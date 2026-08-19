La autoridad afirma que ya no abre auditorías simultáneas a un mismo contribuyente.

En atención a la nota publicada titulada "Denuncian empresas de EU acoso del SAT", la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitieron una respuesta oficial.

En su comunicado, las autoridades recordaron que han emitido diversos comunicados (20 de octubre de 2025, 5 y 26 de enero de 2026) y acuerdos (4 de mayo de 2026) orientados a dar certeza jurídica y confianza a los contribuyentes en materia de fiscalización.

Lo que el SAT afirma haber logrado con su reingeniería de fiscalización

De acuerdo con la autoridad, todas estas acciones se han traducido en una reingeniería en la forma de fiscalizar. El SAT destaca los siguientes resultados:

Asegura que solo realiza una auditoría por contribuyente y que solicita una muestra de las partidas sujetas a revisión, no el 100% de la información.

Afirma que en 2026 no ha aperturado auditorías nuevas a contribuyentes con algún proceso abierto, para garantizar que no haya auditorías simultáneas.

Señala que la fiscalización se redirecciona a las actividades de alto riesgo, como las coloquialmente denominadas "factureras o nomineras".

Indica que ha fortalecido la comunicación con contribuyentes, embajadas, cámaras y asociaciones que representan a los diversos sectores.

Reporta una disminución del 25% en el plazo de resolución de devoluciones, al pasar de 40 días previstos en ley a resolverlas en menos de 30 días.

en el plazo de resolución de devoluciones, al pasar de 40 días previstos en ley a resolverlas en menos de 30 días. Sostiene que existe uniformidad en los criterios de revisión, sin retroactividad, en temas como IVA e ISR y sus devoluciones y deducciones.

e y sus devoluciones y deducciones. Afirma haber impulsado las correcciones tempranas, en lugar de la determinación de créditos fiscales, entre otras acciones.

La SHCP también respondió puntualmente a los señalamientos referidos en la carta a la que hace referencia la nota, la cual es de conocimiento público.

Esa carta fue presentada por el National Foreign Trade Council (NFTC) y hace alusión a diversos temas que aquejan a empresas multinacionales de Estados Unidos con distintos países.

Sobre México y el SAT, la autoridad respondió lo siguiente a cada uno de los seis puntos expuestos:

1. Reinterpretación retroactiva del IVA y rechazo de acreditamientos

El SAT respondió que realiza revisiones con el fin de identificar la procedencia o no del acreditamiento del IVA, sin interpretaciones retroactivas y siempre respetando y acatando las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales.

2. Rechazo arbitrario de la deducción del ISR por pagos a partes relacionadas

La autoridad afirmó ser respetuosa de los compromisos internacionales establecidos en los Tratados para Evitar la Doble Tributación, en los cuales se establecen mecanismos de conciliación entre autoridades en beneficio de los contribuyentes.

Según el SAT, esto ha permitido alcanzar acuerdos que neutralicen riesgos de doble tributación en materia de precios de transferencia, trabajando estrechamente con las autoridades competentes de otros países.

3. Resolución de controversias bajo un esquema de "pagar para poder impugnar"

La SHCP señaló que el 9 de abril de 2026 se publicó una reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, mediante la cual se elimina la obligación de garantizar los créditos fiscales con billete de depósito como primera y principal forma de garantía.

De acuerdo con la autoridad, esto se hizo para no afectar la liquidez de las empresas cuando acudan a los medios de defensa, respetando todas las opciones existentes para que el contribuyente decida cuál se le facilita más.

4. Artículo 30-B / "Kill Switch" de plataformas y acceso en tiempo real

El SAT respondió que es la autoridad competente para realizar la fiscalización en tiempo real de los contribuyentes, siempre en apego al secreto fiscal y a todos los derechos de los contribuyentes.

Precisó que el artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación prevé un mecanismo de revisión de información sin que implique ningún acto de molestia adicional para los contribuyentes.

5. Acuerdos Anticipados de Precios (APAs)

La autoridad reconoció que los Acuerdos Anticipados de Precios (APAs) desempeñan un papel fundamental al brindar certeza en materia de precios de transferencia a las empresas.

Afirmó haber fortalecido el procedimiento de emisión de resoluciones mediante el contacto directo con las empresas, y haber trabajado en conjunto con la autoridad competente de Estados Unidos para reducir considerablemente el inventario de casos.

6. Retenciones fiscales en marketplaces

Sobre este punto, el SAT explicó que, considerando la evolución y crecimiento del comercio electrónico, y con la finalidad de evitar la evasión fiscal, se incorporó la retención de impuestos a través de las plataformas de comercio.

La autoridad insistió en que no se trata de un cambio de criterio, sino de acciones que permiten garantizar el pago de impuestos y el control de la evasión fiscal.