró que las aportaciones de personas jubiladas a un fondo de pensiones establecido en un contrato colectivo pueden ser válidas, siempre que sean objetivas, razonables y estén destinadas a preservar la viabilidad de la prestación.
Hacienda busca cerrar espacios a esquemas de facturación irregular y deducciones que no correspondan con la actividad económica.
La iniciativa fiscal para 2027 plantea limitar el aprovechamiento de deducciones para empresas con ingresos superiores a $50 millones.
Compara cuánto IVA pagas hoy frente al que resultaría bajo la mecánica propuesta.
Antonio Martínez advirtió que algunas empresas utilizan comprobantes presuntamente falsos para elevar sus gastos, reducir el ISR e incluso generar pérdidas fiscales.
Revisa los supuestos económicos y las metas de recaudación antes de la discusión legislativa.
La autoridad fiscal respondió a la información de Reforma que señaló un crecimiento de apenas 0.97% en 2025 y destacó que, desde octubre de 2018 hasta julio de 2026, el padrón con RFC aumentó 28.5%.
Consulta el detalle de los productos que más subieron y bajaron de precio durante el mes.
Consulta todas las fechas de descanso, puentes y periodos vacacionales del próximo ciclo escolar.
¿Quieres saber los kilómetros reales de un coche importado de segunda mano? Aprende a detectar fraudes de cuentakilómetros y verificar el kilometraje con DGT/ITV.
Revisa tu e.firma, medios de contacto y registros patronales antes de la entrada en operación de este nuevo mecanismo.
Descubre cómo obtener de forma gratuita e inmediata la acreditación de tus personas autorizadas.
Revisa si los productos de tu empresa podrían quedar gravados bajo los criterios que se discuten.
¿Buscas eficiencia y control? Te explicamos las funciones clave que debe tener el mejor software contable para PyMEs en México en 2026 para crecer.
Verifica tu e.firma y crea tu cuenta en el Escritorio Virtual antes de iniciar la solicitud.
Los representantes legales también deberán vincularse con las empresas que representan mediante el Escritorio Virtual. Te explicamos qué necesitas y cómo realizar el proceso.
Verifica que tu e.firma esté vigente antes de que el certificado del IMSS deje de funcionar.
Estas son las instituciones ya usan la firma electrónica como medio de validación de trámites.
Conoce las alternativas legales para cotizar ante el IMSS sin recurrir a empleos simulados.
La autoridad afirma que ya no abre auditorías simultáneas a un mismo contribuyente.
Revisa si tu empresa se ubica dentro del límite de ingresos que da acceso a este beneficio fiscal.
Los cambios ya entraron en vigor, aunque los trámites en proceso seguirán con las reglas anteriores.
Entiende cómo se construye tu perfil económico ante el SAT a partir de tus operaciones diarias.
¿Vas a renovar tu REPSE?, identifica los errores más comunes que pueden impedir la renovación de tu registro REPSE.
Consulta el calendario oficial para saber en qué meses debes renovar tu registro REPSE. No hacerlo puede derivar en la cancelación del registro y afectar la prestación de servicios especializados
Mantén organizada la documentación de cuotas obrero-patronales y movimientos afiliatorios de tu empresa.
Conoce qué hacer si necesitas tu Constancia de Situación Fiscal y el portal del SAT no responde.
Entiende por qué el SAT puede rechazar el acreditamiento de IVA aunque tu proveedor esté en el REPSE.
Conoce cómo reducir hasta 100% tus multas, recargos y gastos de ejecución; revisa si calificas para el programa y presenta tu solicitud antes de que termine el plazo.
Identifica los errores contables que más frecuentemente detecta el SAT durante sus revisiones.
La contabilidad electrónica va mucho más allá de registrar ingresos y gastos. Las diferencias entre tus registros y tus CFDI pueden convertirse en observaciones fiscales.
Equipo dañado, quejas y carritos fuera de servicio: 5 señales de que tu autoservicio necesita renovar su mobiliario antes de perder clientes.
El adeudo comienza a generar actualizaciones y recargos, y si no se regulariza, la autoridad fiscal puede iniciar procedimientos de cobro e imponer otras medidas previstas en la ley.
Ciertas palabras en el concepto de una transferencia pueden generar bloqueos temporales mientras el banco revisa la operación.
Comprar equipo nuevo o usado para obra civil: descubre las 4 variables clave (uso, certificación, mantenimiento, reventa) que definen la mejor decisión.
Aunque muchos contribuyentes creen que no tienen la obligación de llevar contabilidad electrónica pero sí. Te explicamos en qué consiste y cómo puede requerirla el SAT.
El nuevo procedimiento del artículo 49 Bis del Código Fiscal permite al SAT revisar en menos de un mes la validez de los CFDI de un contribuyente
Las empresas tendrán 90 días naturales para migrar al uso exclusivo de la e.firma del SAT. Además, la designación de representantes legales solo podrá realizarse mediante el Escritorio Virtual.
El artículo 49 Bis del Código Fiscal cambió por completo los tiempos de defensa. Una mala preparación puede dejar a una empresa sin posibilidad de emitir facturas en cuestión de días.
El SAT ya identificó estos esquemas como práctica fiscal indebida y advierte consecuencias en ISR e IVA.
¿Es obligatorio descansar dos días con la nueva jornada laboral de 40 horas?
¿Sabes qué pasa realmente cuando tus depósitos en efectivo superan los 15,000 pesos?
Conoce qué hacer si tu empresa utilizó comprobantes fiscales que el SAT declaró sin efectos legales.
Un contribuyente transfería dinero a su contadora para pagar impuestos. El SAT nunca lo recibió; cómo verificar que tus impuestos realmente se están pagando.
Muchos trabajadores recurren a intermediarios para reactivar semanas de cotización. El IMSS advierte: ese camino puede costarte tu dinero y tu pensión.
La exención de ISR aplica cuando recibes la herencia, no cuando la aprovechas. Así funciona el régimen fiscal de las sucesiones en México y qué desató el debate reciente.
Lenia Batres propuso gravar herencias para reducir desigualdad. Sheinbaum rechazó la idea y aclaró que su gobierno buscará otras alternativas si necesita más recaudación.
Los recursos que un trabajador acumula en su Afore son patrimonio familiar, no ingreso nuevo.
Días inhábiles del SAT en julio 2026: plazos suspendidos pero obligaciones vigentes
Los errores administrativos del SAT no pueden trasladarse al contribuyente. Un criterio difundido por PRODECON lo confirma con un caso concreto de 2024.
¿Recibes pensión de varios pagadores? El límite de exención aplica sobre el total combinado, no por cada pago por separado. Así funciona el cálculo del ISR.
Contratos, empresas y un palco en la NBA: el caso del exdirector del SAT en Cancún
Seis ministros rechazaron cobrar ISR a los beneficiarios de cuentas Afore. El beneficiario designado no es legatario, pero el fondo tampoco está gravado.
Especialistas ya identifican varios argumentos que podrían utilizarse para impugnar estas nuevas revisiones del SAT.
Las primeras revisiones emitidas han puesto sobre la mesa un tema que podría convertirse en uno de los principales puntos de defensa: la forma en que el SAT está notificando estas órdenes.
Las primeras órdenes emitidas muestran cómo el SAT está aplicando esta nueva facultad, que puede suspender la emisión de facturas desde el inicio del procedimiento.
La medida forma parte de un paquete más amplio de la banca mexicana para reforzar sus sistemas antilavado y alinearlos con estándares internacionales.
Hacienda reportó un déficit presupuestario 266 mil millones menor a lo previsto a mayo 2026. El IVA y el IEPS crecieron, pero el ISR cayó 5.8% real anual.
El RESICO alcanzó 4.4 millones de contribuyentes al cierre de abril de 2026, superando al Repeco y al RIF. Pero la informalidad apenas bajó 4.7 puntos en 16 años.
El SAT publicó en el DOF el listado presunto de 64 contribuyentes que habrían emitido facturas sin capacidad real. Tienen 15 días hábiles para desvirtuar los hechos.
La nueva opción de Airbnb permite fraccionar el costo de alojamientos en tres pagos sin intereses, justo cuando miles de mexicanos planean viajes del Mundial 2026.
¿Vas a poner el Mundial en pantalla en tu negocio? Conoce las reglas del IMPI sobre derechos de autor, marcas de la FIFA y qué señal debes contratar.
Crédito, meses sin intereses y préstamos personales: así están pagando los mexicanos su experiencia en el Mundial 2026. Los boletos subieron hasta 584% respecto a Qatar.
En las cámaras de Ensenada a -20°C el equipo de manejo de materiales se pone a prueba. Cómo especificarlo para no parar la cadena de frío exportadora.
En Ensenada, un sistema de comandas digital acorta la curva de aprendizaje y vuelve manejable la rotación de personal del corredor turístico. Caso real.
Vino, pesca y turismo de Ensenada vencen la estacionalidad con servicios de almacenamiento a domicilio: paga espacio solo cuando lo necesitas.
Considera las siguientes características de las pymes exitosas, que te podrían ser de ayuda para potenciar los resultados de tu negocio.
La nueva cuenta nivel 2 Bis de Banxico permite hasta 132 mil pesos mensuales, se abre en línea y no requiere RFC.
Jennifer Krystel Castillo Madrid rindió protesta como titular de la AGGC y definió qué actividades serán prioritarias para auditorías
El Diario Oficial de la Federación publicó un decreto que exhorta a empresas a implementar teletrabajo
Infonavit ofrece un descuento del 50% si liquidas cuando tu saldo pendiente es 25% o menos del crédito original. Así funciona y cuándo conviene aprovecharlo.
El IMCP advierte que el riesgo también alcanza a quienes dedujeron esas facturas.
México aprobó un régimen fiscal especial para la FIFA y los participantes del Mundial 2026. Así funciona, a quién aplica y por qué no es la primera vez que ocurre.
Los depósitos de familiares, tandas o préstamos personales pueden generar problemas si no están respaldados. Así se justifican ante el SAT.
Si tienes cita en el SAT el día de la inauguración del Mundial, tu trámite sigue adelante. Revisa si tu oficina es la única que cerrará ese día.
La Pensión del Bienestar no paga ISR y la mayoría de pensiones están exentas hasta 15 UMAs diarias. El SAT desmintió el rumor que circula en redes sociales.
Si ya repartiste utilidades, puedes reducir el ISR provisional desde junio. El mecanismo está en la Ley del ISR y aplica hasta diciembre de 2026.
El Estadio Banorte abrió con una deuda de 2,300 mdp. El plan es usar ingresos del Mundial, conciertos y el Club América para pagarla hasta 2037.
Obtener una Constancia de Situación Fiscal o una Opinión de Cumplimiento ahora requiere menos pasos. Así funciona el nuevo acceso rápido del portal del SAT.
La diferencia entre multa y sin multa puede ser cuestión de horas. Conoce cuándo aplica el cumplimiento espontáneo y cuándo ya es tarde para usarlo.
El SAT actualizó el complemento de Comercio Exterior del CFDI el 1 de junio. No cambia la versión 2.0, pero sí las reglas de compatibilidad con otros complementos.
¿Compensación o dación en pago? El SAT respondió cuál forma de pago usar cuando un cliente entrega su auto usado como parte del precio de uno nuevo.
No todo contrato de servicios con personal involucrado es subcontratación. La PRODECON explica los tres esquemas y qué elementos definen cada uno.
El Complemento Donatarias no va en todos los CFDI de una donataria autorizada. Conoce qué claves, formas de pago y usos corresponden a cada tipo de operación.
Salas independientes, productoras y plataformas digitales tienen nuevas reglas. Qué contempla la ley y qué falta por definir.
Si recibes un pago mensual constante fuera de tu sueldo base, este criterio de la SCJN puede ser relevante para tu situación laboral.
Algunas obligaciones desaparecen como trámite pero no como obligación. Revisa qué cambió en capacitación, accidentes laborales y Jóvenes Construyendo el Futuro.
El SAT valida automáticamente que el uso del CFDI sea compatible con el régimen del receptor. Aquí están las claves permitidas para cada tipo de contribuyente.
El SAT puede frenar tu facturación sin resolución definitiva si no presentaste tu declaración anual.
No tener registrada tu casa como domicilio fiscal ante el SAT puede invalidar todas las deducciones de home office. Así se hace correctamente.
El registro de estancias turísticas en CDMX vincula tu RFC con la plataforma. Así se cruza la información con el SAT y qué impuestos debes considerar.
Si pediste devolución de saldo a favor, el SAT puede pedirte que concilies cada depósito bancario contra tus recibos de nómina. Así funciona la revisión en 2026.
Si el SAT rechazó tu devolución por una cuenta bancaria incorrecta, aún puedes aclarar, corregir y exigir el depósito. Así lo respalda un criterio de la PRODECON.
Sin Certificado de Sello Digital no se pueden emitir facturas. El SAT puede restringirlo de forma preventiva antes de cualquier resolución, con efectos inmediatos en la operación.
Fallas técnicas en el portal del TFJA desde el 18 de mayo obligaron a suspender plazos legales. Así aplica la medida y qué deben hacer los usuarios afectados.
La diferencia entre usar salario mínimo o UMA para calcular la exención de PTU puede cambiar el ISR de miles de trabajadores. Así está el debate hoy.
Una bonificación con tarjeta de regalo no es lo mismo que entregar dinero, pero el SAT la trata igual en la factura. Así funciona el criterio y qué riesgo implica.
El mensaje "en proceso de validación" del SAT no significa rechazo, pero sí que hay elementos bajo revisión. Conoce las causas más frecuentes y qué puedes hacer
Intermediarios de cobro: el riesgo fiscal que viene en la factura
Si el SAT te incluyó en su lista presunta aún tienes margen para aclarar y acceder al programa. Si ya es definitivo, quedas fuera. Aquí está la diferencia
Sin reforma fiscal en el horizonte, el SAT concentra su estrategia en ampliar la base tributaria. Así lo explicó el subsecretario de Hacienda
Las barberias mexicanas buscan alternativas a las comisiones de plataformas de intermediacion.
Los créditos fiscales del IMSS ahora incluyen más detalle: número, periodo, importe omitido y sanción aplicable. Así cambia el proceso con el SUA 3.71
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La eliminación del cálculo proporcional en amortizaciones Infonavit puede generar tensiones en nómina. Qué cambió y cómo prepararse
El expediente ya se considera uno de los tres asuntos de lavado más importantes en años recientes. Así operó el presunto esquema
El gobierno incorporó a la PRODECON en la Secretaría Anticorrupción. Sus facultades legales no cambian, pero su independencia frente al fisco sí genera dudas
El IMSS e Infonavit ya pueden emitir créditos fiscales contra el contratante cuando el contratista incumple. Así opera el cambio en el SUA 3.71 de 2026.
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