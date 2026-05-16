La eliminación del cálculo proporcional en amortizaciones Infonavit puede generar tensiones en nómina. Qué cambió y cómo prepararse

La actualización 3.71 del Sistema Único de Autodeterminación (SUA), disponible desde marzo de 2026, trae consigo un cambio que está generando dudas en las áreas de nómina: la eliminación del cálculo proporcional en los descuentos de créditos Infonavit.

Bajo el esquema anterior, cuando un trabajador tenía faltas o periodos de incapacidad, el descuento por amortización podía ajustarse de forma proporcional a los días efectivamente laborados. Con la nueva versión del SUA, ese ajuste automático desaparece.

Qué aplica ahora el sistema

A partir de la versión 3.71, el sistema aplica el monto completo de la amortización bimestral conforme a la Emisión Anticipada Bimestral (EBA), independientemente de si el trabajador laboró todos los días del periodo o si estuvo ausente por incapacidad o falta.

En la práctica, eso significa que aunque el trabajador haya percibido un ingreso menor al habitual —por días no laborados o por subsidio del IMSS durante una incapacidad—, el descuento de Infonavit que aparece en su recibo de nómina se mantiene en el importe fijo que establece la emisión bimestral.

Por qué esto genera un problema real

El conflicto surge cuando el descuento supera el ingreso disponible del trabajador en ese periodo. Un empleado incapacitado que recibe únicamente el subsidio del IMSS —que equivale al 60% de su salario base— puede enfrentar una situación en que el monto a descontar por Infonavit excede lo que efectivamente se le está pagando en nómina.

Antes, el sistema permitía acomodar esa situación ajustando el descuento. Ahora no. La diferencia que no alcanza a cubrirse con el ingreso del periodo tiene que resolverse de otra forma, y eso genera tensión entre patrones y trabajadores sobre quién absorbe esa diferencia y cómo.

Qué deben hacer las empresas

Paso 1: Identifica los casos de mayor riesgo en tu plantilla.

Los trabajadores con créditos Infonavit activos y mayor probabilidad de incapacidades —por condiciones de salud, tipo de trabajo o historial reciente— son los perfiles que deben monitorearse con más atención en cada cierre bimestral.

Paso 2: Establece acuerdos claros con los trabajadores afectados.

Cuando se produce una diferencia entre el descuento aplicado y el ingreso disponible del trabajador, los expertos recomiendan formalizar por escrito el acuerdo sobre cómo se cubre esa diferencia: si el trabajador la repone en el siguiente periodo, si el patrón la adelanta temporalmente o si se aplica algún otro mecanismo. Sin ese acuerdo, la situación puede derivar en una controversia laboral.

Paso 3: Revisa que tu sistema de nómina esté alineado con la versión 3.71.

Si el software de nómina que utilizas no está actualizado o no refleja correctamente la lógica de la EBA sin proporcionalidad, los cálculos que estás generando pueden tener diferencias respecto a lo que el Infonavit espera recibir. Esa discrepancia puede traducirse en aclaraciones o adeudos en el siguiente bimestre.

El cambio no modifica las obligaciones de fondo: el crédito Infonavit sigue siendo responsabilidad del trabajador y el patrón sigue siendo el responsable de retener y enterar el descuento. Lo que cambia es que el sistema ya no hace el ajuste automáticamente, y eso traslada a las empresas la necesidad de gestionar las diferencias de forma manual y con reglas claras desde antes de que ocurran.