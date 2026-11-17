Paga sobre lo que cobras en el mes, sin calcular IVA acreditable. Revisa las reglas de la opción, el plazo del aviso y lo que dejas de recuperar.

Entre las medidas de la Ley de Ingresos de la Federación para 2027 hay una pensada para quien tributa en RESICO: la posibilidad de pagar el IVA a una tasa de 7% sobre lo que efectivamente cobra cada mes. Está en el artículo 25, fracción XVIII, de la LIF 2027, publicada en el DOF el 13 de noviembre de 2026, y aplica a partir del 1 de enero de 2027.

Conviene entenderla bien antes de ejercerla, porque simplifica el cálculo pero obliga a renunciar a algo. Ya habíamos explicado que el 7% no es una nueva tasa de IVA; aquí revisamos cómo queda la opción ya publicada, dentro del RESICO 2027 con sus nuevos límites de ingresos.

Cómo funciona la opción

El IVA sigue siendo de 16% o de 0%, según la operación, y así debe aparecer en el CFDI. Lo que cambia es la forma de calcular el pago: en lugar de restar al IVA trasladado el IVA acreditable de compras y gastos, el contribuyente paga el 7% de las contraprestaciones gravadas cobradas en el mes, sin incluir el IVA. Al resultado solo se le resta el IVA que le hayan retenido. El pago es mensual y definitivo.

Concepto Mecánica ordinaria Opción del 7% Base IVA trasladado en el mes Contraprestaciones gravadas efectivamente cobradas, sin IVA Tasa aplicada al pago 16% o 0%, con acreditamiento 7% IVA de compras, gastos e inversiones Se acredita No se acredita IVA de importaciones Se acredita Se paga como definitivo y no se acredita IVA retenido por clientes Se resta Se resta del pago mensual Factura (CFDI) Muestra la tasa de ley Muestra la tasa de ley, nunca 7%

Para el cliente nada cambia. Si el servicio cuesta 1,000 pesos más IVA, sigue pagando 1,160. La diferencia está en lo que el proveedor entera al SAT.

Quién puede ejercerla

La opción es para contribuyentes que tributan en RESICO, tanto personas físicas como personas morales. Es voluntaria: quien no la ejerza sigue con el cálculo ordinario.

Hay una diferencia entre ambos. Las personas físicas que la ejerzan quedan relevadas de llevar contabilidad por los actos que se sujetan a esta opción. Las personas morales conservan esa obligación.

El aviso y el plazo

No se activa sola. Hay que presentar un aviso ante el SAT dentro de los 30 días naturales siguientes al primer cobro del año, conforme a las reglas que emita la autoridad. Para quien empieza a cobrar en los primeros días de enero, el plazo vence a finales de ese mes.

Dos reglas más condicionan la decisión. La opción se aplica por meses completos de calendario, no por periodos parciales. Y una vez ejercida, no puede variarse durante el ejercicio: si se elige en enero, rige hasta diciembre.

Lo que se renuncia: el acreditamiento

Aquí está el costo de la simplificación. Quien opta por el 7% no acredita el IVA que le trasladan sus proveedores por compras, gastos e inversiones, ni el que paga en importaciones. Ese impuesto queda como un gasto más del negocio.

Con las importaciones hay además un tope. El monto de las importaciones del ejercicio no debe exceder el límite de ingresos del régimen: 5 millones de pesos para personas físicas y 50 millones para personas morales. Si se rebasa, la opción deja de aplicarse a partir del mes siguiente.

Cuándo conviene

La respuesta depende de cuánto IVA acreditable recupera hoy el negocio. Una comparación simplificada, con ventas gravadas a 16% y sin retenciones, ayuda a verlo: con la mecánica ordinaria se paga 16% de lo cobrado menos el IVA acreditable; con la opción, 7% de lo cobrado. La diferencia entre ambas tasas es de 9 puntos.

Si el IVA acreditable del mes es… Resultado Menor a 9% de lo cobrado La opción del 7% resulta más barata Igual a 9% de lo cobrado Ambas mecánicas pagan lo mismo Mayor a 9% de lo cobrado Conviene seguir con la mecánica ordinaria

En términos prácticos, favorece a negocios con poco IVA acreditable: servicios profesionales, oficios o comercios con márgenes altos y pocas compras con IVA. Quien compra mucho inventario o realiza inversiones importantes suele recuperar más de lo que ahorraría. Como la elección dura todo el año, vale la pena revisar los meses de 2026 con IVA acreditable alto y las inversiones previstas para 2027 antes de decidir.

Cuándo deja de aplicar

La opción termina si el contribuyente sale del RESICO, ya sea por rebasar los límites de ingresos o por incumplir los requisitos del régimen. También termina si las importaciones superan el tope descrito. En ambos casos se vuelve a la mecánica ordinaria, sin que se afecten los meses anteriores.

Errores que conviene evitar

El más frecuente es trasladar el 7% en la factura. El CFDI debe mostrar 16% o 0%; el 7% solo aplica al pago. Le siguen acreditar IVA de compras pese a haber optado, aplicar la opción solo en algunos meses y presentar el aviso fuera de plazo. Revisamos estos y otros casos en la nota sobre los errores frecuentes al aplicar la opción del 7%. El resto de los cambios del paquete está en la nota sobre qué cambia en ISR, RESICO y LIF.

Falta conocer las reglas de carácter general del SAT, que detallarán cómo se presenta el aviso. También queda por ver cómo se tratarán las operaciones a tasa de 0% y qué ocurre cuando el IVA retenido supera el pago mensual. Hasta que se publiquen, conviene no dar por hecho esos puntos.