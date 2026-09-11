Hacienda busca cerrar espacios a esquemas de facturación irregular y deducciones que no correspondan con la actividad económica.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso establecer nuevos límites a las deducciones empresariales como parte del Paquete Económico 2027, con el objetivo de combatir abusos fiscales y generar cerca de 140 mil millones de pesos adicionales de recaudación.

La medida de política tributaria más relevante planteada para 2027 es un mecanismo de control para evitar el abuso de las deducciones, particularmente en empresas que presentan de manera recurrente gastos elevados que no serían compatibles con su actividad económica.

Este sería el nuevo límite a las deducciones

La propuesta contempla establecer un mecanismo de control equivalente a 96.67% de los ingresos acumulables para empresas que tengan utilidad y cuyas deducciones sean iguales o superiores a ese porcentaje.

Para las empresas cuyas deducciones se encuentren por debajo de dicho mecanismo, las deducciones autorizadas aplicables se establecerían en 99%, de acuerdo con lo planteado por Hacienda.

La intención es evitar que los gastos y deducciones reduzcan de manera excesiva la utilidad fiscal y, con ello, el ISR que corresponde pagar.

También cambia el tratamiento de las pérdidas fiscales

El paquete fiscal también contempla modificaciones al uso de las pérdidas fiscales.

La propuesta permitiría disminuir pérdidas fiscales hasta por 50% de la utilidad fiscal, mientras que el plazo para aplicar pérdidas de ejercicios anteriores se ampliaría de 10 a 20 años.

De esta manera, aunque se amplía el periodo durante el cual una empresa puede aprovechar sus pérdidas, también se establecería un límite sobre la cantidad que puede disminuirse en cada ejercicio.

Menor deducción de intereses netos

El Paquete Económico 2027 también plantea modificar el límite para la deducción de intereses netos.

Actualmente, las empresas pueden deducir intereses netos hasta por el equivalente a 30% de la utilidad fiscal ajustada. La propuesta busca reducir ese porcentaje a 20%.

Concepto Situación actual Propuesta 2027 Deducción de intereses netos 30% de la utilidad fiscal ajustada 20% de la utilidad fiscal ajustada Plazo para aplicar pérdidas fiscales 10 años 20 años Monto de pérdidas aplicable por ejercicio Sin este límite Hasta 50% de la utilidad fiscal

Esta modificación se suma al resto de medidas que Hacienda pretende implementar para ampliar la base gravable y elevar los ingresos públicos.

Hacienda apunta a las factureras

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, explicó que existen empresas que de manera permanente presentan patrones de exceso de deducciones o gastos que no resultan compatibles con la actividad económica que desarrollan.

El funcionario relacionó esta problemática con las empresas que expiden facturas de manera irregular.

"El negocio de aquellas empresas que expiden facturas de manera irregular se encuentra ahí en ese sector", señaló el secretario al referirse al ámbito de las deducciones empresariales.

Por ello, Hacienda considera que establecer mayores controles sobre los gastos deducibles representa una oportunidad importante para incrementar la recaudación y, al mismo tiempo, acotar los esquemas de facturación irregular.

¿Cuánto espera recaudar Hacienda?

De acuerdo con Édgar Amador Zamora, las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta y el resto de las medidas de combate a la evasión permitirían obtener aproximadamente 140 mil millones de pesos adicionales.

El secretario calificó la estimación como un cálculo cuidadoso y señaló que las medidas buscan aprovechar una importante fuente de recaudación mediante mayores controles a las deducciones.

Para las empresas, el cambio implica revisar desde ahora qué gastos están deduciendo, cómo están respaldados y si guardan una relación real con su actividad económica, especialmente ante el mayor escrutinio que Hacienda y el SAT pretenden aplicar a las deducciones y pérdidas fiscales a partir de 2027.