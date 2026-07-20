Comprar equipo usado puede ahorrar entre 30 % y 50 % frente al precio de uno nuevo. Es el argumento que más pesa cuando se define el presupuesto de un proyecto, y en muchos casos es el correcto. Pero ese ahorro inicial no siempre cuenta toda la historia; no contempla lo que pasa cuando el equipo falla a mitad de la obra, cuando el contratante exige documentación que la unidad usada no tiene, o cuando llega el momento de renovar la flota y el valor de reventa resulta mucho más bajo de lo esperado.

La pregunta correcta no es “¿nuevo o usado?” en abstracto. Es qué tan bien conoces las variables que realmente inclinan la balanza: cuánto vas a usar el equipo, qué certificaciones exige quien te contrata, cuánto cuesta mantenerlo en el tiempo y cuánto vale cuando decidas venderlo. Repasamos las cuatro, una por una.

Frecuencia de uso proyectada: el criterio que más se subestimaba

La variable más determinante, y la que menos se calcula con números reales, es cuántas horas por semana va a trabajar el equipo. Un generador o una plataforma de elevación que operan en jornadas completas, varias semanas seguidas, siguen una lógica de costos distinta a la de un equipo que se usa un par de veces al mes.

Cuando el uso es intensivo y sostenido, el equipo nuevo empieza a pagar su sobreprecio casi de inmediato: menos horas de paro por falla imprevista, un desgaste por unidad de tiempo más bajo y una curva de mantenimiento predecible que no interrumpe el cronograma. Como referencia práctica, si el equipo va a trabajar más de 25 a 30 horas a la semana durante todo el proyecto, la diferencia de precio entre nuevo y usado tiende a diluirse frente al costo de un solo paro no planeado en obra.

El escenario opuesto es igual de válido: un equipo que solo se necesita en una etapa puntual del proyecto, o que funciona como respaldo ante picos de demanda, no justifica pagar por una capacidad que se va a aprovechar poco. Ahí, un equipo usado en buen estado cumple exactamente lo que se necesita, sin inmovilizar capital que podría destinarse a otro frente de la obra.

El error más común no es elegir mal entre nuevo o usado, sino no calcular con honestidad cuántas horas reales va a trabajar el equipo antes de decidir.

Exigencias de certificación del contratante

En obra civil e industrial, cada vez más contratantes (constructoras grandes, plantas industriales, dependencias de gobierno) exigen que el equipo que entra a su sitio cumpla normativas específicas. La NOM-004-STPS-1999 establece los sistemas de protección y dispositivos de seguridad que debe tener toda maquinaria en un centro de trabajo, y en el caso de plataformas de elevación, la NOM-009-STPS-2011 regula las condiciones de seguridad para trabajos en altura. No son requisitos opcionales: sin la documentación que los respalde, el equipo puede quedarse fuera de la obra antes de encender el motor.

Ahí es donde el equipo usado empieza a complicarse. Aunque funcione perfectamente, muchas veces no cuenta con el historial de mantenimiento completo ni con la certificación vigente que un contratante formal exige para autorizar su ingreso. Reunir esa documentación después de la compra, si es que existe, toma un tiempo que casi nunca sobra cuando la obra ya está en marcha. En procesos de compra formales, donde se piden tres cotizaciones y una validación técnica antes de emitir la orden de compra, un expediente incompleto suele ser motivo suficiente para descartar al proveedor sin importar el precio.

Trabajar con equipo ligero certificado para obra civil e industria simplifica esa validación desde el primer día: no hay historial que reconstruir ni vacíos documentales que explicar frente al área de compras o al residente que autoriza el acceso a planta. Este filtro no distingue tamaño de empresa: aplica igual a una constructora mediana que subcontrata plataformas para un edificio de oficinas y a una planta manufacturera que necesita un generador de respaldo. En ambos casos, la documentación completa deja de ser un trámite y se convierte en la condición para poder cotizar siquiera.

Costo de mantenimiento acumulado: el gasto que no aparece en la cotización inicial

El precio de compra es solo la primera cifra. La segunda, la que rara vez se calcula antes de firmar, es cuánto va a costar mantener el equipo funcionando durante toda su vida útil dentro de la empresa. Esta es la parte del cálculo que más sorpresas trae después.

Un equipo usado, sobre todo si ya superó su primer cuarto de vida útil, entra a una curva de mantenimiento menos predecible: fallas más frecuentes, piezas que empiezan a escasear conforme el modelo envejece y tiempos de reparación más largos porque no siempre hay refacciones a la mano. Como referencia, distintas fuentes del sector estiman que un equipo usado conserva apenas alrededor del 50% de su valor original tras el primer cuarto de su vida útil, una señal clara de que también ahí empieza su etapa de mayor desgaste.

El equipo nuevo, en cambio, comienza con un periodo de garantía del fabricante y un esquema de mantenimiento preventivo programado, lo que vuelve el gasto predecible en lugar de reactivo. Esa predictibilidad tiene un valor que no aparece en la cotización inicial, pero que sí aparece, tarde o temprano, en el estado de resultados del proyecto. Una reparación mayor no presupuestada a los ocho o diez meses de uso puede costar más que la diferencia de precio que se buscó ahorrar al comprar usado.

La pregunta que conviene hacerse antes de comprar no es cuánto cuesta el equipo, sino cuánto va a costar tenerlo funcionando: adquisición, mantenimiento y el tiempo de inactividad que cada reparación no planeada le resta a la obra. Ese es el costo total de propiedad, y suele inclinar la decisión más que el precio de lista.

Valor de reventa: la variable que casi nadie mete en la cuenta

Hay una parte de la decisión que casi nunca entra en la comparación inicial: cuánto va a valer el equipo el día que se decida venderlo. El equipo nuevo de marcas reconocidas conserva un valor de reventa proporcionalmente más alto en un horizonte de tres a cinco años, lo que reduce el costo neto real de la inversión frente al precio que se pagó al inicio.

El equipo usado parte de una base distinta: al no tener valor de fábrica, su margen de reventa es menor y la depreciación que le queda por delante suele ser más pronunciada. No es un problema si el equipo se compró para uso interno y sin intención de venderlo después, pero cambia por completo el cálculo para quien piensa en la maquinaria como un activo financiero, no solo como una herramienta, y planea rotar su flota conforme cambian las condiciones del mercado.

Esta lógica es especialmente relevante para empresas que rentan equipo a terceros: cada unidad de la flota es, al mismo tiempo, una herramienta de trabajo y una inversión que se revende o se reemplaza cada ciclo. Calcular el valor de reventa esperado antes de comprar, no después, permite comparar el costo real de dos equipos que en la etiqueta de precio se ven muy distintos.

¿Cuándo pagar más por equipo nuevo se vuelve la opción más rentable?

Puestas juntas, las cuatro variables anteriores arman un criterio de decisión más útil que la comparación de precio de lista. Pagar más por equipo nuevo tiende a ser la opción más rentable cuando se cumplen al menos dos o tres de estas condiciones al mismo tiempo: el uso proyectado es intensivo y sostenido durante todo el proyecto, el contratante exige documentación y certificación que el equipo usado no puede ofrecer, un historial de mantenimiento predecible pesa más que el ahorro inicial, o existe una intención real de renovar flota a mediano plazo aprovechando un mejor valor de reventa.

Para quien ya identificó que su proyecto cumple estas condiciones, el siguiente paso lógico es evaluar la compra equipo nuevo en Hemoeco: catálogo de marcas certificadas y documentación completa desde el primer día, sin trámites pendientes que resolver después. La decisión correcta cambia de una obra a otra, incluso dentro de la misma constructora, porque las condiciones de uso y las exigencias del contratante rara vez son idénticas de un proyecto al siguiente.

Ninguna de las dos opciones es superior por defecto. La usada sigue siendo la decisión más racional para uso esporádico o proyectos de corto plazo; la nueva se vuelve la más rentable cuando el proyecto exige justamente lo contrario.

El ahorro de comprar equipo usado es real: entre 30% y 50% menos que un equipo nuevo, según el estado y la antigüedad de la unidad. Pero ese número por sí solo no dice si conviene para tu proyecto. Lo que realmente inclina la balanza es cuánto vas a usar el equipo, qué exige el contratante en materia de certificación, cuánto cuesta mantenerlo en el tiempo y cuánto va a valer cuando lo vendas.

No todo proyecto justifica pagar más por equipo nuevo. Pero ignorar estas cuatro variables puede convertir un ahorro de corto plazo en un sobrecosto que aparece meses después, cuando ya es más caro corregirlo. Al final, comprar equipo, nuevo o usado, es un ejercicio financiero tanto como una decisión operativa.