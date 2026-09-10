Revisa los supuestos económicos y las metas de recaudación antes de la discusión legislativa.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó el Paquete Económico 2027 al H. Congreso de la Unión el 8 de septiembre de 2026, mediante el Comunicado No. 71.

De acuerdo con la dependencia, el documento presenta la estrategia de política económica que guiará las acciones del Gobierno de México hacia el tercer año de la administración.

La Secretaría señaló que, bajo los principios del Humanismo Mexicano, la prosperidad compartida y la responsabilidad en el gasto, la estrategia se traducirá en mayores ingresos para las familias, más oportunidades de inversión y menor pobreza y desigualdad.

Las cifras principales del paquete

Hacienda estima que la economía mexicana crecerá al menos 2% en 2027, por encima de lo previsto para 2026, apoyada por el dinamismo del consumo y el fortalecimiento de la inversión pública y privada.

La dependencia atribuye esta previsión también a una mayor contribución del sector externo, en un entorno de mayor certidumbre comercial y condiciones financieras más favorables.

Indicador Estimación 2027 Crecimiento económico Al menos 2% Ingresos tributarios 15.9% del PIB RFSP 3.9% del PIB Inversión física presupuestaria 2.6% del PIB Programas prioritarios 2.6% del PIB

Recaudación en máximo histórico, sin nuevos impuestos

Los ingresos tributarios alcanzarán un máximo histórico de 15.9% del PIB, impulsados por medidas para fortalecer la recaudación, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la reducción de la evasión fiscal.

La Secretaría subraya que este resultado se logrará sin crear nuevos impuestos, apoyándose en una mayor eficiencia recaudatoria y en el combate a la evasión, la elusión y las empresas que facturan operaciones simuladas.

Con ello, señala la dependencia, el Estado contará con mayores recursos para financiar bienestar, infraestructura y desarrollo productivo.

Reducción gradual del déficit

En 2027 continuará el proceso de reducción gradual del déficit. Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicarán en 3.9% del PIB.

Esto representará una reducción acumulada de 1.8 puntos porcentuales respecto de 2024, lo que según Hacienda permitirá disminuir las necesidades de financiamiento y mantener la deuda pública en una trayectoria sostenible.

Dónde aumentará el gasto

Respecto al presupuesto de 2026, el paquete plantea aumentos en cuatro rubros y garantiza un incremento por encima de la inflación para todos los Programas para el Bienestar.

Rubro Aumento respecto a 2026 Ciencia 13% Seguridad 11.5% Salud 11.3% Educación 10.7%

En conjunto, los programas prioritarios recibirán 1 billón 25.4 mil millones de pesos, equivalentes a 2.6% del PIB.

Entre los montos destacados se encuentran 543.5 mil millones de pesos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 37.4 mil millones para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; 5 mil millones para Salud Casa por Casa; y 210.6 mil millones para programas y becas educativas.

Inversión pública y mixta por 5.7 billones de pesos

La inversión pública y mixta entre 2026 y 2030 será de 5.7 billones de pesos, destinada a infraestructura para energía, agua y transporte, así como a financiamiento.

De acuerdo con la Secretaría, el Plan México será uno de los principales motores de esta estrategia. A través de incentivos y desarrollo de proveedores, se buscará movilizar inversión privada, aumentar el contenido nacional de la producción, fortalecer las cadenas de suministro y generar empleos de mayor valor agregado.

La inversión física presupuestaria alcanzará 2.6% del PIB y se destinará a nuevos trenes, carreteras y caminos, obras hidráulicas, infraestructura energética y otros proyectos estratégicos.

El contexto que plantea Hacienda

La dependencia señala que, frente a un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas, cambios en el comercio global y volatilidad financiera, México cuenta con fortalezas importantes.

Entre ellas menciona una economía diversificada, una posición estratégica dentro de América del Norte, un sistema financiero sólido, una amplia base manufacturera y un mercado interno respaldado por mayores ingresos laborales y por los Programas para el Bienestar.

Para 2027, la actividad económica estará impulsada por el consumo interno, la inversión pública y privada y una mayor contribución del sector externo, de acuerdo con la SHCP.