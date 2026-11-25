Ordena contratos, reglamento interior y aviso de privacidad antes de enero y evita documentos desfasados frente a las nuevas obligaciones laborales.

Para 2027, adaptar los horarios no basta. Varias reformas laborales convergen en los mismos documentos de la empresa: los contratos individuales, el reglamento interior de trabajo, el aviso de privacidad y las políticas internas. Si siguen diciendo lo de antes, pueden contradecir lo que la ley exige.

El 1 de enero de 2027 es la fecha que concentra más cambios, pero no es la única que obliga a revisar papeles.

La jornada baja a 46 horas y arranca el reloj checador

La reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada en el DOF el 1 de mayo de 2026 redujo de forma gradual la jornada máxima semanal. Cada año el límite cambia a partir del 1 de enero. Ya lo explicamos al detalle cuando bajó la jornada máxima semanal de 40 horas en el calendario.

Año Jornada máxima semanal 2026 48 horas 2027 46 horas 2028 44 horas 2029 42 horas 2030 40 horas

La reducción no puede traducirse en un recorte de salarios, prestaciones ni otros derechos. Un contrato o un reglamento que fije turnos y horarios sobre la base de 48 horas debe ajustarse a 46 desde enero.

Reloj checador: qué conviene dejar por escrito

La misma reforma agregó la fracción XXXIV al artículo 132 de la LFT. El patrón debe llevar un registro electrónico de la jornada de cada trabajador, con la hora de inicio y de término, y entregarlo a la autoridad laboral cuando se lo solicite. El quinto transitorio señala que las disposiciones de carácter general sobre este registro entran en vigor el 1 de enero de 2027.

Esas disposiciones las emite la STPS y los análisis consultados las dan como pendientes, así que todavía no se conoce a quién se aplicarán ni con qué excepciones. Mientras tanto, los documentos pueden prepararse.

En contratos y reglamento interior conviene incluir el uso del sistema de asistencia, las responsabilidades del trabajador al registrar su entrada y salida, y el procedimiento para reportar incidencias. Hay una razón práctica: según el texto vigente de la LFT, el registro electrónico puede tener valor probatorio cuando exista acuerdo entre el trabajador y el empleador. IDC Online opina que, para que haga prueba plena, el contrato o un convenio modificatorio tendría que acreditar ese acuerdo.

Si el sistema recopila datos personales, la empresa también debe atender sus obligaciones de protección de datos, entre ellas el aviso de privacidad correspondiente.

El incumplimiento se sanciona conforme a la fracción IV Bis del artículo 994, con una multa de 250 a 5,000 veces la UMA. Con el valor diario de 2026, de 117.31 pesos, el rango va de 29,327.50 a 586,550 pesos.

Ley Silla: el reglamento interior ya debe reflejarla

La llamada Ley Silla, publicada en el DOF el 19 de diciembre de 2024, reformó el artículo 132, fracción V: el patrón debe proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo a las personas trabajadoras en los sectores de servicios y comercio y en centros de trabajo análogos. El artículo 133 prohíbe obligar a permanecer de pie durante toda la jornada, y el 423 exige que el reglamento interior contenga normas sobre el uso de esos asientos.

El decreto dio 180 días naturales para adecuar la normativa interna, un plazo que ya corrió: despachos como Galicia Abogados ubican la entrada en vigor práctica en junio de 2025. Si el reglamento no lo menciona, ya está atrasado.

NOM-035: una revisión que no se hace una sola vez

La NOM-035-STPS-2018 exige identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y, en centros de trabajo de más de 50 personas, evaluar además el entorno organizacional. El numeral 7.9 señala que esa revisión debe repetirse al menos cada dos años. Aplica a centros con 16 o más trabajadores.

La norma también pide una política de prevención por escrito, que se difunda en el centro de trabajo, y un programa de atención cuando los resultados lo requieran. Esas políticas deben estar alineadas con los nuevos horarios, porque la distribución de cargas y jornadas forma parte del entorno que se evalúa.

Documentos que conviene revisar

Documento Qué revisar Contratos individuales Jornada y horarios a 46 horas; condiciones de asistencia; referencia al registro electrónico Reglamento interior de trabajo Horarios, controles de asistencia, descansos, uso de asientos con respaldo y procedimiento de incidencias Aviso de privacidad Tratamiento de los datos que recopile el sistema de asistencia Políticas laborales Procedimientos de Ley Silla, NOM-035 y los nuevos esquemas de jornada Sistema de control de asistencia Capacidad de registrar electrónicamente entradas y salidas

Lo que falte por definir lo marcarán las disposiciones de la STPS sobre el registro electrónico. Hasta entonces, conviene dejar los documentos listos para incorporarlas.