El Instituto incorporará los formatos EMI-1 y EMI-2 de las propuestas de Emisión Mensual Anticipada y Emisión Bimestral Anticipada en el apartado “Mis Documentos” del Buzón IMSS.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó una simplificación administrativa para poner a disposición de las personas empleadoras las propuestas de cédulas de determinación de cuotas obrero-patronales, aportaciones y amortizaciones a través del Buzón IMSS.

La medida quedó establecida en el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.290926/280.P.DIR, aprobado por el Consejo Técnico del Instituto en sesión ordinaria del 29 de septiembre de 2026 y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de octubre.

¿Qué cambiará en el Buzón IMSS?

El acuerdo establece que los formatos EMI-1 y EMI-2 de las propuestas de cédulas de determinación elaboradas por el Instituto se incorporarán al apartado "Mis Documentos" del Buzón IMSS, donde podrán consultarlos las personas empleadoras.

Estos formatos corresponden a las propuestas relacionadas con la Emisión Mensual Anticipada (EMA) y la Emisión Bimestral Anticipada (EBA).

Con ello, el Instituto busca simplificar el acceso a esta información mediante su plataforma digital.

¿Qué deben considerar los patrones?

La incorporación de los documentos permitirá consultar las propuestas de determinación de cuotas obrero-patronales, aportaciones y amortizaciones directamente desde ese apartado.

Ahora bien, el acuerdo no establece que la consulta de estas propuestas sustituya las obligaciones patronales de determinación y pago, ni modifica por sí mismo las reglas aplicables al cumplimiento de las obligaciones de seguridad social.

Las personas empleadoras deberán continuar atendiendo sus obligaciones conforme a las disposiciones aplicables y revisar la información de las propuestas que el Instituto ponga a su disposición.

¿Cuándo entra en vigor?

El acuerdo entró en vigor el 9 de octubre de 2026, al día siguiente de su publicación en el DOF.

Asimismo, instruye a la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS a realizar las adecuaciones necesarias para instrumentar la medida y a informar sobre ello a la Dirección de Incorporación y Recaudación.

El documento también dispone que las unidades competentes del Instituto atiendan las dudas y formulen las aclaraciones que se presenten con motivo de su aplicación.

Fundamento: Acuerdo ACDO.AS2.HCT.290926/280.P.DIR, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2026.