Para muchas empresas en México, mantener la rentabilidad se ha convertido en un reto cada vez más complejo. El aumento de los costos, las exigencias fiscales y la necesidad de responder con rapidez a clientes y proveedores hacen necesario revisar algo que a veces pasa desapercibido: la forma en que se realizan las tareas del día a día.

Pensemos en una empresa que ha crecido durante los últimos años. Tiene más clientes, más sucursales y un equipo más grande. Sin embargo, buena parte de su operación sigue dependiendo de correos electrónicos, hojas de cálculo y autorizaciones que pasan de una persona a otra.

A simple vista, puede parecer que todo funciona. Los pedidos salen, las facturas se generan y los reportes llegan a dirección. El problema aparece cuando hay que encontrar un dato, corregir un error o entender por qué un proceso lleva más tiempo del esperado.

Es entonces cuando se hacen evidentes las horas perdidas, la información duplicada y las decisiones que se toman con datos incompletos o desactualizados.

Ante este escenario, contar con una estrategia digital que conecte los procesos, las personas y la tecnología puede marcar una diferencia importante. Desde el desarrollo de plataformas hasta la mejora de la experiencia de usuario, una agencia como M22 ayuda a las organizaciones a abordar sus retos digitales desde las necesidades reales de cada negocio.

Hablar de tecnología empresarial va mucho más allá de incorporar herramientas nuevas. Se trata de encontrar formas más eficientes de trabajar, reducir errores y ofrecer a los equipos información confiable para tomar mejores decisiones.

El costo de los procesos manuales: un problema que crece con la empresa

Cuando una empresa empieza a crecer, sus procesos también se vuelven más complejos. Lo que antes podía resolverse con una hoja de cálculo y un par de correos comienza a requerir más revisiones, autorizaciones y coordinación entre departamentos.

Muchas organizaciones intentan resolver esta situación incorporando más personal a las tareas administrativas. Sin embargo, aumentar el número de personas no siempre soluciona el problema de fondo, sobre todo cuando el proceso sigue siendo manual.

Con el tiempo, esta forma de trabajar genera una carga operativa que puede limitar el crecimiento.

Cuatro señales de que tus procesos necesitan mejorar

1. La misma información se captura varias veces: Un pedido se registra en ventas, después se copia al sistema administrativo y finalmente alguien vuelve a introducir los datos para coordinar la entrega. Además de consumir tiempo, cada captura representa una oportunidad para cometer errores. Una cantidad incorrecta, un precio desactualizado o un dato que no coincide pueden retrasar todo el proceso.

2. La operación depende demasiado de ciertas personas: En algunas empresas, los procedimientos más importantes están documentados únicamente en archivos personales o dependen de la experiencia de un colaborador. Mientras esa persona está disponible, el trabajo continúa. Pero ¿qué ocurre cuando se ausenta, cambia de puesto o deja la organización? Contar con procesos centralizados y bien documentados ayuda a reducir esa dependencia y facilita que otras personas puedan dar continuidad al trabajo.

3. La dirección recibe información cuando ya no puede prevenir el problema: Si los reportes de ventas, inventario o gastos llegan varios días después del cierre, es posible que algunas desviaciones se detecten demasiado tarde. Tener información actualizada permite identificar diferencias, revisar resultados y actuar antes de que un problema operativo termine afectando las finanzas.

4. Las revisiones y auditorías requieren demasiado trabajo manual: Cuando los registros están repartidos entre diferentes archivos y sistemas, reunir la información necesaria puede convertirse en una tarea complicada. La falta de trazabilidad también dificulta conocer quién autorizó una operación, cuándo se realizó un cambio o qué información se utilizó para tomar una decisión. Centralizar los registros y mantener un historial de las operaciones facilita las revisiones internas y contribuye al cumplimiento de los controles establecidos por la empresa.

La solución no siempre consiste en comprar un sistema más grande. En muchos casos, el primer paso es entender cómo trabaja realmente la organización y detectar qué cambios pueden ayudarle a operar mejor.

Digitalizar no es lo mismo que mejorar un proceso

Digitalizar un documento puede ser útil, pero no necesariamente hace que el trabajo sea más eficiente.

Por ejemplo, cambiar un formato impreso por un PDF permite almacenar la información de manera digital, aunque alguien todavía tenga que revisarla, capturarla en otro sistema y solicitar las autorizaciones correspondientes.

La diferencia está en lo que ocurre después.

Un proceso bien digitalizado puede validar la información desde el inicio, comprobar que se cumplan determinadas reglas, enviar solicitudes a las personas responsables y notificar cuando existe alguna inconsistencia.

Así, el equipo deja de dedicar tanto tiempo a tareas repetitivas y puede concentrarse en actividades que requieren criterio, experiencia y atención al cliente.

Pero la transformación digital no depende únicamente de la tecnología. También requiere entender a las personas que utilizarán las herramientas, simplificar la comunicación y diseñar experiencias que faciliten cada interacción.

Por eso, antes de desarrollar una solución, conviene analizar el problema desde distintas perspectivas: qué necesita el negocio, qué espera el usuario y qué papel debe desempeñar la tecnología para conectar ambos objetivos.

¿Por qué importa una arquitectura de software modular?

Cada empresa tiene una forma particular de trabajar. Incluso dos organizaciones del mismo sector pueden manejar de manera diferente sus autorizaciones, inventarios, políticas de crédito o procesos de facturación.

Por eso, al desarrollar una plataforma empresarial, es importante considerar cómo se relacionará con los sistemas que la compañía ya utiliza.

Una arquitectura modular basada en APIs permite conectar aplicaciones y servicios para intercambiar información de forma controlada. Por ejemplo, una plataforma de proveedores puede consultar información del sistema administrativo sin obligar al personal a capturar los mismos datos en dos lugares.

Lo mismo puede aplicarse a portales para distribuidores, herramientas para equipos de campo o sistemas internos de autorización.

Cuando estas integraciones están bien diseñadas, la información puede mantenerse sincronizada entre las áreas involucradas, se reducen las tareas duplicadas y resulta más sencillo dar seguimiento a cada operación.

El objetivo no es reemplazar todos los sistemas existentes, sino conseguir que trabajen mejor en conjunto.

De la operación a la experiencia: cómo se aplica en distintos sectores

La utilidad de una estrategia digital se entiende mejor cuando se observa cómo responde a problemas concretos.

En una empresa con muchas sucursales, por ejemplo, coordinar el mantenimiento, dar seguimiento a las incidencias o mantener informada a la dirección puede requerir un esfuerzo considerable. En el sector financiero, las prioridades son distintas, pero igualmente exigentes: seguridad, trazabilidad, disponibilidad y precisión de los datos.

En otros contextos, el reto puede estar en atraer nuevos clientes, mejorar la conversión de un sitio web o hacer más sencilla la interacción con una marca.

Aunque estas necesidades parecen distintas, todas tienen algo en común: requieren comprender cómo funciona la organización y diseñar soluciones que respondan a sus objetivos.

1. Operaciones con múltiples ubicaciones: coordinación y visibilidad: En una cadena de cines, una falla técnica puede afectar la experiencia de los clientes y alterar la operación de una sala. Cuando existen numerosos complejos distribuidos en distintas ciudades, coordinar los reportes y las tareas de mantenimiento requiere procesos claros y herramientas que permitan dar seguimiento a cada incidencia. Una solución digital diseñada para este tipo de operación puede centralizar los reportes, facilitar la asignación de responsables y mostrar el estado de las solicitudes sin depender de largas cadenas de correos electrónicos. También permite que los equipos involucrados consulten la información desde un mismo lugar y que la dirección tenga una visión más clara de las incidencias pendientes. El valor de este tipo de herramientas no está únicamente en digitalizar los reportes; está en facilitar la coordinación entre equipos, reducir tiempos de seguimiento y contar con información útil para organizar el trabajo. En proyectos de esta escala, la experiencia de usuario también importa. Si una plataforma es complicada, el personal puede terminar recurriendo a los mismos métodos manuales que se buscaba mejorar. Esto demuestra que la tecnología y el diseño no deben trabajar por separado. Una solución puede ser técnicamente robusta, pero necesita ser fácil de entender y utilizar para que realmente aporte valor a la operación.

2. Sector financiero: seguridad y confianza en cada interacción: En el sector financiero, los sistemas digitales deben responder a necesidades que van más allá de la rapidez. La información que procesan es sensible y las operaciones requieren controles adecuados, registros verificables y medidas de seguridad acordes con los riesgos de cada servicio. En este contexto, una plataforma debe diseñarse considerando aspectos como los permisos de acceso, la protección de los datos, la capacidad de atender múltiples solicitudes y el registro de las operaciones realizadas. La experiencia de usuario también desempeña un papel importante. Un portal claro y sencillo facilita que las personas encuentren la información que necesitan y completen sus operaciones con menos dificultades. Para conseguirlo, no basta con adaptar una plantilla. Es necesario entender las reglas del negocio, los sistemas con los que debe integrarse la plataforma y los controles que exige cada operación. Este principio también aplica a la comunicación digital: la manera en que una organización presenta su información, explica sus servicios y acompaña a sus usuarios influye en la confianza que genera.

Software comercial o desarrollo a la medida: ¿qué opción conviene más?

No todas las empresas necesitan desarrollar su propio software. Las herramientas comerciales pueden resolver muchas necesidades de forma rápida y con una inversión inicial menor.

Sin embargo, cuando los procesos son particulares, existen múltiples integraciones o las limitaciones del sistema empiezan a generar trabajo adicional, vale la pena evaluar una solución personalizada.

La decisión depende de las necesidades del negocio, el presupuesto, los recursos disponibles y el costo de mantener cada alternativa a lo largo del tiempo.

Criterio Software comercial Software a la medida Adaptación al negocio La empresa trabaja dentro de las funciones y reglas disponibles en el producto. La solución se diseña según los procesos y necesidades definidos para el proyecto. Costos Puede implicar licencias, suscripciones y cargos adicionales por usuarios o módulos. Requiere inversión en diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento. Integraciones Dependen de los conectores y las capacidades que ofrezca el proveedor. Pueden diseñarse de acuerdo con los sistemas y las necesidades de integración. Control y seguridad Dependen de las condiciones del proveedor, la configuración y el modelo de alojamiento. El nivel de control depende de la arquitectura, los contratos y la gestión de la solución. Evolución Está condicionada por las funciones y los cambios que ofrece el fabricante. Puede evolucionar según las prioridades del negocio y la capacidad disponible para mantenerla.

Una plataforma personalizada puede ser una buena inversión cuando resuelve problemas específicos que las herramientas comerciales no cubren adecuadamente. Sin embargo, no garantiza por sí sola una reducción de costos ni elimina los gastos recurrentes: también hay que considerar soporte, infraestructura, seguridad y futuras actualizaciones.

Por eso, antes de elegir, conviene comparar el costo total de propiedad y evaluar qué alternativa responde mejor a las necesidades actuales y al crecimiento esperado de la empresa.

Cuatro aspectos que los directores deben evaluar antes de invertir en tecnología

Una inversión tecnológica tiene más posibilidades de generar resultados cuando se justifica con necesidades concretas y objetivos medibles.

Antes de aprobar un proyecto, los responsables financieros, operativos y digitales pueden comenzar por cuatro preguntas.

1. ¿Cuánto cuesta mantener el proceso actual?: Antes de analizar cuánto costará desarrollar una plataforma, conviene calcular cuánto cuesta seguir trabajando de la misma manera. Esto incluye las horas que el equipo dedica a capturar información, corregir errores, buscar documentos, preparar reportes y dar seguimiento a las autorizaciones. También es importante considerar los efectos de los retrasos en la facturación, la atención a los clientes y la coordinación entre departamentos. No todos estos costos son fáciles de cuantificar, pero contar con una estimación inicial ayuda a comparar alternativas y establecer expectativas realistas sobre el retorno de la inversión.

2. ¿La solución será fácil de utilizar?: Una herramienta puede tener muchas funciones y aun así no resolver el problema si resulta difícil de utilizar. Cuando completar una tarea requiere demasiados pasos o la información no se presenta con claridad, es más probable que los colaboradores busquen alternativas fuera del sistema. Por eso, la experiencia de usuario debe formar parte del proyecto desde el principio. Una interfaz clara, instrucciones comprensibles y validaciones oportunas pueden facilitar la adopción y reducir errores. En lugar de diseñar únicamente desde una perspectiva técnica, conviene involucrar a las personas que utilizarán la plataforma en su trabajo diario. Este mismo criterio es relevante en los canales digitales orientados a clientes: una experiencia bien diseñada puede facilitar la navegación, reducir obstáculos y ayudar a que las personas encuentren lo que buscan.

3. ¿La solución podrá crecer junto con la empresa?: Las necesidades de una organización cambian con el tiempo. Puede abrir nuevas sucursales, incorporar servicios, aumentar el volumen de operaciones o modificar sus políticas internas. La arquitectura del software debe considerar esa evolución desde el diseño inicial. También es importante que el código esté documentado, que exista una estrategia de mantenimiento y que la empresa tenga claridad sobre la propiedad intelectual, los accesos y las condiciones para continuar desarrollando la solución. Esto ayuda a evitar que el sistema se convierta en una nueva dependencia difícil de administrar.

4. ¿Cómo se medirá el resultado?: El éxito de un proyecto tecnológico no debería evaluarse únicamente por las funciones que incorpora o por el hecho de que ya esté en funcionamiento. Lo importante es comprobar si mejora el proceso para el que fue creado.

Algunos indicadores útiles son:

Tiempo promedio para completar una solicitud o autorización.

Tiempo transcurrido entre la generación de un pedido y su facturación.

Número de errores de captura y registros duplicados.

Tiempo necesario para preparar reportes administrativos.

Porcentaje de operaciones que requieren intervención manual.

Tiempo promedio de resolución de incidencias.

Cuando el proyecto también involucra comunicación y canales digitales, pueden considerarse otros indicadores, como la conversión, la interacción, la captación de prospectos o el abandono durante un proceso.

Lo ideal es medir estos indicadores antes de implementar la solución y volver a revisarlos después de su puesta en marcha. Así será posible identificar qué mejoró, qué sigue generando dificultades y dónde conviene hacer ajustes.

Conectar estrategia, experiencia y tecnología

Los retos de una empresa no siempre se resuelven desde una sola área. A veces, mejorar los resultados requiere revisar cómo se comunica una marca, cómo funciona su sitio web o qué tan eficientes son sus procesos digitales.

Por eso, antes de elegir una herramienta o definir una estrategia, conviene entender el problema desde distintas perspectivas. Una buena solución debe responder a las necesidades del negocio, pero también considerar a las personas que interactúan con ella, ya sean clientes, colaboradores o proveedores.

M22 integra creatividad, estrategia digital y consultoría tecnológica para ayudar a las organizaciones a resolver retos de comunicación, crecimiento, conversión, experiencia de usuario y operación digital.

La tecnología funciona mejor cuando responde a problemas reales

El crecimiento de una empresa no debería traducirse automáticamente en más tareas administrativas, más archivos o más tiempo dedicado a coordinar información.

Cuando los procesos no evolucionan al mismo ritmo que el negocio, la operación puede volverse más lenta y difícil de controlar. La tecnología ofrece una forma de atender ese problema, siempre que se utilice para resolver necesidades concretas y no simplemente para incorporar herramientas nuevas.

Una plataforma bien diseñada puede facilitar el intercambio de información, reducir tareas repetitivas y dar a los responsables una visión más clara de lo que ocurre en la operación.

Pero cada proyecto requiere un análisis propio. En algunos casos, una herramienta comercial será suficiente. En otros, integrar los sistemas existentes o desarrollar una solución a la medida puede representar una alternativa más adecuada.

Lo mismo sucede con los retos de comunicación, crecimiento y conversión: antes de elegir una herramienta o definir una estrategia, es necesario entender qué necesita la organización y qué resultado espera conseguir.

Si en tu empresa las aprobaciones se acumulan, los reportes requieren demasiadas horas, la información está repartida entre distintos sistemas o tus canales digitales no están dando los resultados esperados, vale la pena revisar qué está ocurriendo antes de invertir en nuevas herramientas.

El primer paso puede ser un diagnóstico de la situación actual, la identificación de los principales obstáculos y una evaluación de las alternativas disponibles.

A partir de ahí, será más fácil definir una estrategia que conecte las necesidades del negocio con las soluciones creativas, digitales y tecnológicas adecuadas.