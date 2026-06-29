La Administración Central de Fiscalización Estratégica del SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación el oficio 500-05-2026-11484, fechado el 8 de abril de 2026, mediante el cual notifica a 64 contribuyentes —personas físicas y morales— que se ubican en el supuesto de presunción previsto en el Artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación (CFF).
En términos directos: el SAT detectó que estos contribuyentes habrían emitido comprobantes fiscales digitales (CFDI) sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan esas facturas. Son lo que en el ámbito fiscal se conoce como EFOS: Empresas que Facturan Operaciones Simuladas.
Qué significa aparecer en esta lista
La publicación en el DOF corresponde al listado presunto, no al definitivo. Esa distinción es importante: los contribuyentes incluidos en esta lista aún no han sido declarados definitivamente como factureras. La autoridad ya les notificó de forma individual el oficio de presunción con los hechos específicos que motivaron la inclusión, y a partir de que surte efectos esa notificación individual tienen 15 días hábiles para presentar ante la autoridad emisora un escrito libre —en original y dos copias— donde manifiesten lo que a su derecho convenga y aporten la documentación que consideren pertinente para desvirtuar los hechos imputados.
Si transcurre ese plazo sin que presenten pruebas, o si las pruebas presentadas no logran desvirtuar la presunción, el SAT puede emitir la resolución definitiva y publicar sus nombres en el listado definitivo de EFOS, tanto en su portal como en el DOF. En ese momento, las facturas emitidas por esos contribuyentes pierden validez fiscal para quienes las usaron como deducción o acreditamiento.
Por qué importa si usaste facturas de alguno de estos contribuyentes
Quien haya deducido gastos o acreditado IVA con comprobantes emitidos por alguno de los 64 contribuyentes de esta lista debe estar atento al proceso. Si alguno pasa al listado definitivo, las facturas relacionadas podrían generar contingencias fiscales para el receptor: el SAT puede requerir que se acredite que la operación fue real o, en su defecto, que se corrija la situación mediante declaraciones complementarias.
Como se explicó en una nota anterior de este portal, aparecer en el listado presunto no cierra automáticamente el acceso al Programa de Regularización Fiscal 2026. La exclusión aplica solo para quienes ya están en el listado definitivo.
Los 64 contribuyentes notificados
A continuación se reproduce íntegra la lista incluida en el Anexo 1 del oficio 500-05-2026-11484:
|#
|RFC
|Nombre, denominación o razón social
|1
|AABY901224175
|ALBA BALDERAS YUTZIL
|2
|ADR2010131J4
|ABASTECEDORA Y DESARROLLO ROMAX, S.A. DE C.V.
|3
|AEMR800828F82
|ARMENDARIZ MENDOZA RAYMUNDO
|4
|AINE9108156R4
|ARIZMENDI NAVARRO ERIC DAVID
|5
|ASA130116DH5
|ASESORIAS SALIX, S.A. DE C.V.
|6
|AUL130116CU2
|ASESORIAS ULMUS, S.A. DE C.V.
|7
|BAHZ800828422
|BALTAZAR HERNANDEZ ZAIRA ELISA
|8
|CABM620501N88
|CHAVARRIA BUENDIA MARTHA
|9
|CAC210618KJ4
|CHACMOVICAN S.A. DE C.V.
|10
|CAOC720330IP2
|CAPETILLO ONTIVEROS CARLOS GONZALO
|11
|CASS010504FG7
|CARRANZA SIDON SELINA
|12
|CDI070711UR6
|COMERCIALIZADORA DINAMICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.
|13
|CHU220420DQ4
|COMERCIALIZADORA HUNTERSKAR, S.A. DE C.V.
|14
|COG170522FP6
|CHIMEX OIL AND GAS, S.A. DE C.V.
|15
|DOP231204315
|DISEÑADORA DE OBRAS PREMIUM PUKEHIKI, S.A. DE C.V.
|16
|EHA191010JU7
|EXPERIENCIA DE HOTELES AL ALCANCE DE TODOS EXHAT, S.A. DE C.V.
|17
|GAMA9303178VA
|GARCIA MARTINEZ JOSE ABIMAEL
|18
|GARD980415T57
|GARCIA ROMERO DIEGO ANTONIO
|19
|GBR130415P17
|GRUPO BRIDMAX, S.A. DE C.V.
|20
|GEL1110314N6
|GENERO EMPRESARIAL LOCDAN, S.A. DE C.V.
|21
|GLC1907223L5
|GROMEX LAT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
|22
|GPA190424PR7
|GYL PROYECTOS Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.
|23
|HEMA000616TK9
|HERNANDEZ MARTINEZ ABRAHAM VICENTE
|24
|HERC640307CF8
|HERNANDEZ RAMIREZ CARMEN JULIA
|25
|IRE170303G18
|INMOBILIARIA RECALGO, S.A. DE C.V.
|26
|JILD690529H60
|JIMENEZ LOPEZ DANIEL
|27
|KEM1303132T3
|KEMBLETH, S.A. DE C.V.
|28
|LEG170726I28
|LOGISTICA ENERGETICA GYCAZ, S.A.P.I. DE C.V.
|29
|LEPJ950403GB0
|LEAL PEREZ JULIAN
|30
|MAR220407S79
|MARATED, S.C.
|31
|MEQL620220UT4
|MELENDREZ QUIJADA LUIS CARLOS
|32
|MOR210524NV3
|MORDOMUM, S.A. DE C.V.
|33
|MOTD621229NX2
|MORENO TAPIA DAVID
|34
|MPR191105JW3
|MANGARE PROMOCIONES, S.A. DE C.V.
|35
|MSE1908055X5
|MARSTRONG SERVICIOS, S.A. DE C.V.
|36
|MSN970710TQ6
|MEXICANA DE SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.
|37
|OUEC921226MH0
|OLGUIN ESTRADA CINTHIA
|38
|PCC111031KH6
|PLANEACION COMERCIAL COT, S.A. DE C.V.
|39
|PIGG751122GP9
|PIEDRA GOMEZ GERMAN
|40
|PST130404HU8
|PROYECTOS STARLY, S.A. DE C.V.
|41
|PTO2106182FA
|PTOCUNSUR, S.A. DE C.V.
|42
|RARJ9306258K4
|RAMOS RAMIREZ JOVANY ALEXIS
|43
|REF200227SY7
|REFRONTE, S.A. DE C.V.
|44
|RIPG980716GY4
|RIVAS PEREZ GISELA
|45
|RMA140728Q50
|RECICLADORA MALLASEVIRT, S.A. DE C.V.
|46
|ROGJ9602243TA
|ROJAS GUARNEROS JORGE EDWIN
|47
|RUMD920910IN0
|RUIZ MAY DIOSANDY
|48
|SARL840628B88
|SALAZAR RAMOS LUIS ERNESTO
|49
|SBE1610109Z7
|SERVICIOS BERATUN, S.A. DE C.V.
|50
|SBS1906275S6
|COOPERATIVA SUMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS OPTIMA, S.C. DE P. DE R.L. DE C.V.
|51
|SCA231004LBA
|SAM CHACK, S.A. DE C.V.
|52
|SCC170302EH6
|SERVICIOS COMERCIALES CHASE, S.A. DE C.V.
|53
|SCE210701EI3
|SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL DAB, S.A. DE C.V.
|54
|SCO1304126C8
|SLANDER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
|55
|SPR201102KW2
|SERVICIOS PRYDED, S.A. DE C.V.
|56
|STA111031N20
|SER TOD APLICACION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
|57
|STT0703145D0
|SERVICIOS TURISTICOS TRUEFRAN, S.C.
|58
|TEX100301QA7
|TEXTICHAVA, S.A. DE C.V.
|59
|VAGJ7605123V4
|VALENCIA GUARDADO JAIME JACINTO
|60
|VAN130710N18
|VANALT, S.A. DE C.V.
|61
|VEB111031SW6
|VANGUARDIA EMPRESARIAL BELTRI, S.A. DE C.V.
|62
|VIAM870914DD2
|VILLANUEVA DEL ANGEL MARIO ARTURO
|63
|VMU130327AQ5
|VINCI MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V.
|64
|ZCA131001NJ2
|ZONA CALYF, S.A. DE C.V.
Fuente: Oficio 500-05-2026-11484, emitido por la Administración Central de Fiscalización Estratégica del SAT, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2026. Consulta el oficio completo en el DOF.