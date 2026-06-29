La Administración Central de Fiscalización Estratégica del SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación el oficio 500-05-2026-11484, fechado el 8 de abril de 2026, mediante el cual notifica a 64 contribuyentes —personas físicas y morales— que se ubican en el supuesto de presunción previsto en el Artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación (CFF).

En términos directos: el SAT detectó que estos contribuyentes habrían emitido comprobantes fiscales digitales (CFDI) sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan esas facturas. Son lo que en el ámbito fiscal se conoce como EFOS: Empresas que Facturan Operaciones Simuladas.

Qué significa aparecer en esta lista

La publicación en el DOF corresponde al listado presunto, no al definitivo. Esa distinción es importante: los contribuyentes incluidos en esta lista aún no han sido declarados definitivamente como factureras. La autoridad ya les notificó de forma individual el oficio de presunción con los hechos específicos que motivaron la inclusión, y a partir de que surte efectos esa notificación individual tienen 15 días hábiles para presentar ante la autoridad emisora un escrito libre —en original y dos copias— donde manifiesten lo que a su derecho convenga y aporten la documentación que consideren pertinente para desvirtuar los hechos imputados.

Si transcurre ese plazo sin que presenten pruebas, o si las pruebas presentadas no logran desvirtuar la presunción, el SAT puede emitir la resolución definitiva y publicar sus nombres en el listado definitivo de EFOS, tanto en su portal como en el DOF. En ese momento, las facturas emitidas por esos contribuyentes pierden validez fiscal para quienes las usaron como deducción o acreditamiento.

Por qué importa si usaste facturas de alguno de estos contribuyentes

Quien haya deducido gastos o acreditado IVA con comprobantes emitidos por alguno de los 64 contribuyentes de esta lista debe estar atento al proceso. Si alguno pasa al listado definitivo, las facturas relacionadas podrían generar contingencias fiscales para el receptor: el SAT puede requerir que se acredite que la operación fue real o, en su defecto, que se corrija la situación mediante declaraciones complementarias.

Como se explicó en una nota anterior de este portal, aparecer en el listado presunto no cierra automáticamente el acceso al Programa de Regularización Fiscal 2026. La exclusión aplica solo para quienes ya están en el listado definitivo.

Los 64 contribuyentes notificados

A continuación se reproduce íntegra la lista incluida en el Anexo 1 del oficio 500-05-2026-11484:

# RFC Nombre, denominación o razón social
1 AABY901224175 ALBA BALDERAS YUTZIL
2 ADR2010131J4 ABASTECEDORA Y DESARROLLO ROMAX, S.A. DE C.V.
3 AEMR800828F82 ARMENDARIZ MENDOZA RAYMUNDO
4 AINE9108156R4 ARIZMENDI NAVARRO ERIC DAVID
5 ASA130116DH5 ASESORIAS SALIX, S.A. DE C.V.
6 AUL130116CU2 ASESORIAS ULMUS, S.A. DE C.V.
7 BAHZ800828422 BALTAZAR HERNANDEZ ZAIRA ELISA
8 CABM620501N88 CHAVARRIA BUENDIA MARTHA
9 CAC210618KJ4 CHACMOVICAN S.A. DE C.V.
10 CAOC720330IP2 CAPETILLO ONTIVEROS CARLOS GONZALO
11 CASS010504FG7 CARRANZA SIDON SELINA
12 CDI070711UR6 COMERCIALIZADORA DINAMICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.
13 CHU220420DQ4 COMERCIALIZADORA HUNTERSKAR, S.A. DE C.V.
14 COG170522FP6 CHIMEX OIL AND GAS, S.A. DE C.V.
15 DOP231204315 DISEÑADORA DE OBRAS PREMIUM PUKEHIKI, S.A. DE C.V.
16 EHA191010JU7 EXPERIENCIA DE HOTELES AL ALCANCE DE TODOS EXHAT, S.A. DE C.V.
17 GAMA9303178VA GARCIA MARTINEZ JOSE ABIMAEL
18 GARD980415T57 GARCIA ROMERO DIEGO ANTONIO
19 GBR130415P17 GRUPO BRIDMAX, S.A. DE C.V.
20 GEL1110314N6 GENERO EMPRESARIAL LOCDAN, S.A. DE C.V.
21 GLC1907223L5 GROMEX LAT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
22 GPA190424PR7 GYL PROYECTOS Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.
23 HEMA000616TK9 HERNANDEZ MARTINEZ ABRAHAM VICENTE
24 HERC640307CF8 HERNANDEZ RAMIREZ CARMEN JULIA
25 IRE170303G18 INMOBILIARIA RECALGO, S.A. DE C.V.
26 JILD690529H60 JIMENEZ LOPEZ DANIEL
27 KEM1303132T3 KEMBLETH, S.A. DE C.V.
28 LEG170726I28 LOGISTICA ENERGETICA GYCAZ, S.A.P.I. DE C.V.
29 LEPJ950403GB0 LEAL PEREZ JULIAN
30 MAR220407S79 MARATED, S.C.
31 MEQL620220UT4 MELENDREZ QUIJADA LUIS CARLOS
32 MOR210524NV3 MORDOMUM, S.A. DE C.V.
33 MOTD621229NX2 MORENO TAPIA DAVID
34 MPR191105JW3 MANGARE PROMOCIONES, S.A. DE C.V.
35 MSE1908055X5 MARSTRONG SERVICIOS, S.A. DE C.V.
36 MSN970710TQ6 MEXICANA DE SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.
37 OUEC921226MH0 OLGUIN ESTRADA CINTHIA
38 PCC111031KH6 PLANEACION COMERCIAL COT, S.A. DE C.V.
39 PIGG751122GP9 PIEDRA GOMEZ GERMAN
40 PST130404HU8 PROYECTOS STARLY, S.A. DE C.V.
41 PTO2106182FA PTOCUNSUR, S.A. DE C.V.
42 RARJ9306258K4 RAMOS RAMIREZ JOVANY ALEXIS
43 REF200227SY7 REFRONTE, S.A. DE C.V.
44 RIPG980716GY4 RIVAS PEREZ GISELA
45 RMA140728Q50 RECICLADORA MALLASEVIRT, S.A. DE C.V.
46 ROGJ9602243TA ROJAS GUARNEROS JORGE EDWIN
47 RUMD920910IN0 RUIZ MAY DIOSANDY
48 SARL840628B88 SALAZAR RAMOS LUIS ERNESTO
49 SBE1610109Z7 SERVICIOS BERATUN, S.A. DE C.V.
50 SBS1906275S6 COOPERATIVA SUMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS OPTIMA, S.C. DE P. DE R.L. DE C.V.
51 SCA231004LBA SAM CHACK, S.A. DE C.V.
52 SCC170302EH6 SERVICIOS COMERCIALES CHASE, S.A. DE C.V.
53 SCE210701EI3 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL DAB, S.A. DE C.V.
54 SCO1304126C8 SLANDER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
55 SPR201102KW2 SERVICIOS PRYDED, S.A. DE C.V.
56 STA111031N20 SER TOD APLICACION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
57 STT0703145D0 SERVICIOS TURISTICOS TRUEFRAN, S.C.
58 TEX100301QA7 TEXTICHAVA, S.A. DE C.V.
59 VAGJ7605123V4 VALENCIA GUARDADO JAIME JACINTO
60 VAN130710N18 VANALT, S.A. DE C.V.
61 VEB111031SW6 VANGUARDIA EMPRESARIAL BELTRI, S.A. DE C.V.
62 VIAM870914DD2 VILLANUEVA DEL ANGEL MARIO ARTURO
63 VMU130327AQ5 VINCI MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V.
64 ZCA131001NJ2 ZONA CALYF, S.A. DE C.V.

Fuente: Oficio 500-05-2026-11484, emitido por la Administración Central de Fiscalización Estratégica del SAT, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2026. Consulta el oficio completo en el DOF.