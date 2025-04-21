Lunes, 21 de abril de 2025
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Brenda Pérez

Brenda Pérez

Editora

En el mundo de los impuestos, la información que llega tarde no es información, es una multa. Mi meta es que nuestros lectores siempre vayan un paso adelante del calendario tributario.

Artículos de Brenda Pérez (211)

Pemex, ISR y gasolinas tiran los ingresos del gobierno
Gobierno30 oct 2026

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La caída de los ingresos petroleros, el ISR y el IEPS afectó las finanzas públicas durante septiembre. Hacienda reportó que los estímulos a las gasolinas también han reducido la recaudación

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Ofrece SAT hasta 100% de descuento en multas
SAT27 jul 2026

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Conoce cómo reducir hasta 100% tus multas, recargos y gastos de ejecución; revisa si calificas para el programa y presenta tu solicitud antes de que termine el plazo.

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¿Debes al SAT? Esto es lo que puede pasar si no pagas
SAT22 jul 2026

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El adeudo comienza a generar actualizaciones y recargos, y si no se regulariza, la autoridad fiscal puede iniciar procedimientos de cobro e imponer otras medidas previstas en la ley.

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IMSS elimina el NPIE: la e.firma será obligatoria
Empresas17 jul 2026

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Las empresas tendrán 90 días naturales para migrar al uso exclusivo de la e.firma del SAT. Además, la designación de representantes legales solo podrá realizarse mediante el Escritorio Virtual.

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SAT03 jul 2026

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Hacienda reportó un déficit presupuestario 266 mil millones menor a lo previsto a mayo 2026. El IVA y el IEPS crecieron, pero el ISR cayó 5.8% real anual.

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SAT exhibe lista de presuntas empresas factureras
Empresas29 jun 2026

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El SAT publicó en el DOF el listado presunto de 64 contribuyentes que habrían emitido facturas sin capacidad real. Tienen 15 días hábiles para desvirtuar los hechos.

Brenda Pérez·5 min
Sistema de comandas digital contra la rotación
Empresas26 jun 2026

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En Ensenada, un sistema de comandas digital acorta la curva de aprendizaje y vuelve manejable la rotación de personal del corredor turístico. Caso real.

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Qué necesito para sacar un préstamo de nómina rápido
Empresas14 may 2026

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Cuando necesitamos dinero rápido, lo primero que pensamos es: qué necesito para sacar un préstamo de nómina sin complicaciones. Resolver esta duda nos permite actuar con mayor confianza.

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EBC: casi un siglo formando líderes de negocios en México
Empresas11 may 2026

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EBC: formación en negocios con presencia en todo el país La EBC forma profesionales en negocios con programas flexibles para quienes trabajan, becas, intercambios y tecnología integrada en el aprendiz

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