Fallas técnicas en el portal del TFJA desde el 18 de mayo obligaron a suspender plazos legales. Así aplica la medida y qué deben hacer los usuarios afectados.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitió el Acuerdo G/JGA/58/2026 para suspender términos y plazos procesales en los expedientes tramitados a través del Sistema de Justicia en Línea Versión 2.0, luego de las fallas técnicas e intermitencias registradas desde el 18 de mayo de 2026.

La medida la emitió la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal y tiene un efecto directo sobre contribuyentes, abogados y cualquier usuario que tenga actuaciones pendientes en expedientes electrónicos: durante el periodo de suspensión, los plazos legales no corren.

Qué periodo abarca la suspensión

La suspensión aplica desde las 00:00 horas del 18 de mayo hasta las 23:59 horas del 20 de mayo de 2026. Durante ese lapso, no corre ningún término procesal para los asuntos tramitados exclusivamente en el Sistema de Justicia en Línea Versión 2.0.

El acuerdo precisa que la medida no es general para todas las actividades del TFJA, sino específica para los procedimientos relacionados con el sistema afectado. Quienes litigan por otras vías no están alcanzados por esta suspensión.

Qué causó la medida

Las intermitencias del sistema impidieron que los usuarios pudieran acceder, consultar y presentar promociones en expedientes electrónicos a nivel nacional. Ante la imposibilidad técnica de operar con normalidad, el TFJA optó por detener el cómputo de plazos legales para evitar que los usuarios perdieran términos procesales por causas ajenas a ellos.

El propio acuerdo instruyó a la Dirección General de Sistemas de Información del Tribunal a restablecer urgentemente la operación del portal y reportar cualquier situación que impida normalizar el servicio.

Qué actuaciones quedan protegidas

La suspensión cubre cualquier actuación sujeta a vencimiento dentro de un expediente electrónico durante el periodo indicado. Eso incluye:

Promociones pendientes de presentación.

pendientes de presentación. Contestaciones a demandas o requerimientos.

a demandas o requerimientos. Recursos cuyo plazo venciera en ese periodo.

cuyo plazo venciera en ese periodo. Cualquier otra actuación procesal con fecha límite dentro del lapso del 18 al 20 de mayo.

Para quienes litigan asuntos fiscales o administrativos en línea, el acuerdo evita la consecuencia más grave de una caída del sistema: perder un plazo legal por una falla que el usuario no pudo controlar ni prever.

Validez del acuerdo aunque no se publicara de inmediato

El TFJA también aclaró un punto relevante para quienes pudieran cuestionar la oportunidad de la medida: la suspensión mantiene plena validez aunque su publicación en el Diario Oficial de la Federación ocurra con posterioridad a los días afectados. El fundamento es que se trata de una medida urgente derivada de una contingencia técnica, lo que justifica su aplicación inmediata con independencia del momento de publicación oficial.

Qué hacer si eres usuario del sistema afectado

Una vez restablecido el funcionamiento del portal, lo primero es revisar el expediente para confirmar el nuevo estado de los plazos y verificar que la suspensión quedó correctamente reflejada en el sistema. Los días suspendidos no cuentan dentro del cómputo de los términos, por lo que el plazo retoma desde donde estaba al inicio de la contingencia.

Especialistas recomiendan conservar evidencia de cualquier falla o imposibilidad de acceso durante los días afectados: capturas de pantalla con fecha y hora, mensajes de error del sistema o cualquier registro que acredite que el acceso no fue posible. Esa documentación puede ser útil si posteriormente surge alguna controversia sobre el cómputo de los plazos en un expediente específico.