¿Vas a renovar tu REPSE?, identifica los errores más comunes que pueden impedir la renovación de tu registro REPSE.

Miles de empresas comenzaron este año el proceso para renovar su Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE).

Sin embargo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no autoriza automáticamente la renovación, sino que verifica que el solicitante continúe cumpliendo con los requisitos establecidos en la legislación.

Si durante la revisión detecta incumplimientos o inconsistencias, la autoridad puede negar la renovación del registro, lo que impediría a la empresa seguir prestando servicios especializados de manera legal, de acuerdo con la especialista María Espino Acata.

Conoce los ocho errores por los que la autoridad puede rechazar tu renovación del registro REPSE.

1. No estar al corriente con el SAT

Uno de los primeros aspectos que revisa la autoridad es que la empresa cumpla con sus obligaciones fiscales. Adeudos o incumplimientos pueden ser motivo para negar la renovación.

2. Tener adeudos con el IMSS o el INFONAVIT

La STPS también verifica que el patrón se encuentre al corriente en el pago de cuotas obrero-patronales y aportaciones al INFONAVIT. Las irregularidades en materia de seguridad social pueden afectar el trámite de renovación.

3. Presentar información distinta a la registrada

Durante la renovación, la información capturada en la plataforma debe coincidir con la documentación presentada y con la información que obra en poder de las autoridades. Cualquier inconsistencia puede retrasar o impedir la autorización.

4. No responder los requerimientos de la STPS

Si la autoridad solicita información adicional y ésta no se entrega dentro del plazo correspondiente, la renovación puede ser rechazada.

5. Cargar documentos incorrectos o ilegibles

Archivos incompletos, documentos vencidos o información que no pueda validarse también representan una causa frecuente de observaciones durante la renovación.

6. Incumplir las obligaciones laborales

La STPS puede verificar que la empresa continúe cumpliendo las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo relacionadas con la prestación de servicios especializados. Si detecta irregularidades, puede negar la renovación.

7. Tener irregularidades en materia de seguridad social

Trabajadores sin registrar correctamente ante el IMSS, diferencias en salarios o cualquier incumplimiento relacionado con las obligaciones patronales también pueden influir en la resolución de la autoridad.

8. Esperar hasta el último momento

Uno de los errores más comunes es iniciar el trámite cuando está por concluir el periodo de renovación.

Si la autoridad formula requerimientos o solicita aclaraciones, el tiempo puede resultar insuficiente para atenderlos y concluir exitosamente el procedimiento.

La renovación no es un trámite automático

Durante la renovación, la STPS verifica que la empresa siga cumpliendo las condiciones que dieron origen al registro.

Por ello, especialistas recomiendan realizar una revisión preventiva del cumplimiento fiscal, laboral y de seguridad social antes de iniciar el trámite, así como revisar la documentación que será cargada en la plataforma.

Con una preparación adecuada, las empresas pueden reducir el riesgo de observaciones y aumentar las posibilidades de obtener la renovación del REPSE sin contratiempos.