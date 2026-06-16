El IMCP advierte que el riesgo también alcanza a quienes dedujeron esas facturas.

En lo que va de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha restringido los sellos digitales a aproximadamente 7,300 contribuyentes vinculados con empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS). El dato fue dado a conocer por autoridades del organismo recaudador y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en conferencia de prensa, donde también advirtieron de un repunte significativo en la detección de este tipo de esquemas.

El mensaje fue directo: el combate a las facturas falsas se está acelerando, tiene nuevas herramientas legales y ya derivó en el primer caso con detenciones en la historia fiscal de México.

Las cifras del repunte

Las dimensiones del problema son mayores de lo que suele percibirse. Según datos presentados en la conferencia, los registros relacionados con operaciones simuladas concentran actualmente a 14,424 contribuyentes, de los cuales 11,633 ya aparecen como definitivos, es decir, cerca del 80% del total.

En 2026 se han publicado 913 nuevas firmas en los listados de EFOS, y en los últimos tres meses se acumularon más de 300 casos en las publicaciones periódicas del SAT. El ritmo de detección, que había disminuido en años anteriores, volvió a acelerarse.

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El riesgo no solo es de quien emite la factura

Ramón Ortega, asesor y vocero del IMCP, subrayó un punto que muchas empresas subestiman: el riesgo de las EFOS no se limita a quienes las constituyen y emiten los comprobantes. También alcanza a los contribuyentes que deducen facturas de proveedores que están incluidos en esas listas.

Para quienes se encuentran en esa situación, la recomendación del especialista es clara: revisar la contabilidad al menos cada 30 días y conservar pruebas de materialidad de todas las operaciones — contratos, cotizaciones, evidencia fotográfica, registros de entrega y cualquier documentación que acredite que la operación realmente ocurrió.

"No participen en estos esquemas que muchas veces se venden como estrategias fiscales, pero no son estrategias fiscales, son delitos fiscales", advirtió Ortega. Agregó que en caso de estar dentro de un procedimiento de revisión, los contribuyentes deben acreditar la materialidad y realidad de sus operaciones y atender de forma oportuna cualquier requerimiento de la autoridad.

Las nuevas facultades que el SAT está usando

Gari Gevijoar Flores Hernández González, administrador general de Recaudación del SAT, explicó que la fiscalización se ha fortalecido con nuevas herramientas legales, entre las que destacan:

El Artículo 49-B del Código Fiscal de la Federación , que permite realizar visitas de verificación más rápidas contra emisores de facturas.

, que permite realizar visitas de verificación más rápidas contra emisores de facturas. La restricción de sellos digitales cuando existen indicios de riesgo en la facturación, lo que impide a las empresas seguir emitiendo CFDI mientras se resuelve su situación.

cuando existen indicios de riesgo en la facturación, lo que impide a las empresas seguir emitiendo mientras se resuelve su situación. La prisión preventiva oficiosa para casos graves de delitos fiscales, una facultad constitucional que ya fue utilizada por primera vez de forma coordinada.

"Por un lado publicamos y por otro lado restringimos los sellos, por lo que es una lucha eficiente e inteligente", señaló el funcionario. "Es un mensaje muy claro para las empresas fachada que se dedican a cometer delitos fiscales, que no habrá ninguna tolerancia".

El caso Caballito: el primero con detenciones

El funcionario del SAT hizo referencia al caso conocido públicamente como red Caballito, que involucró a 446 empresas que habrían utilizado y hecho efectivas facturas de operaciones simuladas. En este caso participaron de forma coordinada la Fiscalía, el SAT y autoridades de seguridad.

"Este es el primer caso que comenzará a verse a partir de la reforma y ya es la facultad constitucional de hacer esas retenciones. Con las nuevas facultades del SAT vamos a ver las detenciones y no había sucedido nunca en la historia de México", afirmó el administrador general de Recaudación.

El caso marca un cambio cualitativo en la forma en que el Estado mexicano persigue los delitos fiscales: ya no solo con sanciones administrativas o restricción de sellos, sino con consecuencias penales efectivas para los involucrados.

Qué deben hacer las empresas para protegerse

Ante el endurecimiento de la fiscalización, el IMCP planteó recomendaciones concretas para los contribuyentes que quieren reducir su exposición:

Verificar periódicamente que sus proveedores no aparezcan en los listados de EFOS del SAT , tanto en el presunto como en el definitivo.

que sus proveedores no aparezcan en los listados de del , tanto en el presunto como en el definitivo. Documentar la materialidad de cada operación: contratos, cotizaciones, órdenes de compra, evidencia de entrega y cualquier elemento que demuestre que el bien o servicio efectivamente se recibió.

de cada operación: contratos, cotizaciones, órdenes de compra, evidencia de entrega y cualquier elemento que demuestre que el bien o servicio efectivamente se recibió. Revisar la contabilidad al menos cada 30 días para detectar de forma oportuna cualquier exposición antes de que llegue un requerimiento.

para detectar de forma oportuna cualquier exposición antes de que llegue un requerimiento. Atender oportunamente cualquier comunicación del SAT , especialmente requerimientos relacionados con revisiones de proveedores.

cualquier comunicación del , especialmente requerimientos relacionados con revisiones de proveedores. Evitar esquemas que prometen reducción de impuestos sin sustento en operaciones reales. Lo que se presenta como planeación fiscal puede ser, en los hechos, un delito.

Las devoluciones: el otro lado de la gestión del SAT

En la misma conferencia, el SAT defendió su desempeño en materia de devoluciones automáticas del ISR. La autoridad señaló que ha procesado más de 5.6 millones de declaraciones con saldo a favor, con un tiempo promedio de pago de cuatro días hábiles.

El dato contrasta con la imagen de un organismo enfocado exclusivamente en la recaudación coercitiva: la misma autoridad que endurece la persecución de facturas falsas también ha acelerado la devolución de impuestos para contribuyentes que cumplen correctamente con sus obligaciones.