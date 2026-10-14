Las empresas que utilizaban el certificado digital del IMSS ya pueden concluir la vinculación para ingresar al IDSE con la e.firma del SAT.

El cambio para ingresar al portal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mediante la e.firma del SAT ya se puede completar.

Desde el 13 de octubre de 2026, los patrones que utilizaban el antiguo certificado digital del Instituto pueden finalizar la vinculación para acceder al IMSS Desde Su Empresa (IDSE), a unas horas de que venciera el plazo para realizar el trámite.

El procedimiento permite sustituir el mecanismo de acceso anterior por la e.firma del representante legal y recuperar el acceso a las funciones habituales del portal: presentación de movimientos afiliatorios, consulta de emisiones y confronta.

¿Quiénes deben hacer la vinculación?

El trámite está dirigido exclusivamente a las empresas que ingresaban al IDSE mediante el certificado digital del IMSS.

Esos patrones deben haber iniciado previamente la vinculación en el Escritorio Virtual del Instituto y ahora completar el proceso directamente en el portal del IDSE.

Las empresas que ya ingresaban con la e.firma del SAT no necesitan realizar este procedimiento adicional.

Cómo vincular la e.firma del SAT al IDSE

Para concluir el proceso, los patrones deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal del IDSE. Acceder a la plataforma habitual del IMSS para realizar trámites patronales. Capturar los datos de la e.firma. Utilizar el certificado y la llave privada del representante legal, junto con los datos de acceso solicitados. El RFC que debe utilizarse es el de la empresa. Descargar la carta de términos y condiciones. Una vez iniciado el proceso, el sistema mostrará el apartado correspondiente al documento que autoriza el uso de la e.firma del representante legal en el IDSE. Regresar al portal y cargar el documento. Después de descargar la carta, volver al apartado de vinculación y subir el archivo solicitado. Firmar la carta electrónicamente. Capturar nuevamente los datos del certificado y la llave privada del representante legal y seleccionar la opción para firmar el archivo. Esperar a que se procese la solicitud. Una vez concluido el procedimiento, el sistema permitirá ingresar al menú principal del IDSE.

Al finalizar, el patrón podrá acceder a las funciones habituales del portal, incluidos los movimientos afiliatorios, la emisión y la confronta.

Qué deben revisar las empresas

Antes de comenzar, conviene verificar que la e.firma del representante legal esté disponible y que se cuente con los archivos necesarios para firmar electrónicamente.

También es importante confirmar que la vinculación previa en el Escritorio Virtual se haya realizado correctamente.

El cambio es relevante para las empresas que todavía utilizaban el certificado digital del IMSS, pues deben completar la transición para ingresar mediante la e.firma del SAT conforme al procedimiento habilitado.