En 2018, vender dispositivos electrónicos de consumo de nicotina en México era una actividad marginal. Algunos puestos en mercados de electrónica, algunas páginas de importación en Facebook y muy pocas tiendas físicas especializadas. Hoy, ese panorama cambió radicalmente: hay cientos de negocios especializados en todo el país, una cadena de distribución que conecta fabricantes asiáticos con consumidores finales en menos de 48 horas, y una industria que genera empleo directo e indirecto para decenas de miles de personas.

¿Cómo sucedió esto? La respuesta revela un patrón de emprendimiento que los libros de negocios raramente documentan porque ocurre demasiado rápido para ser analizado en tiempo real: un grupo de personas que identificó una tendencia global emergente, apostó por ella antes de que fuera obvia, y construyó operaciones mientras el mercado tomaba forma.

El primer movimiento: detectar la señal antes del ruido

Los primeros emprendedores del sector en México no venían de la industria del tabaco. Venían de la tecnología, del comercio electrónico, del retail de electrónica de consumo. Tenían en común una mirada atenta a las tendencias de consumo en mercados anglosajones y una disposición a actuar rápido cuando identificaban una categoría con potencial.

El producto que más rápido activó el crecimiento fue la venta de dispositivos desechables: sin mantenimiento, sin curva de aprendizaje, con precio accesible y sabores que generaban compra impulsiva. Fue la puerta de entrada que masificó el mercado y creó la demanda base sobre la que los negocios más sofisticados construyeron su oferta de productos complementarios.

La primera generación de tiendas operaba con inventarios pequeños, márgenes altos y poca competencia. Los negocios que sobrevivieron no fueron necesariamente los que tuvieron más capital inicial, sino los que construyeron más rápido relaciones de confianza con sus clientes y con sus proveedores en el extranjero.

La construcción de la cadena de suministro

Uno de los retos no obvios de este negocio fue construir una cadena de suministro confiable para un producto que llegaba principalmente de fabricantes en China. Los riesgos eran múltiples: retrasos en aduana, variaciones de calidad entre lotes, falsificaciones, descontinuación de modelos populares sin previo aviso.

Los negocios que resolvieron mejor estos problemas fueron los que invirtieron temprano en construir relaciones directas con fabricantes certificados, obtener exclusividades de distribución para algunas marcas, y diversificar proveedores para no depender de una sola fuente. Esta infraestructura invisible es hoy la ventaja competitiva más difícil de replicar para un nuevo entrante al mercado.

La mayoreo como modelo de escala

El modelo que aceleró el crecimiento de los negocios líderes fue la incorporación del canal B2B. Distribuir por mayoreo a otros negocios —bares, hoteles boutique, tiendas de conveniencia, peluquerías, gimnasios— multiplicó el volumen de ventas sin necesidad de multiplicar la estructura operativa. Un solo pedido mayorista equivale al trabajo de decenas de ventas al menudeo.

Este canal tiene una dinámica diferente: los clientes mayoristas son más exigentes en precio, pero también son más predecibles en volumen y más leales una vez que encuentran un proveedor confiable. La clave es combinar precio competitivo con capacidad de entrega ágil y asesoría sobre qué productos tienen mejor rotación en cada tipo de punto de venta.

El catálogo como diferenciador estratégico

Los negocios que lograron diferenciarse de la competencia de precio construyeron catálogos amplios que van más allá de los modelos desechables básicos. Un catálogo de accesorios completo —baterías, cargadores, tanques, algodón, pyrex— convierte al negocio en el proveedor integral del usuario avanzado, que tiene un gasto mensual recurrente significativamente mayor que el usuario de desechables.

Esta estrategia tiene además un efecto de retención: el usuario que compra su equipo, sus pods, sus líquidos y sus accesorios en el mismo lugar tiene un costo de cambio alto. Cambiar de proveedor significa no solo buscar otro sitio donde comprar el producto principal, sino reconstruir la relación de confianza para todos los consumibles complementarios. La amplitud de catálogo es, en este sentido, una estrategia de fidelización disfrazada de estrategia de ventas.

El factor humano: la asesoría como servicio diferencial

En un mercado donde el precio online es público y comparable en segundos, el diferenciador que los negocios físicos y mixtos han sabido explotar es la asesoría. Un usuario que llega sin saber qué producto le conviene, que recibe una recomendación personalizada y sale con exactamente lo que necesita, tiene una probabilidad alta de volver y de recomendar el negocio.

VapeLab, con más de 1,100 reseñas positivas en Google, es un ejemplo de cómo la excelencia en atención al cliente se convierte en el activo de marca más poderoso en este sector. En un mercado donde la mayoría de los competidores compite solo por precio, la reputación de servicio es una ventaja sostenible a largo plazo.