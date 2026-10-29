Te explicamos cómo se financia el Estado mexicano el próximo año: cuánto aportan ISR, IVA e IEPS, cuánta deuda se autorizó y qué sigue tras el voto del Senado.

El 27 de octubre de 2026 el Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2027. El documento no sufrió cambios respecto a lo que votó la Cámara de Diputados, así que ya solo falta que el Ejecutivo lo promulgue y se publique en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor el 1 de enero.

La votación fue de 75 a favor y 34 en contra en lo general. En lo particular quedó 73 contra 33. Todas las reservas que presentó la oposición fueron rechazadas.

Conviene no confundir esta aprobación con la de la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se discutió el mismo día. Esa sí fue modificada por el Senado y regresó a San Lázaro, por lo que sus cambios todavía no son definitivos.

Qué es la Ley de Ingresos

Cada año el Congreso aprueba dos documentos que van de la mano pero no son lo mismo. La Ley de Ingresos es la lista de entradas: cuánto dinero espera recibir el gobierno federal, de qué fuentes y cuánta deuda nueva puede contratar. El gasto se decide aparte, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que solo vota la Cámara de Diputados y todavía está pendiente.

Además de la estimación de ingresos, la LIF incluye reglas de vigencia anual que afectan directamente a los contribuyentes, como las tasas de recargos, la retención sobre intereses bancarios y varios estímulos fiscales. Esos temas los revisamos en entregas aparte. Aquí nos concentramos en de dónde sale el dinero.

Cuánto espera recibir el gobierno en 2027

El artículo 1 de la LIF 2027 estima ingresos totales por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos. Son 442 mil 804 millones más que lo previsto en la Ley de Ingresos de 2026, y casi todo ese aumento se espera de la recaudación de impuestos, no de deuda.

Concepto Millones de pesos % del total Impuestos 6,263,886.8 58.9% Ingresos derivados de financiamientos (deuda) 1,479,959.2 13.9% Venta de bienes, servicios y otros ingresos 1,457,539.9 13.7% Cuotas y aportaciones de seguridad social 702,564.7 6.6% Aprovechamientos 329,479.8 3.1% Transferencias y otros conceptos 210,774.0 2.0% Derechos 177,185.9 1.7% Productos 15,077.3 0.1% Contribuciones de mejoras 20.5 0.0% Total 10,636,488.1 100%

Dicho de forma sencilla: de cada 100 pesos que entrarán a las arcas federales, 59 vendrán de impuestos, 14 de deuda nueva y 14 de lo que venden las empresas y organismos públicos, como Pemex, la CFE o los servicios del IMSS y el ISSSTE. Los otros 13 se reparten entre cuotas de seguridad social, aprovechamientos, derechos y transferencias.

La ley también fija la recaudación federal participable en 5 billones 722 mil 752 millones de pesos. Esa bolsa es la base para calcular las participaciones que reciben estados y municipios conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, así que es una cifra que las tesorerías locales siguen de cerca.

Qué impuestos cargan con el peso

Los 6.26 billones de recaudación tributaria no se reparten de manera pareja. El ISR, que pagan las empresas por sus utilidades y los trabajadores por su salario, aporta más de la mitad. Le sigue el IVA, el que aparece desglosado en cualquier ticket, y después el IEPS, el impuesto especial a gasolinas, bebidas azucaradas, tabaco y alcohol, entre otros productos.

Impuesto Millones de pesos % de los impuestos ISR 3,288,975.3 52.5% IVA 1,768,017.3 28.2% IEPS 828,256.0 13.2% Comercio exterior, ISAN, accesorios y otros 378,638.2 6.0% Total de impuestos 6,263,886.8 100%

En la misma lógica de los 100 pesos: 53 saldrán del ISR, 28 del IVA, 13 del IEPS y 6 de aranceles, el impuesto a autos nuevos y otros conceptos menores.

Dentro del IEPS hay un dato que explica buena parte del interés público. De los 828 mil millones estimados, 538 mil 549.2 millones corresponden a combustibles automotrices, es decir, dos terceras partes del impuesto. Cada vez que Hacienda aplica un estímulo semanal a la gasolina para contener su precio, esa recaudación se reduce, lo que convierte a este rubro en uno de los más sensibles de toda la ley.

Cuánta deuda nueva se autorizó

La LIF no solo estima ingresos; también fija el techo de endeudamiento que el gobierno y las empresas públicas pueden contratar durante el año. Para 2027 los montos quedaron así:

Entidad Endeudamiento interno neto Endeudamiento externo neto Gobierno Federal 1,700,000 mdp 13,500 mdd Petróleos Mexicanos 160,619.5 mdp 5,259.4 mdd Comisión Federal de Electricidad 16,742 mdp 725 mdd Ciudad de México 3,500 mdp —

mdp: millones de pesos; mdd: millones de dólares. Fuente: artículos 2, 4 y 6 de la LIF 2027.

Un techo no es una obligación. Que el Congreso autorice 1.7 billones de deuda interna no significa que se vayan a contratar todos; la ley solo marca el límite. También permite operaciones de refinanciamiento y canje de pasivos, que sirven para cambiar deuda cara por deuda más barata o alargar plazos sin aumentar el saldo.

La oposición centró sus críticas justamente en este punto durante el debate en el Senado. El argumento de fondo es que el financiamiento sigue cubriendo cerca de 14 de cada 100 pesos de ingreso, un nivel similar al de 2026, mientras el costo de pagar intereses compite con el gasto en otras áreas.

Qué sigue después del voto

Con la aprobación del Senado, la LIF 2027 pasa al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Mientras eso no ocurra, las cifras y reglas descritas aquí corresponden al texto aprobado por el Congreso, no a una ley vigente.

Quedan dos piezas abiertas del paquete económico. La reforma a la Ley del ISR regresó a la Cámara de Diputados con los cambios que hizo el Senado para la industria automotriz y las gasolineras, así que los ajustes al RESICO y a otros regímenes seguirán en discusión. Y el Presupuesto de Egresos, donde se decide en qué se gastarán estos 10.6 billones, todavía debe votarse en San Lázaro.