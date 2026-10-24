México vive en estos momentos su temporada de lluvia más intensa, un periodo que se prolongará, como mínimo, hasta finales de octubre. Sin embargo, los fenómenos meteorológicos adversos no terminan en ese mes: los ciclones tropicales se extenderán hasta el 30 de noviembre, lo que extenderá las precipitaciones a lo largo y ancho del país.

Esta intensificación eleva el riesgo de que las viviendas sufran problemas relacionados con las filtraciones de agua. Goteras, manchas de humedad o pintura desconchada son solo algunas de las señales más comunes que indican que el agua se está filtrando en la vivienda a través de sus techos o muros.

Ante estos síntomas, es urgente intervenir para evitar que los daños se agraven y los costes de reparación vayan a más. Por ello y para evitarlos, la impermeabilización de techos y muros es esencial para evitar esta filtración de agua. Una actuación que, si bien es cierto que en la mayoría de los casos se hace cuando aparecen las primeras señales de humedad, debería hacerse de forma preventiva mediante el uso de impermeabilizantes en CDMX.

Señales de que un techo o muro necesita impermeabilización

Las señales más claras son visibles en el techo y al interior de la vivienda. Para verlas, no es necesario ser ingeniero, ya que aparecen donde todos pueden verlas. En concreto, estos problemas se identifican normalmente en azoteas y techos, y suelen surgir en forma de goteras tras la lluvia, grietas o ampollas. Asimismo, los problemas de humedad y de filtraciones de agua en la vivienda también suelen generar encharcamientos horas después de llover y el deterioro del recubrimiento.

En muros y paredes, aparecen manchas de humedad que se agrandan con el paso del tiempo, llegando a producirse el desprendimiento de la pintura y el surgimiento de moho sobre todo en zonas de condensación. Además, también es frecuente ver estas filtraciones en paredes o techos.

Cuando aparecen dos o más señales, conviene realizar una inspección ocular uno mismo y revisar la azotea en un día seco. Aquí, no hay que esperar a que llueva otro día para confirmar lo que ya has podido comprobar por ti mismo y llamar a un profesional.

Muros exteriores, pretiles y terrazas: también necesitan impermeabilización

La impermeabilización, sin embargo, no se limita a azoteas. Al respecto, los muros exteriores, los pretiles y las terrazas también dejan pasar agua. Entre los motivos de estos problemas de humedad en las fachadas, hay que destacar que, en líneas generales, no existe una única razón. El motivo suele estar en la combinación de varios factores como una mala ejecución de juntas, un soporte más preparado o un revestimiento mal elegido.

Para solventar estos problemas, los impermeabilizantes en Estado de México son capaces de corregir esta deficiencias cuando la intervención la realizan profesionales como Juanito El Pintor, que ofrece una garantía por escrito por su intervenciones.

En este tipo de actuaciones, el trabajo suele centrarse en la reparación del origen de las filtraciones: fisuras, coronaciones sin protección, alféizares y zócalos. No obstante, cada actuación es distinta, ya que el profesional debe tener en cuenta variables como la capilaridad, la condensación o la propia filtración. Un muro que absorbe humedad del suelo requiere un tratamiento diferente al de una fachada que filtra agua de lluvia.

Por qué no conviene esperar a que aparezcan daños importantes

Si bien es cierto que un problema de humedad en la vivienda puede aparecer en cualquier momento, lo ideal es no esperar a que haya goteras o filtraciones a través de un mantenimiento preventivo. El motivo es sencillo: cuando el daño ya está hecho, el coste de la reparación siempre es mayor, ya que existe el riesgo de que la humedad se extienda por la estructura y afecte a acabados e instalaciones.

De hecho, es habitual que una gotera pequeña ignorada durante meses termine dañando vigas, muros interiores y sistemas eléctricos. Por ello, es recomendable hacer una revisión visual del techo al menos una vez al año, preferiblemente antes de que empiecen las lluvias con el objetivo de detectar problemas. De este modo, los propietarios prolongan la vida útil del inmueble y reducen gastos de mantenimiento a largo plazo.

Para hacer este tipo de inspecciones y quien busque ayuda en Querétaro, puede consultar los impermeabilizantes en Querétaro a la hora de hacer un chequeo y obtener información profesional y un diagnóstico para tomar la decisión de intervenir sobre la humedad.

La decisión de realizar la impermeabilización de techos y muros en el hogar es mejor tomarla antes de la lluvia que durante ella. Las goteras, las grietas, las manchas y los recubrimientos deteriorados son avisos claros de que hay un problema y de que este ya ha empezado a generar daños en la vivienda.

Para evitar estos problemas o, al menos, minimizarlos, revisar el inmueble una vez al año y atender de forma inmediata los primeros signos ayuda a prolongar su vida útil y a controlar el gasto de mantenimiento. Este mantenimiento preventivo es, sin duda, la mejor inversión que puede hacer un propietario. Siempre, el coste de prevenir es menor que el de reparar.