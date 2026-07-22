El adeudo comienza a generar actualizaciones y recargos, y si no se regulariza, la autoridad fiscal puede iniciar procedimientos de cobro e imponer otras medidas previstas en la ley.

Olvidar presentar una declaración, no pagar un impuesto dentro del plazo legal o dejar pendiente una contribución puede tener consecuencias económicas y legales para los contribuyentes.

Aunque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no inicia de inmediato un procedimiento de embargo por un pago extemporáneo, el adeudo comienza a generar accesorios.

Si permanece sin cubrir, la autoridad puede ejercer sus facultades de cobro para recuperar el crédito fiscal. Estas son las principales consecuencias de no pagar un impuesto a tiempo.

1. El adeudo comienza a actualizarse por la inflación

La primera consecuencia es que el impuesto pendiente deja de tener el mismo valor que tenía cuando venció el plazo para pagarlo.

De acuerdo con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), las contribuciones se actualizan para reflejar la pérdida del poder adquisitivo del dinero causada por la inflación.

Para ello, el SAT utiliza el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En otras palabras, aunque el impuesto original no cambie, el monto que deberá pagarse aumenta conforme transcurre el tiempo.

2. También se generan recargos

Además de la actualización, el contribuyente debe pagar recargos por haber cubierto el impuesto fuera del plazo establecido.

Los recargos constituyen una indemnización al fisco por el retraso en el pago, conforme al artículo 21 del Código Fiscal de la Federación.

Para 2026, la tasa de recargos por mora es de 2.07% mensual, porcentaje que aumentó respecto del 1.47% que permaneció vigente de 2018 a 2025.

Esto significa que mientras más tiempo permanezca sin pagarse el adeudo, mayor será el monto de los recargos.

📖 También te puede interesar ¿Cómo calcular las actualizaciones y recargos del SAT en 2026? Así aumentó el costo por pagar tarde →

3. El SAT puede enviar requerimientos

Si el contribuyente no presenta una declaración o no paga una contribución, el SAT puede emitir requerimientos para solicitar el cumplimiento de la obligación.

Estos requerimientos informan al contribuyente sobre la irregularidad detectada y, dependiendo del caso, otorgan un plazo para regularizar su situación.

Atender oportunamente estas notificaciones puede evitar que el procedimiento continúe escalando.

4. Podrían imponerse multas

Además del impuesto, las actualizaciones y los recargos, algunas infracciones fiscales pueden dar lugar a multas.

El Código Fiscal de la Federación contempla sanciones por no presentar declaraciones, hacerlo fuera de plazo o incumplir diversas obligaciones fiscales.

El monto de las multas depende de la infracción cometida y de las circunstancias de cada caso.

5. El SAT puede determinar un crédito fiscal

Cuando un contribuyente no paga una contribución o la autoridad detecta diferencias en el monto enterado, el SAT puede determinar un crédito fiscal.

Un crédito fiscal puede integrar la contribución omitida, la actualización, los recargos y las multas que, en su caso, procedan.

Una vez determinado, el SAT puede iniciar el procedimiento para exigir su pago.

6. Puede iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución

Si el crédito fiscal no se paga dentro de los plazos legales, el SAT puede iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE).

El objetivo de este procedimiento es obtener el pago del adeudo mediante las facultades de cobro previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Dependiendo del caso, puede incluir requerimiento de pago, embargo de bienes, embargo de cuentas bancarias en los casos previstos por la ley y remate de bienes embargados para cubrir el adeudo.

Estas medidas no se aplican automáticamente cuando vence un impuesto, sino que forman parte de un procedimiento regulado por la legislación fiscal.

7. En algunos casos pueden existir consecuencias penales

No todo incumplimiento fiscal constituye un delito.

Sin embargo, cuando existen conductas como la defraudación fiscal u otros delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación, la autoridad puede presentar una querella para que las autoridades competentes determinen si existe responsabilidad penal.

Esto depende de las circunstancias específicas de cada caso y no ocurre simplemente por pagar un impuesto fuera de plazo.

¿Qué hacer si tienes un adeudo con el SAT?

Si un contribuyente detecta que omitió el pago de un impuesto, generalmente resulta más conveniente regularizar su situación cuanto antes.

Mientras el adeudo permanezca pendiente seguirán acumulándose actualizaciones y recargos, por lo que el monto a pagar continuará aumentando.

En algunos casos, la legislación permite solicitar autorización para pagar ciertos créditos fiscales en parcialidades o de forma diferida, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por las autoridades fiscales.

Preguntas frecuentes

¿El SAT embarga inmediatamente si no pago un impuesto?

No. Antes de llegar al embargo debe seguirse el Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en el Código Fiscal de la Federación.

¿Qué aumenta primero, la actualización o los recargos?

Primero se actualiza el impuesto conforme al INPC y posteriormente los recargos se calculan sobre el monto actualizado.

¿Los recargos siguen aumentando cada mes?

Sí. Mientras el adeudo no sea cubierto, continúan generándose recargos conforme a la tasa vigente.

¿Puedo pagar un adeudo en parcialidades?

Sí, en determinados casos el SAT puede autorizar el pago en parcialidades o de forma diferida, siempre que el contribuyente cumpla los requisitos previstos en la legislación fiscal.

¿Conviene esperar para pagar?

Generalmente no. Entre más tiempo permanezca pendiente el adeudo, mayores serán las actualizaciones y los recargos que deberán cubrirse.