Conoce las alternativas legales para cotizar ante el IMSS sin recurrir a empleos simulados.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detectó un esquema de simulación de relaciones laborales mediante empresas ficticias, utilizado para registrar de manera indebida a personas que buscan generar o recuperar semanas de cotización con miras a obtener una pensión.

Uno de los casos más relevantes involucró un registro patronal que concentraba alrededor de 55 mil supuestos trabajadores.

De acuerdo con Eduardo Alcaraz Prous, titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social, se determinó que la empresa no existía y que los empleos reportados eran parte de un esquema de simulación.

El caso también explicó administrativamente la caída del empleo formal registrada durante mayo, aunque el funcionario aclaró que no se trató de la pérdida real de 55 mil puestos de trabajo: las relaciones laborales que aparecían en los registros del Instituto nunca habían existido.

¿Cómo funciona el esquema?

El mecanismo detectado por el IMSS parte de una empresa que aparece formalmente como patrón y registra ante el Instituto a un número elevado de personas.

En los casos irregulares, esas personas no tienen realmente una relación laboral subordinada con la empresa registrada. Es decir, no existe un empleo efectivo detrás del alta ante el Seguro Social.

El objetivo puede ser generar semanas de cotización para personas que necesitan cumplir requisitos para una pensión o recuperar su conservación de derechos.

El problema es que las semanas obtenidas mediante una relación laboral simulada no necesariamente permanecen en el historial del trabajador cuando el IMSS determina que la inscripción fue improcedente.

El IMSS cruza información para detectar las simulaciones

De acuerdo con el Instituto, la detección de estos casos forma parte de las revisiones permanentes que realiza sobre los registros patronales y otros esquemas de aseguramiento.

El IMSS utiliza modelos de riesgo, inspecciones y visitas domiciliarias, entre otras herramientas, para verificar que las empresas realmente existan, que cuenten con centros de trabajo y que las relaciones laborales reportadas correspondan a situaciones reales.

La revisión puede llevar al Instituto a determinar que una inscripción fue improcedente y cancelar las afiliaciones correspondientes.

En julio de 2026, el propio IMSS advirtió que existen empresas que no existen y que simulan relaciones laborales para registrar indebidamente a personas que buscan obtener beneficios de la seguridad social.

¿Qué pasa con las semanas de cotización?

Este es uno de los principales riesgos para las personas que aceptan incorporarse a una empresa ficticia.

Cuando el IMSS determina que una inscripción fue improcedente, las semanas de cotización generadas mediante esa simulación pueden ser eliminadas del historial correspondiente, de acuerdo con el procedimiento señalado por el Instituto.

Esto puede tener consecuencias importantes para una persona que se encuentra cerca de solicitar una pensión.

Por ejemplo, una persona puede considerar que ya cumplió las semanas necesarias para pensionarse y posteriormente descubrir que una parte de ellas fue generada mediante una relación laboral que el IMSS determinó como inexistente.

El riesgo aumenta para quienes buscan pensionarse

El problema puede ser particularmente delicado para las personas que dejaron de trabajar durante varios años y necesitan recuperar su conservación de derechos para iniciar un trámite pensionario.

En estos casos pueden aparecer intermediarios que ofrecen "reactivar" las semanas mediante una supuesta contratación laboral.

El IMSS ha advertido que estas ofertas pueden involucrar esquemas de fraude o simulación y que las personas pueden terminar perdiendo tanto el dinero entregado a los intermediarios como las semanas que fueron registradas irregularmente.

No necesitas una empresa ficticia para cotizar ante el IMSS

El Instituto señala que existen mecanismos legales para que las personas que trabajan por cuenta propia puedan incorporarse directamente a la seguridad social.

Uno de ellos es el esquema de Personas Trabajadoras Independientes, que permite a quienes laboran por su cuenta incorporarse voluntariamente al Seguro Social sin necesidad de tener una relación laboral simulada.

El trámite puede realizarse directamente ante el IMSS y está disponible por medios digitales. Para iniciar la incorporación se requiere, entre otros datos, CURP, RFC, Número de Seguridad Social y correo electrónico personal.

El IMSS informó en marzo de 2026 que este programa ya había superado los 401 mil inscritos, lo que muestra el crecimiento de esta alternativa de incorporación a la seguridad social.

¿Y qué ocurre con la Modalidad 40?

Otra alternativa para determinadas personas es la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40.

El IMSS explica que esta modalidad permite continuar cotizando después de haber dejado un empleo asalariado, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Entre ellos se encuentra no tener un aseguramiento vigente como trabajador subordinado y contar con al menos 52 semanas de cotización en los últimos cinco años, además de cumplir con las demás condiciones aplicables.

El Instituto también ha advertido sobre publicidad y ofertas de intermediarios que prometen pensiones elevadas mediante la Modalidad 40. El monto de una pensión no está garantizado únicamente por incorporarse a este esquema, pues depende, entre otros factores, del régimen pensionario, las semanas cotizadas y el salario registrado.

IMSS recomienda evitar intermediarios

Ante la detección de afiliaciones irregulares, el Instituto ha insistido en que las personas que trabajan por cuenta propia pueden realizar directamente sus trámites, sin recurrir a gestores que les prometan generar semanas mediante una supuesta relación laboral.

La advertencia es especialmente importante para quienes se encuentran próximos a pensionarse y reciben ofertas para "comprar semanas", "reactivar derechos" o conseguir un empleo únicamente para aparecer registrados ante el IMSS.

Una inscripción ante el Seguro Social no convierte por sí misma en real una relación laboral. Si el Instituto determina posteriormente que el empleo fue simulado, las consecuencias pueden alcanzar directamente al trabajador.

¿Qué debe hacer una persona antes de aceptar una oferta?

Antes de entregar dinero a un supuesto gestor o aceptar ser registrado como trabajador de una empresa con la que en realidad no se labora, es recomendable consultar directamente al IMSS la situación de las semanas cotizadas.

También conviene verificar si se cumplen los requisitos para Modalidad 40 y revisar la posibilidad de incorporarse como Persona Trabajadora Independiente.

Finalmente, es recomendable evitar pagar a terceros por supuestas "semanas garantizadas" y solicitar información directamente al IMSS sobre las alternativas disponibles.

El Instituto cuenta con servicios digitales para consultar semanas cotizadas y realizar diversos trámites de incorporación.