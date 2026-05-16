El IMSS e Infonavit ya pueden emitir créditos fiscales contra el contratante cuando el contratista incumple. Así opera el cambio en el SUA 3.71 de 2026.

Desde marzo de 2026, el Sistema Único de Autodeterminación (SUA) opera en su versión 3.71 con un cambio que pocas empresas han dimensionado: la activación operativa de la responsabilidad solidaria en pagos omitidos de seguridad social. En la práctica, significa que el IMSS y el Infonavit ahora tienen una herramienta técnica concreta para cobrar adeudos no solo al patrón que los generó, sino también a la empresa que lo contrató.

El riesgo no es hipotético. Si uno de tus proveedores o contratistas incumple con sus obligaciones en materia de seguridad social, tu empresa puede quedar expuesta a un crédito fiscal que no generó directamente.

Qué dice la ley que respalda este cambio

La responsabilidad solidaria no es nueva en el marco legal. El Artículo 15-A de la Ley del Seguro Social y el Artículo 29 Bis de la Ley del Infonavit ya establecían que cuando una empresa contrata servicios o ejecución de obras con otra que incumple sus obligaciones de seguridad social, ambas pueden responder por el adeudo.

Lo que cambia con la versión 3.71 del SUA es que esa figura legal ahora tiene una implementación operativa dentro del propio sistema. La funcionalidad se incorporó en el apartado de pagos extemporáneos y diferencias, lo que facilita a la autoridad identificar y ejecutar estos cobros de forma más eficiente, según señala la especialista en seguridad social María Espino Acata.

Quién queda expuesto y en qué situaciones

El cambio impacta principalmente a dos tipos de relaciones comerciales:

Esquemas de subcontratación: empresas que contratan servicios especializados con otra persona moral cuyos trabajadores están registrados ante el IMSS bajo el patrón contratista.

empresas que contratan servicios especializados con otra persona moral cuyos trabajadores están registrados ante el bajo el patrón contratista. Contratos de obra: empresas que encargan la ejecución de proyectos a terceros que tienen personal propio registrado en la seguridad social.

En ambos casos, si el contratista omite cuotas al IMSS o aportaciones al Infonavit, la autoridad puede emitir un crédito fiscal también contra el contratante. No se requiere que la empresa contratante haya participado en la omisión ni que haya tenido conocimiento de ella.

Por qué esto endurece la fiscalización

Antes de esta actualización, la responsabilidad solidaria existía en la norma pero su ejecución práctica era más compleja para la autoridad. Al incorporarla directamente en el SUA, el IMSS puede identificar las relaciones entre contratantes y contratistas dentro del mismo sistema que se usa para determinar y pagar cuotas, lo que acorta significativamente el camino entre detectar una omisión y emitir un requerimiento.

Para las empresas, eso significa que ya no basta con contratar proveedores que estén formalmente constituidos y tengan trabajadores registrados. Hay que verificar que esos proveedores estén al corriente en sus obligaciones de seguridad social de forma continua, no solo al momento de firmar el contrato.

Qué controles deben reforzar las empresas

Paso 1: Solicita constancias de cumplimiento periódicamente.

Establece como práctica regular que tus contratistas y proveedores de servicios especializados te entreguen constancias de estar al corriente con el IMSS e Infonavit. Mensual o bimestralmente, según el volumen y riesgo de la relación comercial.

Paso 2: Revisa que los contratos incluyan cláusulas de cumplimiento en seguridad social.

Un contrato que obligue al proveedor a acreditar el pago de cuotas como condición para recibir el pago del servicio genera un incentivo concreto de cumplimiento y un respaldo documental en caso de controversia.

Paso 3: Identifica qué relaciones comerciales activas te exponen.

No todas las contrataciones activan la responsabilidad solidaria con la misma intensidad. Los esquemas de mayor riesgo son aquellos donde los trabajadores del contratista operan dentro de tus instalaciones o de forma integrada a tu proceso productivo.

Paso 4: Coordina las áreas de compras, legal y seguridad social.

La decisión de contratar con un nuevo proveedor de servicios especializados no puede tomarse solo desde el área comercial. El análisis del riesgo en materia de seguridad social debe ser parte del proceso de validación antes de que inicie la relación.

El SUA 3.71 convierte la responsabilidad solidaria en un riesgo operativo real para cualquier empresa que subcontrate servicios o ejecute obras con terceros. La revisión de los controles internos no puede esperar a que llegue el primer requerimiento del IMSS.